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Светит, но не греет: как заставить дрова гореть дольше

Сергей Кущ
2 января 2025, 16:52
38
Главред подробно разобрался в этом вопросе.
Как заставить дрова гореть дольше
Как заставить дрова гореть дольше / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему плохо горят дрова
  • Как бороться с этой проблемой

Многие сталкивались с проблемой, когда дрова в печи или камине горят плохо, обугливаются или быстро прогорают, не выделяя достаточного тепла. Чтобы избежать подобных трудностей, важно знать основные причины плохого горения и как правильно подготовить дрова к использованию.

Главред подробно разобрался в этом вопросе.

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Почему дрова обугливаются, а не горят?

Главная причина плохого горения — высокая влажность древесины. Сырые дрова тратят энергию на испарение воды, а не на выделение тепла, из-за чего они обугливаются вместо того, чтобы гореть, пишет профильный портал term.od.ua.

Советы: Используйте хорошо просушенные дрова с влажностью не более 15-20%. Храните их в сухом, проветриваемом месте.

Если дрова уложены слишком плотно, это мешает доступу кислорода. Без достаточного притока воздуха горение становится слабым.

Советы: Оставляйте между поленьями небольшие зазоры для циркуляции воздуха.

Если заслонка печи или камина слишком закрыта, это ограничивает доступ кислорода, что приводит к неполному сгоранию.

Советы: Перед розжигом откройте заслонку на максимум, а затем постепенно регулируйте её, чтобы поддерживать горение.

Как заставить дрова гореть дольше?

Чтобы дрова горели дольше и выделяли больше тепла:

Используйте правильную укладку

  • Укладывайте дрова слоями, с небольшими зазорами для воздуха.
  • Разжигайте у края укладки, чтобы пламя постепенно распространялось на всю массу дров.

Контролируйте тягу

  • Открывайте заслонку на максимум только в момент розжига.
  • После разгорания постепенно уменьшайте подачу воздуха для замедления горения.

Выбирайте подходящий вид древесины

  • Для длительного горения подойдут плотные породы дерева, такие как дуб.

Как правильно топить печь дровами, чтобы было тепло?

Очистите зольник и обеспечьте хорошую тягу, открыв заслонку. Используйте сухие щепки и бумагу для розжига. Укладывайте поленья так, чтобы между ними оставалось место для циркуляции воздуха.

Постепенно закрывайте заслонку, чтобы поддерживать стабильное горение. Подкидывайте новые поленья только после того, как прогорят старые.

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