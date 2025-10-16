Укр
К зиме украинцам выплатят по 6 500 гривен: как получить помощь

Мария Николишин
16 октября 2025, 13:31
Известно, что выплаты будут предоставляться отдельным категориям граждан.
Денежная помощь украинцам

Коротко:

  • Украинцы могут получить денежную помощь для прохождения отопительного сезона
  • Помощь предусмотрена в рамках программы "Теплая зима"
  • Выплата будет в размере 6 500 гривен

В Украине планируют предоставить социально незащищенным гражданам единовременную выплату в размере 6 500 гривен для прохождения отопительного сезона. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров на сайте объединений профсоюзов.

Известно, что деньги смогут получить около 660 тысяч граждан в рамках программы "Теплая зима" в преддверии зимнего периода 2025/26 годов.

Кабмин планирует выделить на финансовую поддержку населения 4,3 млрд гривен из госбюджета.

Кто имеет право на выплаты

Согласно документу, выплаты в размере 6 500 грн будут предоставляться отдельным категориям граждан, которые нуждаются в поддержке в зимний период, в частности:

  • детям из числа внутренне перемещенных лиц - 252 898 человек;
  • людям с инвалидностью I группы среди ВПЛ - 12 800 человек;
  • одиноким пенсионерам, которые получают надбавку на уход - 17 500 человек;
  • детям под опекой или попечительством - 40 900 человек;
  • детям-сиротам и детям с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа или приемных семьях - 1000 человек;
  • детям из малообеспеченных семей - 335 863 человека.

Как получить выплату

Известно, что выплаты будут зачисляться на специальный счет или на виртуальную "Дія.Карту". Полученную сумму можно будет использовать в течение 180 дней с момента зачисления.

Стоит добавить, что сейчас проект постановления Кабмина находится на этапе общественного обсуждения.

Ситуация с отоплением в Украине

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что существует повышенный риск проблем во время отопительного сезона.

По его мнению, в Кривом Роге возможны перебои с теплоснабжением даже без атак со стороны России. К группе риска он отнес также Сумы, Харьков, Николаев и Одессу.

Выплаты украинцам - что известно

Как сообщал Главред, с 1 октября Пенсионный фонд Украины начал перерасчет жилищных субсидий для домохозяйств на отопительный сезон 2025-2026 годов.

Верховная Рада в первом чтении поддержала правительственный законопроект №13532, который предусматривает существенное увеличение размеров помощи при рождении ребенка и введение новых видов выплат.

Кроме того, с 1 января 2026 года заработная плата учителей в Украине может вырасти на 50% и составит до 30 тысяч гривен в месяц.

Кабинет Министров Украины

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

