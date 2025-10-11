Зеленский подписал неотложный закон: кому будут выплачивать 50 тыс грн в месяц

Президент Владимир Зеленский подписал неотложный закон, предусматривающий ежемесячную выплату в размере 50 000 гривен.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-podpisal-neotlozhnyy-zakon-komu-budut-vyplachivat-50-tys-grn-v-mesyac-10705577.html Ссылка скопирована

Зеленский подписал важный закон / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

Коротко:

Зеленский подписал закон о выплатах освобожденным из плена военным

Защитники, которые вернулись из плена, будут получать по 50 тысяч гривен

Президент Украины Владимир Зеленский подписал как неотложный закон, предусматривающий выплату 50 000 гривен ежемесячно военнослужащим, освобожденным из российского плена. Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Согласно принятому документу, помощь будет предоставляться тем защитникам, которые нуждаются в длительном медицинском восстановлении после пребывания в неволе.

видео дня

Ежемесячная выплата составит 50 тысяч гривен и будет осуществляться в течение первых трех месяцев стационарного лечения.

Также закон уточняет порядок оформления медицинских справок, подтверждающих полученные в плену травмы, болезни или другие последствия для здоровья.

Если раньше материальная поддержка назначалась только военным, которые получили ранения, контузии или увечья, то теперь помощь получат и те, кто имеет тяжелые или обостренные заболевания, вызванные пребыванием в плену.

Как рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, ранее такие выплаты получали военные, которые получили ранения, контузии или увечья. Но многие военнослужащие по возвращении из плена страдают от серьезных заболеваний, требующих длительного и сложного лечения.

"Теперь государство гарантирует помощь каждому и каждому прошедшему плену. Важный шаг для комплексной поддержки наших защитников и защитниц", - написала она.

Какие еще важные законы подписал Зеленский - детали

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд важных шагов: он подписал закон о множественном гражданстве, ратифицировал соглашение о создании трибунала для привлечения России к ответственности за агрессию и остановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах.

В четверг, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП. Детали он рассказал в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13276, который делает обязательной военную подготовку для студентов, получающих образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Больше важных новостей:

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред