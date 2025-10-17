Поведение евро может удивить: станет ли курс валют с понедельника 'сюрпризом'

Банкир сказал, возможны ли стремительные изменения ситуации на валютном рынке на следующей неделе.

Курс валют с 20 по 26 октября / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления банкира:

На валютном рынке может увеличиться активность

Разница между межбанком и наличным сегментом будет минимальной

Курс евро, вероятно, не выйдет за пределы привычных колебаний

В течение ближайшей недели на валютном рынке может наблюдаться прирост активности. В этот период спрос может превысить предложение. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, благодаря режиму "управляемой гибкости" НБУ оперативно реагирует на такие колебания, поглощая избыточный спрос через валютные интервенции.

Банкир добавил, что система валютных изменений будет оставаться стабильной: разница между межбанком и наличным сегментом будет минимальной, а ежедневные колебания незначительными.

В то же время, Лесовой отметил, что отдельного внимания заслуживает поведение евро.

"Курс евровалюты будет зависеть от котировок доллара в паре с евро на мировых рынках. Американский шатдаун, геополитические процессы (Ближний Восток, война в Украине), поведение инвесторов несколько расширили соотношение доллара к евро, однако оно остается в пределах 1,15-1,18. Это означает, что курс евро в Украине не выйдет за пределы привычных колебаний", - говорится в сообщении.

Каким будет курс валют на следующей неделе

Банкир также спрогнозировал, какими будут основные показатели валютного рынка с 20 по 26 октября. Так:

коридоры валютных изменений: 41,4-41,7 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,25-41,65 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Каким будет курс доллара до конца месяца

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что уже в октябре курс доллара может достичь отметки в 42 гривни.

По его мнению, в октябре колебания на валютном рынке могут усилиться. В частности, из-за рисков рецессии в США, роста безработицы и стабильно высокой инфляции.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на пятницу, 17 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы иностранных валют. Американский доллар и евро продемонстрировали незначительное снижение, тогда как польский злотый немного подорожал.

В недельном обзоре инвесткомпании ICU отмечалось, что НБУ на прошлой неделе поднял курс доллара до 41,6 гривен, поэтому не исключено, что до конца года курс этой валюты превысит 42 гривни.

В то же время, Тарас Лесовой говорил, что в течение 13-19 октября основные колебания доллара будут происходить в диапазоне 41,2-41,6 гривни, что в среднем на 1-1,5% ниже "стартового" курса 2025 года.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

