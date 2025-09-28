Укр
Украинцев наказывают за "неправильные" паспорта: какой штраф придется заплатить

Руслана Заклинская
28 сентября 2025, 16:43
В Государственной миграционной службе предупредили, что пренебрежение обновлением фотографии в паспорте может обернуться штрафом.
Штрафы за паспорт-книжечку
Штрафы за паспорт-книжечку / Колаж: Главред, фото: Госмиграционная служба

Вы узнаете:

  • Когда нужно обновлять фото в паспорте-книжечке
  • Сколько времени дается на вклеивание фотографии
  • Что будет, если не вклеить фото в установленный срок

Граждане Украины, которые пользуются паспортами старого образца в форме книжечки, должны обновлять фотографию по достижении 25 и 45 лет. На эту процедуру законодательством отведен один месяц.

Если гражданин не успевает в установленный срок вклеить фото или заменить паспорт-книжечку на ID-карту, документ признают недействительным, сообщили в Государственной миграционной службе. За пользование таким паспортом предусмотрена административная ответственность - штраф от 17 до 51 грн.

видео дня

Когда паспорт-книжечку обменивают на ID-карту

В Госмиграционной службе также объяснили, что паспорт-книжечка образца 1994 года является бессрочным. То есть владелец может им пользоваться неограниченно долго - обязательной замены на ID-карту нет.

Впрочем, существуют исключения, когда документ подлежит обязательной замене. Среди них:

  • невклеенное фото после 25 или 45 лет;
  • потеря, кража или порча паспорта;
  • изменение фамилии или других персональных данных.

В таких случаях паспорт-книжечку автоматически обменивают на современную ID-карту.

Сколько стоит оформление ID-карты

Стоимость оформления зависит от срока изготовления:

  • 558 грн - за 20 рабочих дней (126 грн административная услуга + 432 грн бланк);
  • 928 грн - за 10 рабочих дней (126 грн административная услуга + 432 грн бланк + повышенный тариф за срочность).

В то же время для отдельной категории граждан паспорт в виде ID-карты выдают бесплатно. Это касается подростков, которые впервые получают документ по достижении 14 лет.

Что грозит за пользование просроченным паспортом

Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пользование недействительным паспортом имеет последствия:

  • за первое нарушение - предупреждение;
  • за повторное в течение года - штраф от 17 до 51 грн.

Таким образом, даже незначительное промедление с вклеиванием фотографии в паспорт может стать основанием для штрафа и обязательной замены документа.

Напомним, в Украине готовят новый законопроект, который существенно усилит контроль за нетрезвым вождением. Машины пьяных водителей предлагают сразу эвакуировать на штрафплощадку, а во время военного положения - даже конфисковывать для нужд ВСУ.

Также владельцы частных домов в Украине обязаны самостоятельно ухаживать за прилегающей территорией до 20 метров от границы своего участка, даже если земля принадлежит общине. Это предусматривают Типовые правила благоустройства и Закон Украины "О благоустройстве населенных пунктов".

Как сообщал Главред, в Украине остановка авто на пешеходном переходе или ближе чем в 10 метрах от него запрещена. За такое нарушение предусмотрен штраф 340 грн (ст. 122 ч.1 КУоАП).

Об источнике: Государственная миграционная служба Украины

Государственная миграционная служба Украины - это государственный орган, который отвечает за документы граждан, контроль за иностранцами и все вопросы, связанные с миграцией. ГМС оформляет паспорта (ID-карты и заграничные), регистрирует место жительства или пребывания, занимается вопросами гражданства Украины, выдает вид на жительство для иностранцев, контролирует законность пребывания иностранцев и борется с нелегальной миграцией, предоставляет статус беженца или защиту тем, кто в ней нуждается.

