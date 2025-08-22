Тюрьма или большой штраф за побег за границу: Кабмин подал законопроект

Штрафы будут в размере от 51 тысячи до 170 тысяч гривен.

https://glavred.info/ukraine/tyurma-ili-bolshoy-shtraf-za-pobeg-za-granicu-kabmin-podal-zakonoproekt-10691804.html Ссылка скопирована

Наказание за незаконное пересечение границы / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Такие действия будут наказываться штрафом или лишением свободы

Также предусмотрена ответственность за умышленное повреждение пограничной инфраструктуры

Кабинет Министров предлагает усилить ответственность за незаконное пересечение границы во время военного положения. Законопроект №13673 уже подали в Верховную Раду.

Известно, что наказание грозит за незаконное пересечение или попытку пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения любым способом вне пунктов пропуска или в них без соответствующих документов или с поддельными, или содержащими недостоверные сведения о личности, без разрешения соответствующих органов власти.

видео дня

Наказание за незаконное пересечение границы

Согласно проекту, попытка незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска или с поддельными документами будет наказываться штрафом от 51 тысячи до 170 тысяч гривен или лишением свободы до 3 лет.

Также предусмотрена ответственность за умышленное повреждение пограничной инфраструктуры. За такие действия может грозить ограничение свободы или заключение до 3 лет.

Нарушение сроков пребывания за границей

Нарушение призывниками, военнообязанными или резервистами сроков пребывания за границей в период военного положения также будет караться штрафом от 3,4 тысячи до 5,1 тысячи гривен или заключением на 3-5 лет.

Однако, граждане, которые вернутся в Украину в течение трех месяцев и добровольно заявят о правонарушении до момента вручения подозрения, могут быть освобождены от ответственности.

Выезд мужчин за границу

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.

Он говорил, что такая инициатива позволит почувствовать больше свободы украинским семьям.

По его словам, не исключено, что правительство может отказаться принимать такое решение.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 20 августа Кабинет министров Украины унормировал использование электронной очереди для посещения ТЦК и СП. Это решение является частью создания экосистемы е-ТЦК и направлено на упрощение доступа граждан к услугам, связанным с военным учетом.

Министр обороны Денис Шмыгаль говорил, что на сегодня мобилизация в Украине продолжается по плану. По его словам, мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально.

Также депутаты Верховной Рады Украины ранее предлагали новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, которые нарушили законодательство о мобилизации.

Читайте также:

Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред