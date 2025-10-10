Родителей Украины начали штрафовать на тысячи гривен: что известно о наказании

Украинцам объяснили, что грозит за злостное невыполнение обязанностей перед собственными "чадами".

В Украине родители могут получить штраф или даже попасть под уголовную ответственность, если ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по воспитанию детей. Эксперты Новости.LIVE объяснили, за какие нарушения в сфере родительских обязанностей украинцев могут наказать в октябре 2025 года.

Закон четко определяет, что именно входит в понятия "уход" и "забота" о несовершеннолетних, а также какие последствия ждут тех, кто этого не придерживается.

Почему в Украине штрафуют родителей

После рождения ребенка родители приобретают не только права, но и обязанности. Они должны создать ребенку надлежащие условия для жизни, обучения, развития и воспитания. Такие требования предусмотрены статьей 150 Семейного кодекса Украины.

Если эти нормы игнорируются, наступает административная ответственность по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В октябре 2025 года размеры штрафов для родителей будут составлять:

от 850 до 1 700 грн - если ребенок живет в ненадлежащих условиях или лишен возможности учиться и развиваться;

от 1 700 до 5 100 грн - если в течение года такое нарушение повторяется;

от 850 до 1 700 грн - если подросток 14-16 лет совершил административное правонарушение;

от 1 700 до 5 100 грн - если ребенок совершил уголовное преступление до достижения возраста ответственности;

от 1 700 до 2 550 грн - если родители игнорируют требования органов опеки по воспитанию;

от 1 700 до 3 400 грн - если нарушены сроки пребывания ребенка за границей.

- если нарушены сроки пребывания ребенка за границей. Кроме того, предусмотрен отдельный штраф - от 102 до 136 грн (статья 180 КУоАП) за доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения.

Уголовная ответственность

Некоторые действия или бездействие родителей в отношении детей квалифицируются уже как уголовные правонарушения:

Статья 166 Уголовного кодекса Украины предусматривает 2-5 лет лишения свободы за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, если это привело к тяжелым последствиям.

Статья 164 УКУ устанавливает наказание за уклонение от уплаты алиментов или злостное невыполнение обязанности содержать ребенка - это могут быть общественные работы (80-120 часов), пробационный надзор до 2 лет или ограничение свободы на тот же срок.

Если же взрослые принуждают ребенка к попрошайничеству или азартным играм, им может грозить 3-7 лет заключения.

