На сколько подскочит курс доллара до конца года: неутешительный прогноз

Последний раз доллар стоил дороже в начале августа.

НБУ на прошлой неделе поднял курс доллара до 41,6 гривен, поэтому не исключено, что к концу года курс этой валюты превысит 42 гривни. Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Отмечается, что Нацбанк продолжил постепенно ослаблять гривну, расширяя диапазон возможных колебаний курса.

"На прошлой неделе официальный курс доллара вырос на 1% и достиг 41,6 грн/доллар. Это самый высокий уровень за последние два месяца. Последний раз доллар стоил дороже в начале августа", - говорится в сообщении.

По оценке ICU, НБУ, вероятно, столкнулся с повышенным спросом на валюту со стороны государственных учреждений и вынужден был активнее продавать доллары из резервов.

"Мы ожидаем, что НБУ может снова укрепить курс, чтобы потом постепенно ослаблять его, и такими колебаниями двигаться к более 42 грн/доллар в конце года", - подытожили аналитики.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что дефицит внешней торговли и высокие темпы инфляции создают дополнительное давление на валютный курс.

По его мнению, в октябре на межбанке курс гривни будет колебаться в пределах 41,2-42,2 грн за доллар.

Как сообщал Главред, на 14 октября НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,61 грн/долл., что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Банкир Тарас Лесовой заявлял, что в течение 13-19 октября основные колебания доллара будут происходить в диапазоне 41,2-41,6 гривни, что в среднем на 1-1,5% ниже "стартового" курса 2025 года.

В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года.

Об источнике: ICU ICU - финансовая группа, основанная в 2006 г., которая состоит из двух бизнес-направлений: инвестиционно-банковские услуги и управление активами, пишет Википедия.

Инвестиционно-банковская деятельность ICU включает торговлю акциями и инструментами с фиксированной доходностью, привлечение долгового и акционерного капитала, подготовку и проведение операций по слиянию и поглощению, финансовый консалтинг и реструктуризацию.

