Светит, но не греет: как заставить дрова гореть дольше

Главред подробно разобрался в этом вопросе.

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Как заставить дрова гореть дольше / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему плохо горят дрова

Как бороться с этой проблемой

Многие сталкивались с проблемой, когда дрова в печи или камине горят плохо, обугливаются или быстро прогорают, не выделяя достаточного тепла. Чтобы избежать подобных трудностей, важно знать основные причины плохого горения и как правильно подготовить дрова к использованию.

Главред подробно разобрался в этом вопросе.

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Почему дрова обугливаются, а не горят?

Главная причина плохого горения — высокая влажность древесины. Сырые дрова тратят энергию на испарение воды, а не на выделение тепла, из-за чего они обугливаются вместо того, чтобы гореть, пишет профильный портал term.od.ua.

Советы: Используйте хорошо просушенные дрова с влажностью не более 15-20%. Храните их в сухом, проветриваемом месте.

Если дрова уложены слишком плотно, это мешает доступу кислорода. Без достаточного притока воздуха горение становится слабым.

Советы: Оставляйте между поленьями небольшие зазоры для циркуляции воздуха.

Если заслонка печи или камина слишком закрыта, это ограничивает доступ кислорода, что приводит к неполному сгоранию.

Советы: Перед розжигом откройте заслонку на максимум, а затем постепенно регулируйте её, чтобы поддерживать горение.

Как заставить дрова гореть дольше?

Чтобы дрова горели дольше и выделяли больше тепла:

Используйте правильную укладку

Укладывайте дрова слоями, с небольшими зазорами для воздуха.

Разжигайте у края укладки, чтобы пламя постепенно распространялось на всю массу дров.

Контролируйте тягу

Открывайте заслонку на максимум только в момент розжига.

После разгорания постепенно уменьшайте подачу воздуха для замедления горения.

Выбирайте подходящий вид древесины

Для длительного горения подойдут плотные породы дерева, такие как дуб.

Как правильно топить печь дровами, чтобы было тепло?

Очистите зольник и обеспечьте хорошую тягу, открыв заслонку. Используйте сухие щепки и бумагу для розжига. Укладывайте поленья так, чтобы между ними оставалось место для циркуляции воздуха.

Постепенно закрывайте заслонку, чтобы поддерживать стабильное горение. Подкидывайте новые поленья только после того, как прогорят старые.

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