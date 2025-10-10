Последний раз так дешево стоил в 2015: стоимость ценного продукта упала до минимума

Снижение цен приведет к снижению расходов на продукты для домохозяйств и стран, которые зависят от импорта этого продукта.

В мире дешевеет важный продукт / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Коротко:

Цена на рис упала до десятилетнего минимума

Эксперты прогнозируют удешевление продуктов в мире

Стоимость риса в странах Азии упала до самого низкого уровня за последние десять лет, что может положительно повлиять на расходы домохозяйств и государств, которые в значительной степени зависят от импорта этого продукта. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации Тайской ассоциации экспортеров риса, цена на белый рис с 5% поврежденных зерен снизилась на 1,9% - до $355 за тонну, что стало наименьшим показателем с 30 сентября 2015 года.

Хотя уменьшение стоимости на оптовом рынке не сразу отражается на розничных ценах, эксперты считают, что удешевление поставок из ведущих экспортеров, таких как Таиланд, может привести к уменьшению цен на рис во многих странах Азии, Африки и Ближнего Востока, где этот продукт является основным в рационе.

Рис остается главным источником калорий для миллиардов людей, а в Юго-Восточной Азии он составляет половину ежедневного питания населения.

В 2024 году цены на рис достигли 15-летнего максимума из-за повышенного спроса и опасений относительно перебоев в поставках. Однако сейчас ситуация стабилизируется благодаря улучшению прогнозов урожайности.

Как сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), в сезоне 2025-2026 годов ожидается рекордный объем мирового производства риса - 556,4 млн тонн, что будет способствовать накоплению запасов. Положительно повлияли на урожай и муссонные дожди в Индии, которая остается крупнейшим экспортером риса в мире.

Цены на продукты - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ближайшее время в Украине прогнозируется новая волна повышения цен на овощи, которые входят в традиционный борщевой набор: морковь, свеклу, лук, капусту и чеснок. По оценкам экспертов, цены вырастут в среднем на 5-6 гривен за килограмм.

В начале недели в стране уже был зафиксирован очередной рост цен на овощи. В то же время, стоимость фруктов и картофеля пока остается стабильной.

В то же время сезон голубики в этом году оказался сложным. Рынок был перенасыщен некачественной ягодой, что привело к падению цен.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

