Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине стал дефицитом ключевой фрукт: цены резко "поперли" вверх на 40%

Даяна Швец
11 октября 2025, 16:36
1017
Майские морозы, к сожалению, уничтожили значительную часть урожая фруктов.

фрукты, деньги
В Украине начнется дефицит груши / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Из-за весенних морозов украинская груша станет дефицитом
  • Фрукты подорожают до 70 гривен за килограмм

В этом году украинские груши могут стать дефицитным фруктом. Из-за весенних морозов фермеры Винницкой области собрали значительно меньше урожая, но ожидают роста цен. Как сообщает портал SEEDS со ссылкой на генерального директора корпорации "Винница-Садвинпром" Сергея Бойчука, майские заморозки повредили около 10% садов региона, что существенно повлияло на объемы сбора плодов.

видео дня

Главный агроном хозяйства "Ивановская калина" из села Иванов Хмельницкого района Вадим Розпотнюк отметил, что нынешний сезон оказался чрезвычайно сложным.

"В этом году у нас были аномально низкие температуры в период цветения. Если говорить об урожае, то 40% потери. Если говорить по сортам, то ноябрьская - это будет около 30 тонн с гектара в этом году. По "яблоновской", то полторы тонны с гектара - это не урожайность. Это низкий показатель", - рассказал Розпотнюк.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Из-за неблагоприятных погодных условий аграриям пришлось увеличить расходы на защиту садов. Для сохранения части урожая пришлось применять больше препаратов и проводить дополнительную обработку деревьев.

"Мы использовали гораздо больше препаратов для борьбы с неблагоприятными погодными условиями. Это дало меньший урожай, но хоть какой-то. Урожай экономически оправдан", - говорит Розпотнюк.

По словам фермера, себестоимость выращивания груш выросла примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.

"Есть прогнозы, что цена на груши в Украине будет достаточно высокой. Если в прошлом году средняя фермерская цена была 50 гривен в момент реализации хранилища, то в этом году эта цена гривен, я думаю, 70 она должна быть. В этом году мы продаем весь урожай из сада", - рассказал главный агроном.

Цены на продукты в Украине - что известно

Эксперты прогнозируют, как ранее сообщал Главред, что в Украине вскоре ожидается очередная волна подорожания овощей, необходимых для приготовления борща. В частности, речь идет о моркови, свекле, луке, капусте и чесноке. Оценки специалистов свидетельствуют о том, что стоимость этих продуктов может вырасти в среднем на 5-6 гривен за килограмм.

Следует отметить, что в начале текущей недели в стране уже было зафиксировано определенное повышение цен на овощи. В то же время, в отличие от этой группы товаров, стоимость картофеля и фруктов на рынке пока демонстрирует стабильность.

Кроме этого, сезон голубики в этом году также был довольно сложным. Из-за чрезмерного предложения некачественной ягоды на рынке произошло падение цен на голубику.

Больше экономических новостей:

Об источнике: SEEDS

SEEDS - это украинский информационно-аналитический портал, посвященный аграрной тематике: семеноводству, рынку семян, аграрным новостям.
На портале публикуются аналитика, обзоры, исследования, мониторинг цен, успешные кейсы, семинары и другие материалы для аграриев.

Основные направления деятельности:

  • Аналитика рынков семян, аграрных культур.
  • Мониторинг цен и рыночных показателей.
  • Публикация новостей и обзоров в сфере агропромышленности и семеноводства.
  • Проведение исследований, подготовка отчетов для аграрного бизнеса.

Основная аудитория - фермеры, аграрные предприятия, исследователи, представители рынка семян, госучреждения и все, кто интересуется аграрной тематикой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика продукт продукты питания цены на продукты новости Украины груша
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

16:29Фронт
Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

15:59Политика
Завтра заработают новые правила пересечения границы: что изменится для украинцев

Завтра заработают новые правила пересечения границы: что изменится для украинцев

15:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

Последние новости

17:23

Отказ Трампа от активных переговоров по Украине: в США дали тревожный прогноз

17:07

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

17:03

Как в детском саду: рецепт вкуснейших оладей с яблокамиВидео

16:36

В Украине стал дефицитом ключевой фрукт: цены резко "поперли" вверх на 40%

16:35

"Худшие годы моей жизни": Анастасия Короткая рассказала сьемках в "Орле и Решке"

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
16:29

ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

16:27

Эффективность ЗРК Patriot ВСУ резко упала: генерал-лейтенант раскрыл причину

16:17

Только одна страна разорвала отношения с РФ после начала войны - где она находится

15:59

Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

Реклама
15:54

Завтра заработают новые правила пересечения границы: что изменится для украинцев

15:38

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в историиВидео

15:28

"Была зависимость": истинная причина развода Андрея Беднякова

15:24

"Покрошили" элитные бригады РФ: генерал о мощном ударе Сил обороны на востоке

15:12

Раскрываем казацкие символы: что определяло честь и силу воинов

15:07

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборыВидео

15:03

Веселит всех водителей: в авто нашли загадочную кнопку "пуск медузы"

14:57

В магазине такого не купить: "бабушкина" подкормка для пышного цветения любых растений

14:54

Дроны влупили за 1400 км от Украины: атакован ценный для Путина объект в тылу

14:45

Россияне бьются в истерике: в РФ рассекретили финансовое положение Пугачевой

14:22

После слухов о болезни: врач Трампа сделал срочное заявление о его здоровье

Реклама
14:21

Тайна языковой Вавилонии: ученые объяснили, почему мы говорим по-разному

14:15

Исчез: Подкопаева рассказала про бывшего мужа

14:07

Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали

13:54

"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

13:49

Будет ли евро по 49 гривен: банкир предупредил об изменениях курса с понедельника

13:44

Дачники хранят этот способ в секрете: что делать с опавшими яблоками

13:25

Некоторым украинцам выплатят 50 тыс. грн в месяц: Зеленский подписал закон

12:51

"Намек на возвращение тепла": известно, когда осенняя стужа может отступить

12:45

"На столе": что невестка Наташи Королевой вытворяла на людях

12:37

Экономика Путина может загнуться за год: как Украине ее добить

12:37

Когда Украина перейдет на зимнее время 2025 и будет ли это в последний разВидео

12:25

Режим узнал себя: в РФ запретили показ легендарного кино

12:09

В Киеве нашли застреленным известного блогера: детали и фото от НацполицииФото

11:59

Все понимают его неправильно: что на самом деле означает слово "наглий"Видео

11:49

Александр Лукашенко срочно поднял войска по тревоге - Минобороны Беларуси

11:37

"Он тоже виноват": Тоня Матвиенко заговорила о разводе с Арсеном Мирзояном

11:30

Старые названия районов Киева: где был Московский, а где - Ленинградский

11:30

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

11:26

Путина охватил страх из-за Томагавков для Украины: в США раскрыли детали

10:46

Без войск КНДР: в ISW заявили, что россияне нацелились захватить Сумы

Реклама
10:36

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

10:01

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

09:59

Синее золото Прованса: как вырастить роскошный лавандовый сад в УкраинеВидео

09:53

После российских ударов: эксперт сказал, останется ли Украина без газа зимойВидео

09:10

Закрытие аэропорта и громкие взрывы: в Волгограде жалуются на атаку дроновВидео

08:10

Зачем Путин попросил прощения у Алиева?мнение

08:01

Пожары, отключения света и пострадавшие: РФ ночью атаковала Украину, детали

06:10

Охотник за Нобелевской премией проигралмнение

05:50

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

05:00

Любовь накроет с головой: четырем знакам зодиака будет круто везти 11 октября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять