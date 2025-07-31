Диалог возможен только втроем: когда состоится встреча Зеленского и Путина

На сегодня перспектив для встречи Зеленского и Путина почти нет.

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Встреча Зеленского и Путина пока что маловероятна / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

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Почему сейчас Путину невыгодно встречаться с Зеленским

При каких условиях президенты могут сесть за стол переговоров

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина пока что маловероятна. И на это есть две причины. Их озвучил политолог, политический консультант, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

По его словам, первая причина в том, что Путину нет смысла соглашаться на встречу, которая ему ничего не даст.

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"Глава Кремля может согласиться встретиться только при условии подписания документа, который он сможет реально продать своему электорату как "победу". То есть сказать россиянам, что, мол, все было не зря, мы - выиграли, а Украина проиграла. Но очевидно, что такой документ подписан не будет", - написал Рейтерович в своей колонке на Главреде.

Вторая причина в том, что Россия продолжает качать тему, связанную с так называемой нелегитимностью Зеленского.

"Если тема встречи станет реальной, Кремлю надо будет ответить на вопрос: почему говорилась ерунда о том, что Зеленский "нелегитимный", а теперь россияне согласились пойти с ним на переговоры.

В такой ситуации Путин будет использовать время, чтобы попытаться наступать на Украину и получить "бонусы" на поле боя, а потом пытаться их использовать за столом переговоров и о чем-то договариваться", - считает политолог.

В каком случае могут встретиться Зеленский и Путин

Рейтерович считает, что небольшая вероятность встречи Зеленского и Путина существует лишь в том случае, если переговоры будут проходить не в двустороннем, а трехстороннем формате с участием Турции или США.

"Такие переговоры станут возможными только тогда, когда будет достигнут определенный компромисс, который устроит обе стороны. Украина согласна на некоторые компромиссы, но есть и свои красные линии, которые публично озвучены, тогда как позиция России абсолютно недоговороспособна", - добавил политолог.

Рейтерович объяснил, что Турция хочет организовать эту встречу, поскольку такой шаг серьезно бы повысил статус государства и самого президента Эрдогана. Тема привлекает внимание и выводит Эрдогана на уровень геополитического игрока.

Что касается Трампа, то Соединенные Штаты не хотят включаться в переговоры, когда нет результата.

"Сейчас нам надо следить за ситуацией, ждать и наблюдать за тем, как будут развиваться события. Первую свою проблему Трамп уже решил, когда была заключена торговая сделка с Евросоюзом. Теперь у него остался Китай. По результатам встречи в Китае будет понятно, к чему все это приведет", - резюмировал политолог.

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский и Путин могут встретиться при посредниках в случае, если санкции Запада начнут работать.

Спикер Кремля Дмитрий Песков выразил сомнения относительно возможных прямых переговоров Зеленского и Путина в августе 2025 года. По его словам, встреча двух лидеров должна "поставить окончательную точку в урегулировании конфликта" и зафиксировать договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы.

Недавно президент США Трамп также заявил, что не знает, будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в настоящее время не особо заинтересован в контактах с ним.

Тем временем спикер Госдепа США Темми Брюс заявила, что в Кремле ошибочно интерпретировали терпение главы Белого дома Дональда Трампа. Однако "время для неправильных интерпретаций прошло".

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О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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