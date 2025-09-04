Ходить можно не везде: украинцев ждет новый штраф до 51 тысячи

Сейчас законопроект должен пройти рассмотрение в Верховной Раде.

В Украине хотят ввести новый штраф / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

В Украине хотят ввести штрафы за самовольное проникновение на военные объекты

Кабмин уже одобрил соответствующий законопроект

Штрафы будут от 8 500 до 51 000 гривен

Кабмин Украины одобрил законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за попытку самовольного проникновения на военные объекты. Это должно минимизировать риски диверсий и несчастных случаев, а также защитить объекты стратегического значения. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Какой размер штрафов предусмотрен

Согласно проекту, Кабмин предлагает установить штраф от 8 500 до 51 000 грн (500-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан). Максимальный штраф будет применяться, если нарушение повторится в течение года.

Также предусмотрена возможность конфискации оборудования или техники, которые использовались для незаконного проникновения. Это позволит ограничить повторные попытки таких нарушений.

Кто будет выписывать штраф

Известно, что протоколы об административных правонарушениях будут составлять сотрудники Национальной полиции.

Рассматривать дела должны районные, городские и районно-городские суды. Такой порядок позволит быстро реагировать на факты нарушений и обеспечивать их рассмотрение в правовом поле.

Когда штрафы начнут действовать

После одобрения Кабмином документ направлен в парламент. Теперь законопроект должен пройти рассмотрение в Верховной Раде. В случае его принятия штрафы начнут действовать после официального опубликования.

