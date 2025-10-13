С маслом могут быть проблемы: Украину ждет худший урожай подсолнечника за 10 лет

Кратко:
- На сегодня собрано 59% площадей (3,02 млн га) — 5,54 млн тонн семян
- Средняя урожайность — 1,83 т/га, что значительно ниже нормы
- Эксперты связывают падение урожайности с аномальными погодными условиями
В 2025 году ожидается самый низкий урожай подсолнечника за последние десять лет.
Как сообщает компания ASAP Agri, нынешний урожай подсолнечника, по прогнозам экспертов, ожидается на уровне 11,4 млн т против 12 млн т в предварительной оценке.
Согласно последним официальным данным, аграрии собрали 59% площадей, или около 3,02 млн га, намолотив 5,54 млн т семян подсолнечника. Средняя урожайность составляет 1,83 т/га, что значительно ниже возможных характеристик.
Как рассказала CEO ASAP Agri Кристина Серебрякова, основные производственные регионы — Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Харьковская области сильно пострадали от длительной летней засухи.
"Урожайность там колеблется в пределах 0,5–1,6 т/га. В центральных и северных областях — Винницкой, Полтавской, Черкасской и Черниговской — показатели выше, однако дожди в конце сентября и в октябре могут повлечь задержки с уборкой и частичные потери урожая", —отметила она.
Цены в Украине - последние новости
Как писал Главред, мировые цены на какао обвалились до минимума за последние 20 месяцев. Несмотря на резкое снижение стоимости сырья, розничные цены на шоколад остаются высокими.
В этом году украинские груши могут стать дефицитным фруктом. Из-за весенних морозов фермеры Винницкой области собрали значительно меньше урожая и ожидают роста цен.
В Украине существенно выросли цены на тепличные помидоры. Сейчас их реализуют в пределах 50-60 грн за килограмм, что в среднем на 51% дороже.
Другие новости по теме:
- Цены на овощи рванули вверх: как изменилась стоимость овощей для салатного набора
- Отдают за копейки: в Украине рухнула стоимость популярного овоща
- Один вид мяса в Украине стремительно дорожает - за год цены взлетели на 60%
Об источнике: ASAP Agri
ASAP Agri (или ASAP: Analytical Solutions for Agricultural Problems LTD) — украинское аналитическое агентство, специализирующееся на аграрной тематике.
Возникло как аналитическое подразделение компании Atria Brokers в 2016 году. В 2024 году произошло отделение аналитического отдела Atria Brokers. Он стал самостоятельной фирмой под брендом ASAP Agri.
Генеральный директор — Христина Серебрякова.
Компания занимается анализом рынка зерновых и масличных культур, аналитикой цен, экспортных возможностей, логистических узких мест, прогнозом урожаев.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред