В Украине стал дефицитом ключевой фрукт: цены резко "поперли" вверх на 40%

Майские морозы, к сожалению, уничтожили значительную часть урожая фруктов.

В Украине начнется дефицит груши / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Из-за весенних морозов украинская груша станет дефицитом

Фрукты подорожают до 70 гривен за килограмм

В этом году украинские груши могут стать дефицитным фруктом. Из-за весенних морозов фермеры Винницкой области собрали значительно меньше урожая, но ожидают роста цен. Как сообщает портал SEEDS со ссылкой на генерального директора корпорации "Винница-Садвинпром" Сергея Бойчука, майские заморозки повредили около 10% садов региона, что существенно повлияло на объемы сбора плодов.

Главный агроном хозяйства "Ивановская калина" из села Иванов Хмельницкого района Вадим Розпотнюк отметил, что нынешний сезон оказался чрезвычайно сложным.

"В этом году у нас были аномально низкие температуры в период цветения. Если говорить об урожае, то 40% потери. Если говорить по сортам, то ноябрьская - это будет около 30 тонн с гектара в этом году. По "яблоновской", то полторы тонны с гектара - это не урожайность. Это низкий показатель", - рассказал Розпотнюк.

Из-за неблагоприятных погодных условий аграриям пришлось увеличить расходы на защиту садов. Для сохранения части урожая пришлось применять больше препаратов и проводить дополнительную обработку деревьев.

"Мы использовали гораздо больше препаратов для борьбы с неблагоприятными погодными условиями. Это дало меньший урожай, но хоть какой-то. Урожай экономически оправдан", - говорит Розпотнюк.

По словам фермера, себестоимость выращивания груш выросла примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.

"Есть прогнозы, что цена на груши в Украине будет достаточно высокой. Если в прошлом году средняя фермерская цена была 50 гривен в момент реализации хранилища, то в этом году эта цена гривен, я думаю, 70 она должна быть. В этом году мы продаем весь урожай из сада", - рассказал главный агроном.

Цены на продукты в Украине - что известно

Эксперты прогнозируют, как ранее сообщал Главред, что в Украине вскоре ожидается очередная волна подорожания овощей, необходимых для приготовления борща. В частности, речь идет о моркови, свекле, луке, капусте и чесноке. Оценки специалистов свидетельствуют о том, что стоимость этих продуктов может вырасти в среднем на 5-6 гривен за килограмм.

Следует отметить, что в начале текущей недели в стране уже было зафиксировано определенное повышение цен на овощи. В то же время, в отличие от этой группы товаров, стоимость картофеля и фруктов на рынке пока демонстрирует стабильность.

Кроме этого, сезон голубики в этом году также был довольно сложным. Из-за чрезмерного предложения некачественной ягоды на рынке произошло падение цен на голубику.

