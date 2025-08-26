Дрова в лесу и на обочине: можно ли собирать и какие штрафы за нарушение

Собирать древесные ресурсы может только тот, кто официально управляет этим участком леса.

Где можно заготавливать дрова / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/MolnarSzabolcsErdely, Pixabay/AlkeMade

Что можно собирать без разрешения

Что грозит за незаконный сбор древесины

Можно ли собирать дрова на обочине

По действующему законодательству, сухие деревья, поваленные стволы, ветки и прочие древесные остатки — это собственность государства, поэтому собирать такие ресурсы может только тот, кто официально управляет этим участком леса — с соответствующим разрешением, так называемым лесорубным билетом.

Кроме того, такие остатки играют важную роль в жизни леса. В гниющей древесине обитают насекомые, мелкие животные и рептилии. А при разложении дерево обогащает почву питательными веществами, которые затем усваивают живые деревья, рассказала Суспильному специалисту по связям с общественностью и прессой Центрального лесного офиса Татьяна Будько.

Что можно собирать без разрешения

Грибы, ягоды, орехи, травы и цветы — для личных нужд. Однако стоит помнить, что на большей части территории Украины сейчас действует запрет на посещение лесов по соображениям безопасности, введённый с началом полномасштабной войны.

Что грозит за незаконный сбор древесины

Штрафы за такие действия прописаны в Кодексе Украины об административных правонарушениях и могут варьироваться:

За незаконную заготовку или вывоз древесины — от 102 до 238 гривен (для должностных лиц — до 272 грн).

За уничтожение или повреждение молодых деревьев — от 510 до 1020 грн (до 5100 грн для должностных лиц).

При повторном нарушении в течение года — штраф увеличивается до 1530 грн (для должностных лиц — до 15 300 грн).

За уничтожение защитных лесонасаждений — от 510 до 680 грн.

Если же речь идёт о систематической незаконной вырубке, транспортировке или продаже древесины, это уже уголовное преступление по статье 246 УК Украины. За это могут привлечь к ответственности не только штрафами, но и более серьёзными мерами.

Можно ли собирать дрова на обочине

Согласно статье 9 Закона Украины "Об автомобильных дорогах", автодороги общего пользования относятся к объектам, управляемым государством. Они включают не только проезжую часть, но и обочины, элементы безопасности и зеленые насаждения. Уход за этими территориями осуществляют:

Улицы в городах и селах – местные органы власти. Дороги государственного значения обслуживают центральные органы власти через Службы автомобильных дорог.

Именно эти органы могут выдавать разрешения на проведение работ, в частности на вырубку деревьев и другие действия по зеленым насаждениям.

Выбор идеальных дров: что говорят эксперты

Не вся древесина подходит для топки в печи или камине. Оптимальным выбором считается ясень — он хорошо горит и дает стабильное тепло. Дуб отличается плотной структурой, поэтому медленно сгорает и долго сохраняет тепло. Береза быстро прогорает, но при этом выделяет много тепла. Бук содержит много влаги, поэтому перед использованием его нужно тщательно высушить. Идеально, если дрова пролежали около трёх лет — так они будут максимально эффективны при сжигании.

Напомним, ранее Главред писал, что в Украине приняли закон, согласно которому, за хранение дров без документов будут штрафовать и предусмотрена уголовная ответственность. 15 октября законопроект был передан на подпись президенту.

Ранее народный депутат Юрий Камельчук пояснил, что закон №9665, который усиливает ответственность за хранение дров без документов, будет касаться только тех, кто рубит и ворует дрова в больших объемах.

