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"Давление может сработать": Зеленский согласовал принципы соглашений с США по оружию

Виталий Кирсанов
30 июля 2025, 21:22
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Зеленский отметил, что Украина ценит принципиальные шаги США для давления на Россию ради мира.
Зеленский согласовал принципы соглашений с США по оружию
Зеленский согласовал принципы соглашений с США по оружию / Коллаж: Главред, фото: аккаунт Владимира Зеленского в X, Офис президента Украины

Что сказал Зеленский:

  • Именно сейчас надо действовать, чтобы принуждать Россию к миру
  • Москва хочет воевать и дальше

В среду, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский согласовал основные принципы соглашений с США по оружию. Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении.

"Согласовал также сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой - Украина - Соединенные Штаты - по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить. Это точно усилит обе наши страны, а значит - наших союзников, наших партнеров", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что Украина ценит принципиальные шаги США для давления на Россию ради мира.

"Именно сейчас надо действовать, чтобы принуждать Россию к миру. Да, Москва хочет воевать и дальше. Но весь вопрос - в потенциале, весь вопрос - в ресурсах на войну, в деньгах. Именно поэтому санкции полезны. Именно поэтому давление может сработать", - добавил Зеленский.

По словам президента, сейчас готовятся новые разговоры и встречи с партнерами на разных уровнях, их цель - усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру.

'Давление может сработать': Зеленский согласовал принципы соглашений с США по оружию

Смотрите вечернее обращение президента:

Последние заявления Зеленского:

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев ждет ответа от Москвы по поводу возможности проведения встречи с Путиным до конца августа. По словам Зеленского, на встрече должны присутствовать представители Европы.

Решение президента США Дональда Трампа сократить срок, предоставленный российскому диктатору Владимиру Путину для достижения мирного соглашения является проявлением силы, которая может приблизить завершение войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский утвердил одобренный Верховной Радой законопроект №13276, согласно которому военная подготовка станет обязательной для студентов-медиков и фармацевтов.

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