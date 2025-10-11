В Киеве нашли застреленным известного блогера: детали и фото от Нацполиции

Тело нашли в его автомобиле, рядом лежало зарегистрированное на него оружие.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-nashli-zastrelennym-izvestnogo-blogera-detali-i-foto-ot-nacpolicii-10705559.html Ссылка скопирована

Полиция рассматривает версию самоубийства / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Нацполиция

Коротко:

В Киеве нашли мертвым мужчину с огнестрельным ранением в голову

На Оболони обнаружили тело блогера, связанного с криптовалютой

В Киеве, в районе Оболони, обнаружили тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщили в полиции столицы.

По данным правоохранителей, тело нашли сегодня утром внутри автомобиля, который принадлежал погибшему. Рядом с ним лежало зарегистрированное на его имя оружие.

видео дня

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Оболонского управления полиции, специалисты криминалистической службы и судебно-медицинский эксперт.

Предварительное расследование установило, что мужчина был предпринимателем и вел блог, связанный с криптовалютами. За день до трагедии он жаловался близким на тяжелое психологическое состояние из-за финансовых проблем и прислал сообщение, которое выглядело как прощальное.

Имя погибшего официально не разглашается, однако в сети появилась информация, что речь идет о криптопредпринимателе Константине Ганиче, известном под псевдонимом Костя Кудо.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Следствие продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Криминальные новости Украины - что известно

Недавно Львов стал ареной двух резонансных убийств. 30 августа, около полудня, в городе произошла стрельба, жертвой которой оказался Андрей Парубий, народный депутат и бывший председатель Верховной Рады. Правоохранители подтвердили, что политик скончался на месте, еще до прибытия медиков.

Также ранее,во Львове также стреляли в известного языковеда и экс-нардепа Ирину Фарион. Она была госпитализирована в критическом состоянии с огнестрельным ранением в висок. По словам свидетелей, стрелка видели соседи. Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице.

Больше важных новостей:

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред