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Из чего сделать дорожки на даче дешево и красиво: неожиданный способ удивит опытных садоводов

Дмитрий Видоменко
20 августа 2023, 16:54 обновлено 20 августа, 16:58
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Рано или поздно владелец дачи или приусадебного участка задумывается над простой темой "Как сделать бюджетно дорожку на даче". Главред разбирается в вопросе.
Садовая дорожка
Садовая дорожка - очень важный элемент приусадебного участка / instagram.com/dacha_sovet/dachnyi_otvet/antique_perennials/plaids.and.poppies/

Желательно, естественно, обустраивать свой участок исключительно бюджетными средствами. Поэтому актуальным стает формат "Дорожки на даче эконом вариант".

Из чего сделать дорожки на даче дешево и красиво

Как сделать садовую дорожку из дерева. Такая дорожка будет органично смотреться в любом саду, ведь дерево — это натуральный материал. А чтобы он прослужил дольше, стоит предварительно обработать его специальными защитными пропитками.

Садовые дорожки из досок или брусьев. Их можно уложить прямо на землю, вкопав полностью или наполовину. Дорожка будет смотреться оригинальнее, если ложить детали немного неровно или на небольшом расстоянии друг от друга. Промежутки можно засыпать землей либо гравием.

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Затем нужно выкопать траншею по длине и ширине будущей дорожки. На дно следует уложить геотекстиль, а затем – плотно утрамбовать песок, щебень и еще один слой песка. Сверху стоит выложить деревянные детали. Заполнить промежутки между ними тоже можно песком или гравием.

Садовые дорожки из дровяных спилов. Такие дорожки смотрятся очень оригинально. Нужно выкопать траншею, выложить ее геотекстилем и утрамбовать по нему песок. Затем укладываются спилы дерева. Пространство же между ними нужно засыпать гравием, песком либо обычными камнями.

Садовая дорожка

Садовые дорожки своими руками дешево

Садовые дорожки из щепок. Это самый бюджетный способ оформления деревянной дорожки. Она хороша тем, что через нее практически не растут сорняки. Однако щепки нужно будет периодически подсыпать – ведь со временем они будут проседать. Для того, чтобы сделать такую дорожку, достаточно вырыть траншею, утрамбовать ее дно песком, а сверху насыпать древесные отходы. Ну и перед засыпкой щепок можно поставить бордюр – к примеру, из камня либо кирпича.

Как сделать садовую дорожку из камня. Каменные дорожки должны прекрасно вписаться в интерьер практически каждого садового участка. Они будут служить долгие годы и не станут деформироваться. Плоские камни положено укладывать или на цементный раствор, или на земляную "подушку". Такой способ подойдет, если между камнями хозяин участка планирует сделать большие промежутки. И в первом, и во втором случае нужно предварительно вырыть качественную траншею.

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