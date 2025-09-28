Украинцев наказывают за 'неправильные' паспорта: какой штраф придется заплатить

В Государственной миграционной службе предупредили, что пренебрежение обновлением фотографии в паспорте может обернуться штрафом.

Граждане Украины, которые пользуются паспортами старого образца в форме книжечки, должны обновлять фотографию по достижении 25 и 45 лет. На эту процедуру законодательством отведен один месяц.

Если гражданин не успевает в установленный срок вклеить фото или заменить паспорт-книжечку на ID-карту, документ признают недействительным, сообщили в Государственной миграционной службе. За пользование таким паспортом предусмотрена административная ответственность - штраф от 17 до 51 грн.

Когда паспорт-книжечку обменивают на ID-карту

В Госмиграционной службе также объяснили, что паспорт-книжечка образца 1994 года является бессрочным. То есть владелец может им пользоваться неограниченно долго - обязательной замены на ID-карту нет.

Впрочем, существуют исключения, когда документ подлежит обязательной замене. Среди них:

невклеенное фото после 25 или 45 лет;

потеря, кража или порча паспорта;

изменение фамилии или других персональных данных.

В таких случаях паспорт-книжечку автоматически обменивают на современную ID-карту.

Сколько стоит оформление ID-карты

Стоимость оформления зависит от срока изготовления:

558 грн - за 20 рабочих дней (126 грн административная услуга + 432 грн бланк);

928 грн - за 10 рабочих дней (126 грн административная услуга + 432 грн бланк + повышенный тариф за срочность).

В то же время для отдельной категории граждан паспорт в виде ID-карты выдают бесплатно. Это касается подростков, которые впервые получают документ по достижении 14 лет.

Что грозит за пользование просроченным паспортом

Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пользование недействительным паспортом имеет последствия:

за первое нарушение - предупреждение;

за повторное в течение года - штраф от 17 до 51 грн.

Таким образом, даже незначительное промедление с вклеиванием фотографии в паспорт может стать основанием для штрафа и обязательной замены документа.

