Поведение евро может удивить: станет ли курс валют с понедельника 'сюрпризом'

Главное из заявления банкира:
- На валютном рынке может увеличиться активность
- Разница между межбанком и наличным сегментом будет минимальной
- Курс евро, вероятно, не выйдет за пределы привычных колебаний
В течение ближайшей недели на валютном рынке может наблюдаться прирост активности. В этот период спрос может превысить предложение. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
По его словам, благодаря режиму "управляемой гибкости" НБУ оперативно реагирует на такие колебания, поглощая избыточный спрос через валютные интервенции.
Банкир добавил, что система валютных изменений будет оставаться стабильной: разница между межбанком и наличным сегментом будет минимальной, а ежедневные колебания незначительными.
В то же время, Лесовой отметил, что отдельного внимания заслуживает поведение евро.
"Курс евровалюты будет зависеть от котировок доллара в паре с евро на мировых рынках. Американский шатдаун, геополитические процессы (Ближний Восток, война в Украине), поведение инвесторов несколько расширили соотношение доллара к евро, однако оно остается в пределах 1,15-1,18. Это означает, что курс евро в Украине не выйдет за пределы привычных колебаний", - говорится в сообщении.
Каким будет курс валют на следующей неделе
Банкир также спрогнозировал, какими будут основные показатели валютного рынка с 20 по 26 октября. Так:
- коридоры валютных изменений: 41,4-41,7 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,25-41,65 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);
- ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
- средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;
- недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.
Каким будет курс доллара до конца месяца
Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что уже в октябре курс доллара может достичь отметки в 42 гривни.
По его мнению, в октябре колебания на валютном рынке могут усилиться. В частности, из-за рисков рецессии в США, роста безработицы и стабильно высокой инфляции.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, на пятницу, 17 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы иностранных валют. Американский доллар и евро продемонстрировали незначительное снижение, тогда как польский злотый немного подорожал.
В недельном обзоре инвесткомпании ICU отмечалось, что НБУ на прошлой неделе поднял курс доллара до 41,6 гривен, поэтому не исключено, что до конца года курс этой валюты превысит 42 гривни.
В то же время, Тарас Лесовой говорил, что в течение 13-19 октября основные колебания доллара будут происходить в диапазоне 41,2-41,6 гривни, что в среднем на 1-1,5% ниже "стартового" курса 2025 года.
Читайте также:
- От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю
- Уже до конца года: главный для украинцев продукт ощутимо подорожает
- К зиме украинцам выплатят по 6 500 гривен: как получить помощь
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред