С маслом могут быть проблемы: Украину ждет худший урожай подсолнечника за 10 лет

По прогнозу, сбор подсолнечника составит около 11,4 млн тонн, что меньше предварительных оценок.

В 2025 году Украина соберет минимум подсолнечника за 10 лет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

На сегодня собрано 59% площадей (3,02 млн га) — 5,54 млн тонн семян

Средняя урожайность — 1,83 т/га, что значительно ниже нормы

Эксперты связывают падение урожайности с аномальными погодными условиями

В 2025 году ожидается самый низкий урожай подсолнечника за последние десять лет.

Как сообщает компания ASAP Agri, нынешний урожай подсолнечника, по прогнозам экспертов, ожидается на уровне 11,4 млн т против 12 млн т в предварительной оценке.

Согласно последним официальным данным, аграрии собрали 59% площадей, или около 3,02 млн га, намолотив 5,54 млн т семян подсолнечника. Средняя урожайность составляет 1,83 т/га, что значительно ниже возможных характеристик.

Как рассказала CEO ASAP Agri Кристина Серебрякова, основные производственные регионы — Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Харьковская области сильно пострадали от длительной летней засухи.

"Урожайность там колеблется в пределах 0,5–1,6 т/га. В центральных и северных областях — Винницкой, Полтавской, Черкасской и Черниговской — показатели выше, однако дожди в конце сентября и в октябре могут повлечь задержки с уборкой и частичные потери урожая", —отметила она.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Об источнике: ASAP Agri ASAP Agri (или ASAP: Analytical Solutions for Agricultural Problems LTD) — украинское аналитическое агентство, специализирующееся на аграрной тематике. Возникло как аналитическое подразделение компании Atria Brokers в 2016 году. В 2024 году произошло отделение аналитического отдела Atria Brokers. Он стал самостоятельной фирмой под брендом ASAP Agri. Генеральный директор — Христина Серебрякова. Компания занимается анализом рынка зерновых и масличных культур, аналитикой цен, экспортных возможностей, логистических узких мест, прогнозом урожаев.

