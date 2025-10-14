Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

Ангелина Подвысоцкая
14 октября 2025, 16:08
108
НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 15 октября.
курс валют
Курс валют в Украине на 15 октября / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 15 октября
  • На сколько подорожал курс евро
  • Каким будет курс злотого 15 октября

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро, доллара и злотого на 15 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На среду, 15 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,75 грн/долл., что на 14 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

видео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,23 грн/евро, что на 10 копеек больше, чем 14 октября. Относительно евро гривна ослабила свои позиции.

Курс злотого на 15 октября

14 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,29 грн/злот. 15 октября курс немного изменился - 11,31. Таким образом гривна подешевела на 2 копейки.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лисовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Больше о курсе валют:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НБУ курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

16:08Экономика
Труханов, Царев и не только: Зеленский подписал указы о лишении гражданства

Труханов, Царев и не только: Зеленский подписал указы о лишении гражданства

15:54Украина
На Солнце было 16 вспышек: Украину накрыла жесткая магнитная буря

На Солнце было 16 вспышек: Украину накрыла жесткая магнитная буря

15:43Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

Последние новости

16:51

Помнят каждую мелочь: ТОП-4 даты, наделяющие людей уникальным умом

16:38

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

16:24

Почему 15 октября нельзя оставлять на столе недоеденный хлеб: какой церковный праздник

16:23

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

16:08

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:54

Труханов, Царев и не только: Зеленский подписал указы о лишении гражданстваВидео

15:53

Кто сгорит и возродится: ТОП-4 знака зодиака, которым улыбнется судьба в октябре

15:43

На Солнце было 16 вспышек: Украину накрыла жесткая магнитная буря

15:43

Tomahawk для Украины: стало известно, сколько ракет может передать США

Реклама
15:37

Больше никто не будет надоедать: как блокировать спам-звонки

15:03

Температура упадет ниже нуля: на Украину надвигается холодная погода

14:55

Пряталась прямо в траве: под Киевом нашли громадную змею

14:49

Смертельная зона значительно выросла: Сырский рассказал о проблемах на фронте

14:38

В роду есть прорицатели и ведьмы: какие фамилии указывают на "магические" корни

13:40

Трамп сделал стратегический шаг и начал давить на Мерца - Kyiv Post

13:31

"Мы были бы слабые": Рютте удивил причиной, почему НАТО не сбивает самолеты РФ

13:23

"Ты всегда в моем сердце": Алла Пугачева рассказала о трагедии

13:10

"Это препятствия": группа Anothers о беглых артистах, развитии рока и вызовахЭксклюзив

12:47

Украинцев предупредили о штрафах за слухи: кого может наказать суд

12:31

На сколько подскочит курс доллара до конца года: неутешительный прогноз

Реклама
12:30

С Международным днем сельских женщин - красивые картинки и теплые поздравления

12:06

Во сколько бортпроводники уходят на пенсию: стюардесса удивила ответомВидео

12:00

"Прилет" по нефтебазе и пожар: дроны РФ атаковали Сумщину и ЧерниговщинуФото

11:52

Передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk: раскрыто главное условие

11:41

Важное правило: водителям сказали, когда не стоит менять шины

11:26

Те самые котлеты из детства: удивительно простой рецептВидео

11:01

Трамп и Макрон устроили "битву рукопожатий" и обменялись колкостями на публикеВидео

10:53

ВСУ продвинулись в двух областях, у РФ успех в трех направлениях – ISW

10:30

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

10:18

Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смыслФото

10:07

Правильные варианты знают единицы: как на украинском называется "леска"Видео

09:59

Неузнаваемая Лилия Ребрик сменила имидж: "Оставляем так"

09:57

Калининград и Севастополь уничтожат: генерал из США об ответе НАТО на агрессию РФ

09:52

"Его уважает Путин": Трамп назвал политика, который может помочь закончить войну

09:45

"Это очень трудно": Джанабаева призналась, что происходит у ее браке с Меладзе

09:18

Россия может начать войну против НАТО раньше: в ISW раскрыли план Кремля

09:14

"Стало стыдно": Мохаммад Захур публично признался в изменах в браке

09:00

Лучше дружить: четыре знака зодиака, которые могут стать вашими худшими врагами

08:48

РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 октября (обновляется)

Реклама
08:31

Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую областьФото

08:29

Карта Deep State онлайн за 14 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Украинский импичмент Трампа: как Киеву не попасть под горячую рукумнение

07:18

Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме: о чем будут говорить

06:38

Армия РФ сбросила КАБ на больницу в Харькове: что известноФото

06:10

Трамп открыто выразил разочарование Путиныммнение

06:00

"Подали иск": путинист Филипп Киркоров лишился наследства

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 22 секунды найти букву M

05:03

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

04:30

Прорыв в диагностике деменции: ученые раскрыли революционный метод

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять