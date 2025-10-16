К зиме украинцам выплатят по 6 500 гривен: как получить помощь

Коротко:
- Украинцы могут получить денежную помощь для прохождения отопительного сезона
- Помощь предусмотрена в рамках программы "Теплая зима"
- Выплата будет в размере 6 500 гривен
В Украине планируют предоставить социально незащищенным гражданам единовременную выплату в размере 6 500 гривен для прохождения отопительного сезона. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров на сайте объединений профсоюзов.
Известно, что деньги смогут получить около 660 тысяч граждан в рамках программы "Теплая зима" в преддверии зимнего периода 2025/26 годов.
Кабмин планирует выделить на финансовую поддержку населения 4,3 млрд гривен из госбюджета.
Кто имеет право на выплаты
Согласно документу, выплаты в размере 6 500 грн будут предоставляться отдельным категориям граждан, которые нуждаются в поддержке в зимний период, в частности:
- детям из числа внутренне перемещенных лиц - 252 898 человек;
- людям с инвалидностью I группы среди ВПЛ - 12 800 человек;
- одиноким пенсионерам, которые получают надбавку на уход - 17 500 человек;
- детям под опекой или попечительством - 40 900 человек;
- детям-сиротам и детям с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа или приемных семьях - 1000 человек;
- детям из малообеспеченных семей - 335 863 человека.
Как получить выплату
Известно, что выплаты будут зачисляться на специальный счет или на виртуальную "Дія.Карту". Полученную сумму можно будет использовать в течение 180 дней с момента зачисления.
Стоит добавить, что сейчас проект постановления Кабмина находится на этапе общественного обсуждения.
Ситуация с отоплением в Украине
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что существует повышенный риск проблем во время отопительного сезона.
По его мнению, в Кривом Роге возможны перебои с теплоснабжением даже без атак со стороны России. К группе риска он отнес также Сумы, Харьков, Николаев и Одессу.
Выплаты украинцам - что известно
Как сообщал Главред, с 1 октября Пенсионный фонд Украины начал перерасчет жилищных субсидий для домохозяйств на отопительный сезон 2025-2026 годов.
Верховная Рада в первом чтении поддержала правительственный законопроект №13532, который предусматривает существенное увеличение размеров помощи при рождении ребенка и введение новых видов выплат.
Кроме того, с 1 января 2026 года заработная плата учителей в Украине может вырасти на 50% и составит до 30 тысяч гривен в месяц.
