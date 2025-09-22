Сюрприз для домовладельцев: за чужую землю – ответственность и штрафы

Прилегающая территория — как правило, часть земли, находящаяся в коммунальной собственности — требует регулярного ухода.

Владельцы частных домов в Украине продолжают сталкиваться с вопросом благоустройства участков возле своих домов.

В отличие от жителей многоквартирных домов, где уборку дворов обеспечивает коммунальная служба, владельцы усадеб зачастую остаются один на один с этой задачей, сообщает Мyrolubne-rada.

При этом прилегающая территория — как правило, часть земли, находящаяся в коммунальной собственности — требует регулярного ухода, но обязанности по ее содержанию чаще всего ложатся именно на собственника частного дома.

Что говорит закон: зона до 20 метров — ваша ответственность

Юристы уточняют: в соответствии с Типовыми правилами благоустройства населённых пунктов, к прилегающей территории относят участок до 20 метров от границы вашего участка.

Хотя юридически эта земля принадлежит общине, в 2025 году по-прежнему действует правило: ответственность за чистоту и порядок на ней несёт собственник дома.

То есть, вы обязаны убирать и поддерживать порядок на участке, который вам не принадлежит — потому что так требует закон.

Что именно вы обязаны делать

Согласно статье 17 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов", жители обязаны:

содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии;

регулярно косить траву и бороться с карантинными растениями;

не выбрасывать мусор;

не загромождать тротуары или проезжую часть.

Коммунальщики — только по договору

Местные органы власти не обязаны самостоятельно ухаживать за прилегающей территорией — если только:

вы не заключили с ними договор;

участок не признан бесхозяйным.

По закону вы можете передать обязанности коммунальной службе, заключив договор с органом местного самоуправления. Однако в 2025 году такие соглашения остаются редкостью.

Причина — очевидная: большинство домовладельцев не хотят платить за то, что всегда делали сами. К тому же, в небольших селах такие услуги нередко даже не предлагаются.

Штрафы за мусор, сорняки и хаос

Если вы не выполняете эти требования, это может привести к штрафам. В соответствии со статьей 152 КУоАП, в 2025 году штраф за нарушение правил благоустройства составляет от 340 до 1360 грн.

Нарушениями считаются:

выброс строительного или бытового мусора за территорией участка;

хранение стройматериалов или отходов вне пределов частной территории;

размещение объявлений в неположенных местах;

несвоевременное скашивание травы и карантинных растений.

Наказание чаще всего — по жалобе

Административные протоколы чаще всего составляются по жалобам соседей или по заявлениям представителей ЖЭКа/исполкома. Поэтому самый надёжный способ избежать штрафа — соблюдать элементарные правила чистоты и порядка, даже если территория юридически вам не принадлежит.

Как держать участок в порядке: советы экспертов

Чтобы избавиться от мха, специалисты рекомендуют немного снизить кислотность почвы. Это делается не столько ради уничтожения мха, сколько ради пользы самого газона — ему комфортнее расти при pH, близком к нейтральному.

Что касается способов борьбы с мхом, то существует несколько подходов. Если вы хотите обойтись без химии, просто создайте благоприятные условия для роста газонной травы — в здоровой и плотной дернине мху будет сложно прижиться.

Тем, кто не против использовать препараты, можно воспользоваться простым и доступным средством — медным купоросом.

