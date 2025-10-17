Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Национальный банк Украины повысил курс доллара после короткой паузы.

Курс валют на 20 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

На понедельник, 20 октября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара США и евро. В то же время подорожал и польский злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Согласно данным регулятора, американский доллар США подорожал на 11 копеек. Официальный курс на 20 октября составляет 41,73 грн/доллар.

Курс евро на понедельник, 20 октября, также вырос до 48,76 грн/евро. Таким образом, европейская валюта подорожала на 24 копейки.

На межбанковском валютном рынке курс доллара также вырос - на 11 копеек, до 41,76-41,79 грн за доллар (купля-продажа). В то же время в пунктах обмена валют доллар подорожал до 41,95 грн, а евро - до 49,05 грн.

Курс злотого

Польский злотый также несколько подорожал. Его курс на понедельник, 20 октября, поднялся с 11,41 грн/злотый до 11,48 грн/злотый.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют с 20 октября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в течение ближайшей недели на валютном рынке Украины может вырасти активность и спрос может превысить предложение.

По его словам, курс евровалюты будет зависеть от котировок доллара к евро на мировых рынках. Американский шатдаун, геополитические процессы (Ближний Восток, война в Украине) и поведение инвесторов несколько расширили соотношение доллара к евро, однако оно остается в пределах 1,15-1,18, что гарантирует привычные колебания евро в Украине.

Лесовой утверждает, что с 20 по 26 октября коридоры валютных изменений будут в пределах 41,4-41,7 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,25-41,65 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке).

Как сообщал Главред, на 17 октября доллар США подешевел до 41,63 грн (-13 коп.), евро снизился до 48,52 грн, а польский злотый немного подорожал - до 11,41 грн. На межбанке котировки оставались стабильными.

Также директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что доллар будет колебаться в пределах 41,2-41,6 грн, а евро - 48-49 грн. Основное влияние на курс будут иметь стратегия НБУ по стабильности рынка, консервативная учетная ставка 15,5%, а также общее состояние экономики и международных резервов.

Кроме того, по прогнозу инвесткомпании Dragon Capital, к концу 2025 года курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 грн/доллар.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

