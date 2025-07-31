Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Все законы уже подписаны: Зеленский объявил о ряде важных решений

Мария Николишин
31 июля 2025, 15:18обновлено 31 июля, 15:52
96
Зеленский сказал, что текст документа по НАБУ будет немедленно опубликован.
Все законы уже подписаны: Зеленский объявил о ряде важных решений
Зеленский подписал закон о НАБУ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Верховная Рада

Главное:

  • Зеленский подписал законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП
  • Он также подписал закон о бюджетном финансировании для Сил обороны и выплатах воинам
  • Президент согласовал решение о дополнительных 15 днях отпуска для военных

В четверг, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП. Об этом он сообщил в Telegram.

В частности, президент поблагодарил всех парламентариев за принятие его законопроекта.

видео дня

"Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное. Триста тридцать один депутат. Именно так, как и нужно, - за основу и в целом", - говорится в сообщении.

По его словам, очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению.

"Украина является демократией - точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе", - добавил он.

Бюджетное финансирование для Сил обороны

Зеленский отметил, что сегодня есть и другие очень важные решения.

"Это закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным наших воинов. Очень важно. Только что тоже подписал, и это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших павших героев", - говорит президент.

Дополнительные отпуска для военных

Зеленский также рассказал, что он с военным командованием согласовал решение о дополнительных 15 дней отпуска для военных.

"Чтобы в августе это заработало. Принят и закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям. Поэтому этот день действительно результативный, и ощутимо для людей. Спасибо всем, кто защищает Украину, украинцев, украинские национальные интересы",- подытожил он.

Когда Рада приняла закон о НАБУ и САП

Сегодня, 31 июля, Верховная Рада приняла президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. Известно, что за него проголосовало 330 нардепов. Что интересно, 326 нардепов проголосовали за то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан. Кроме того, голосов "против" или "воздержался" совсем не было.

НАБУ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который менял баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор должен был получить полномочия контролировать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Из-за этого в разных городах Украины прошли мирные акции протеста. Митингующие не поддерживали законопроект, потому что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

Уже 24 июля президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду текст законопроекта о системе правопорядка и независимости антикоррупционных органов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский законопроект НАБУ новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему не удается сбивать все ракеты "Искандер-К": Игнат назвал реальную причину

Почему не удается сбивать все ракеты "Искандер-К": Игнат назвал реальную причину

16:22Война
Наказание Трампа сработало: в Индии приняли решение по нефти от Путина – Reuters

Наказание Трампа сработало: в Индии приняли решение по нефти от Путина – Reuters

15:56Мир
Все законы уже подписаны: Зеленский объявил о ряде важных решений

Все законы уже подписаны: Зеленский объявил о ряде важных решений

15:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сильное похолодание идет в Украину: где влупит +10 и будут лить дожди

Сильное похолодание идет в Украину: где влупит +10 и будут лить дожди

Свет в конце тоннеля: какие ТОП-4 знака зодиака на пороге большого прорыва

Свет в конце тоннеля: какие ТОП-4 знака зодиака на пороге большого прорыва

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Россияне стягивают элитные войска на Тендровскую косу: в ВСУ разгадали замысел врага

Россияне стягивают элитные войска на Тендровскую косу: в ВСУ разгадали замысел врага

Проблемы возникнут из ниоткуда: трех знаков зодиака ждут трудные времена

Проблемы возникнут из ниоткуда: трех знаков зодиака ждут трудные времена

Последние новости

16:13

Кто из знаков зодиака разбогатеет в августе: названа тройка счастливчиков

16:12

Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

16:02

"Террор - все, что Россия умеет": украинские звезды отреагировали на ракетный удар по Киеву

15:56

Наказание Трампа сработало: в Индии приняли решение по нефти от Путина – Reuters

15:45

Как заточить ножницы в домашних условиях: 5 простых способов без профи‑точилкиВидео

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
15:22

Лучше не выгонять со двора: какие птицы спасают от нашествия саранчи

15:18

Все законы уже подписаны: Зеленский объявил о ряде важных решений

15:08

Украине грозит более глубокая финансовая пропасть: Reuters назвал основные проблемы

15:00

Неравный брак: кто из украинских звезд выбрал себе молодых супругов

Реклама
14:42

Где три различия между детьми: только единицы найдут их всего за 35 секунд

14:07

Большинство будут удивлены: какие изобретения ученые СССР нагло украли у Запада

13:50

Что делать если заедает молния: 2 способа, которые не поведут

13:44

"Почти год лежал": Ахтем Сеитаблаев перестал скрывать тяжелую травму

13:44

Гамбургеры из 2 продуктов и хот-дог, который никто не узнает: как выглядел "фастфуд" в СССР

13:37

Верховная Рада приняла закон о НАБУ и САП

13:19

4 знака Вселенной, что вы на правильном пути

12:56

Сколько шагов в день нужно ходить для здоровья: ученые назвали новое количество

12:52

Вместо традиционного борща: первое блюдо за 10 минутВидео

12:35

Диалог возможен только втроем: когда состоится встреча Зеленского и Путина

12:23

Российского ведущего выгнали из самолета за пьяный дебош

Реклама
12:08

Китайский гороскоп на завтра 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

12:01

Поздравления с Медовым Спасом - прозой, в стихах и в картинках

11:52

"Надо сменить режим в РФ": Зеленский вышел с серьезным заявлением

11:47

Паспорт с рекордом: как выглядит самая длинная и странная фамилия в Украине

11:44

1 августа начинается Успенский пост: что можно и нельзя делать в этот день

11:38

София Ротару показала разбитый дом в Киеве после ночного удара - детали

11:18

"Китай не хочет, чтобы РФ проиграла войну": какая опасность подстерегает Украину из-за КНР

10:24

"Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

10:21

"Не совсем адекватная, но живая": РФ разрушила квартиру известной ведущей

10:19

Было попадание 5 ракет, одна - в дом: какой город стал основной целью удара РФВидео

09:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 июля (обновляется)

09:46

РФ обрушила на Украину более 300 дронов и 8 ракет: ранено рекордное число детейФотоВидео

09:39

Под прицелом – важный радиозавод: дроны атаковали российскую Пензу

09:29

Гороскоп на завтра 1 августа: Тельцам - тревожные события, Стрельцам - большая удача

09:10

"Людей выбрасывало из окон": новые подробности ракетного удара РФ по КиевуВидео

08:58

"Давно хотела": Элина Свитолина приняла важное решение

08:51

"Следи за словами": Трамп ответил Медведеву после его угроз США войной

08:44

Зачем Путин массированно ударил по гражданским в Киеве: дочь Келлога назвала причинуФото

08:37

"Заглушать шум у себя в голове": Козловский впервые рассказал о психическом расстройстве

08:23

Украинские военные выбили россиян под Покровском – ISW

Реклама
08:23

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как Путинский режим разрушает все в мире?мнение

07:34

РФ ударила прямой наводкой в 9-этажку: в Киеве растет число жертв и пострадавшихФотоВидео

07:10

Чем отличаются 2 девушки: ответ нужно найти за 19 секунд

06:35

В Киеве - "прилет" в жилой дом: сложился целый подъезд, под завалами людиФотоВидео

06:10

Враг начал бояться: что нужно Украине для атак по РФмнение

06:00

С одинаковыми прическами: Настя Каменских засветилась с мамой

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти букву P

05:30

Переломный момент и новая дорога: 5 знаков зодиака почувствуют перемены 31 июля

04:56

Давление Трампа может перейти на Киев, а не Москву: дипломат объяснил почему

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять