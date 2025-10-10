Родителей Украины начали штрафовать на тысячи гривен: что известно о наказании

Коротко о главном:
- В Украине наказывают за ненадлежащее воспитание детей
- Родителей оштрафуют до 5 тысяч и сажают в тюрьму
В Украине родители могут получить штраф или даже попасть под уголовную ответственность, если ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по воспитанию детей. Эксперты Новости.LIVE объяснили, за какие нарушения в сфере родительских обязанностей украинцев могут наказать в октябре 2025 года.
Закон четко определяет, что именно входит в понятия "уход" и "забота" о несовершеннолетних, а также какие последствия ждут тех, кто этого не придерживается.
Почему в Украине штрафуют родителей
После рождения ребенка родители приобретают не только права, но и обязанности. Они должны создать ребенку надлежащие условия для жизни, обучения, развития и воспитания. Такие требования предусмотрены статьей 150 Семейного кодекса Украины.
Если эти нормы игнорируются, наступает административная ответственность по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В октябре 2025 года размеры штрафов для родителей будут составлять:
- от 850 до 1 700 грн - если ребенок живет в ненадлежащих условиях или лишен возможности учиться и развиваться;
- от 1 700 до 5 100 грн - если в течение года такое нарушение повторяется;
- от 850 до 1 700 грн - если подросток 14-16 лет совершил административное правонарушение;
- от 1 700 до 5 100 грн - если ребенок совершил уголовное преступление до достижения возраста ответственности;
- от 1 700 до 2 550 грн - если родители игнорируют требования органов опеки по воспитанию;
- от 1 700 до 3 400 грн - если нарушены сроки пребывания ребенка за границей.
- Кроме того, предусмотрен отдельный штраф - от 102 до 136 грн (статья 180 КУоАП) за доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения.
Уголовная ответственность
Некоторые действия или бездействие родителей в отношении детей квалифицируются уже как уголовные правонарушения:
- Статья 166 Уголовного кодекса Украины предусматривает 2-5 лет лишения свободы за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, если это привело к тяжелым последствиям.
- Статья 164 УКУ устанавливает наказание за уклонение от уплаты алиментов или злостное невыполнение обязанности содержать ребенка - это могут быть общественные работы (80-120 часов), пробационный надзор до 2 лет или ограничение свободы на тот же срок.
- Если же взрослые принуждают ребенка к попрошайничеству или азартным играм, им может грозить 3-7 лет заключения.
Штрафы в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, теперь в Украине водителям-нарушителям будут начислять штрафные баллы. В странах Европейского Союза такая система уже действует относительно давно.
Кроме этого, украинских водителей начали штрафовать за незаметную отметку в правах. Недавно начали выдавать обновленные водительские удостоверения. Эти документы содержат специальную маркировку - код "78", он имеет важное юридическое значение, ведь официально удостоверяет, что водитель сдавал практический экзамен на транспортном средстве с автоматической коробкой передач (АКПП).
Более того, украинцев наказывают за "неправильные" паспорта. В Государственной миграционной службе (ГМС) напомнили гражданам о важности своевременного обновления фотографии в паспорте. В случае пренебрежения этим требованием, лицо может быть привлечено к штрафу.
Об источнике: Новости.LIVE
Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.
Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:
- уважение к читателю и его право на правду
- объективность и беспристрастность
- полнота и всесторонний анализ информации
- простота и доступность
- отсутствие скрытой рекламы
- уникальность и оперативность
