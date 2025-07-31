Все законы уже подписаны: Зеленский объявил о ряде важных решений

Зеленский сказал, что текст документа по НАБУ будет немедленно опубликован.

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Зеленский подписал закон о НАБУ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Верховная Рада

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Зеленский подписал законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП

Он также подписал закон о бюджетном финансировании для Сил обороны и выплатах воинам

Президент согласовал решение о дополнительных 15 днях отпуска для военных

В четверг, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП. Об этом он сообщил в Telegram.

В частности, президент поблагодарил всех парламентариев за принятие его законопроекта.

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"Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное. Триста тридцать один депутат. Именно так, как и нужно, - за основу и в целом", - говорится в сообщении.

По его словам, очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению.

"Украина является демократией - точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе", - добавил он.

Бюджетное финансирование для Сил обороны

Зеленский отметил, что сегодня есть и другие очень важные решения.

"Это закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным наших воинов. Очень важно. Только что тоже подписал, и это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших павших героев", - говорит президент.

Дополнительные отпуска для военных

Зеленский также рассказал, что он с военным командованием согласовал решение о дополнительных 15 дней отпуска для военных.

"Чтобы в августе это заработало. Принят и закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям. Поэтому этот день действительно результативный, и ощутимо для людей. Спасибо всем, кто защищает Украину, украинцев, украинские национальные интересы",- подытожил он.

Когда Рада приняла закон о НАБУ и САП

Сегодня, 31 июля, Верховная Рада приняла президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. Известно, что за него проголосовало 330 нардепов. Что интересно, 326 нардепов проголосовали за то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан. Кроме того, голосов "против" или "воздержался" совсем не было.

НАБУ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который менял баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор должен был получить полномочия контролировать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Из-за этого в разных городах Украины прошли мирные акции протеста. Митингующие не поддерживали законопроект, потому что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

Уже 24 июля президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду текст законопроекта о системе правопорядка и независимости антикоррупционных органов.

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