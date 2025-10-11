Укр
Александр Лукашенко срочно поднял войска по тревоге - Минобороны Беларуси

Даяна Швец
11 октября 2025, 11:49
Проверку координирует Государственный секретариат Совета безопасности Республики Беларусь.
Лукашенко приказал срочно проверить боевую готовность армии / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси

Главное:

  • Лукашенко приказал проверить боевую готовность армии
  • В Беларуси началась срочная проверка воинских частей

Глава Беларуси Александр Лукашенко приказал срочно провести проверку боевой готовности вооруженных сил страны. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

По его поручению, военные осуществляют комплекс мероприятий, направленных на приведение подразделений к наивысшему уровню боевой готовности.

Некоторые части армии отправятся в определенные районы и выполнят задачи, предусмотренные планом проверки. Координацию действий проводит Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси.

Военные учения "Запад-2025"

Совместные маневры России и Беларуси под названием "Запад-2025" проходят преимущественно на белорусской территории, хотя часть тренировок проходит и в России. Активная фаза учений длилась с 12 по 16 сентября.

Недавно стало известно, что Россия расширила географию учений, привлекая Калининградскую область, которая граничит с Польшей, Литвой и странами Балтии.

Сначала официально заявлялось, что целью маневров является "проверка боеспособности и координации действий вооруженных сил двух государств в сфере защиты безопасности и отражения агрессии". Позже Москва и Минск объяснили, что учения проходят в ответ на "милитаризацию Польши и стран Балтии".

Вторжение со стороны Беларуси - мнение эксперта

Руководитель Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов высказал мнение, что США могут создать условия, при которых участие Беларуси в войне будет полностью исключено.

"Однако влияние России здесь чрезвычайно велико. Даже операция с дронами показала, что 100% гарантировать, что Беларусь в будущем не будет втянута в войну или любые другие действия, крайне сложно", - отметил он.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Усов подчеркнул интенсивную интеграцию двух стран, особенно на уровне спецслужб. Он напомнил о "тайном" российском документе, обнародованном год назад, который очерчивает план полной интеграции Беларуси до 2030 года. В частности, этот план предусматривает подчинение белорусских вооруженных сил российскому командованию.

По его оценке, это даст России контроль над военным контингентом в 40 000 человек (с потенциалом роста до 100 000 и резервом в 500 000), что создаст значительный потенциал для давления на Украину и НАТО, а также для ввода российских войск.

"Ни США, ни любое "потепление" не смогут дать 100% гарантий. Любое потепление остается исключительно ограниченным в пространстве, времени и возможностях. Это не касается стратегических, геополитических или серьезных экономических вопросов. Речь идет о точечных контактах, которые не скажутся на военном присутствии России. И на фоне этих контактов российское присутствие будет только усиливаться. Поэтому нужно объективно понимать: Беларусь будет ресурсом России, пока существует сама Россия", - заявил Усов.

Учения России и Беларуси "Запад-2025" - новости по теме

Как сообщал Главред, масштабные совместные военные учения "Запад-2025" являются крупнейшими в текущем году, привлекая, согласно официальным данным, тысячи военных и новейшую технику. Проведение этих маневров вблизи границ Европейского Союза вызывает серьезное беспокойство у Варшавы и других соседей.

Однако Украина сохраняет контроль над ситуацией. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил отсутствие угроз с белорусского направления, отметив, что Россия лишь пытается искусственно нагнетать напряжение в медиа и соцсетях.

В то же время обозреватель Bild Юлиан Репке утверждает, что на "Запад-2025" Путин и Лукашенко отрабатывают стратегии противостояния с Западом. Репке отмечает, что, несмотря на относительно небольшую официальную численность (18 200 военных, из которых 5 500 - россияне), это не снижает уровня угрозы.

О персоне: Александр Лукашенко

Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года.

С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси.

Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране.

В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

