В Киеве нашли застреленным известного блогера: детали и фото от Нацполиции

Даяна Швец
11 октября 2025, 12:09
Тело нашли в его автомобиле, рядом лежало зарегистрированное на него оружие.
Коротко:

  • В Киеве нашли мертвым мужчину с огнестрельным ранением в голову
  • На Оболони обнаружили тело блогера, связанного с криптовалютой

В Киеве, в районе Оболони, обнаружили тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщили в полиции столицы.

По данным правоохранителей, тело нашли сегодня утром внутри автомобиля, который принадлежал погибшему. Рядом с ним лежало зарегистрированное на его имя оружие.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Оболонского управления полиции, специалисты криминалистической службы и судебно-медицинский эксперт.

Предварительное расследование установило, что мужчина был предпринимателем и вел блог, связанный с криптовалютами. За день до трагедии он жаловался близким на тяжелое психологическое состояние из-за финансовых проблем и прислал сообщение, которое выглядело как прощальное.

  • В Киеве расследуют возможное самоубийство криптоблогера
    В Киеве расследуют возможное самоубийство криптоблогера фото: Полиция Киева
  • В Киеве расследуют возможное самоубийство криптоблогера
    В Киеве расследуют возможное самоубийство криптоблогера фото: Полиция Киева
  • В Киеве расследуют возможное самоубийство криптоблогера
    В Киеве расследуют возможное самоубийство криптоблогера фото: Полиция Киева
  • В Киеве расследуют возможное самоубийство криптоблогера
    В Киеве расследуют возможное самоубийство криптоблогера фото: Полиция Киева

Имя погибшего официально не разглашается, однако в сети появилась информация, что речь идет о криптопредпринимателе Константине Ганиче, известном под псевдонимом Костя Кудо.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Следствие продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Криминальные новости Украины - что известно

Недавно Львов стал ареной двух резонансных убийств. 30 августа, около полудня, в городе произошла стрельба, жертвой которой оказался Андрей Парубий, народный депутат и бывший председатель Верховной Рады. Правоохранители подтвердили, что политик скончался на месте, еще до прибытия медиков.

Также ранее,во Львове также стреляли в известного языковеда и экс-нардепа Ирину Фарион. Она была госпитализирована в критическом состоянии с огнестрельным ранением в висок. По словам свидетелей, стрелка видели соседи. Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице.

Больше важных новостей:

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

