Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Угроза потери страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

Алексей Тесля
11 октября 2025, 22:22
29
Гражданам советуют самостоятельно убедиться в наличии электронной копии своей трудовой книжки.
пенсии, пенсионеры
Украинцам рассказали о важности страхового стажа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное:

  • Гражданам советуют самостоятельно убедиться в наличии электронной копии своей трудовой книжки
  • Оцифровка позволяет быстрее и проще получить доступ к информации о стаже

Если не перенести данные из трудовой книжки в электронный реестр, это не повлияет на учёт страхового стажа, сообщает Пенсионный фонд Украины.

В ПФУ уточнили: цифровая версия трудовой книжки необходима прежде всего для сохранности сведений о периодах работы до 1 января 2004 года.

видео дня

После этой даты информация о стаже автоматически поступает в реестр застрахованных лиц, и никаких дополнительных действий со стороны работника не требуется.

Хотя формально обязанность по оцифровке возложена на работодателей, в Пенсионном фонде подчеркивают: речь идет скорее о рекомендации, чем об обязательном требовании.

Гражданам советуют самостоятельно убедиться в наличии электронной копии своей трудовой книжки, а при необходимости загрузить её через портал электронных услуг ПФУ.

Также отмечается, что даже при отсутствии цифрового варианта страховой стаж не аннулируется. Данные до 2004 года подтверждаются бумажными документами, а всё, что позже — уже зарегистрировано в системе.

Иными словами, оцифровка — необязательна, но желательна: она позволяет быстрее и проще получить доступ к информации о стаже и избежать возможных сложностей в будущем.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить
/ Инфографика - Главред

Оцифровка трудовой: что важно знать

С 10 июня 2021 года в Украине стартовал процесс перехода на электронные трудовые книжки. Гражданам предоставили пятилетний срок, чтобы перенести информацию из бумажных версий в цифровой формат и тем самым обеспечить сохранность данных для расчёта пенсии.

Крайний срок подачи данных — 10 июня 2026 года. Несвоевременное выполнение этой процедуры может повлечь за собой проблемы: возможную потерю части страхового стажа, снижение размера пенсионных выплат или задержки при назначении пенсии.

Ранее сообщалось о том, что украинцам грозит "замораживание" пенсий. Чтобы восстановить выплаты, пенсионеру нужно подтвердить свою личность — либо лично в отделении банка, либо через видеосвязь.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: Пенсионный фонд

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии Пенсионный фонд выплаты пенсии
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетике

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетике

22:22Война
Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храму

Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храму

20:47Война
Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

20:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Последние новости

22:36

Миротворческие амбиции США на фоне атак РФ: о чем говорили Зеленский и Трамп

22:22

Угроза потери страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

22:22

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетикеВидео

21:27

Что говорит наука: почему кот игнорирует дорогие подарки и выбирает старую коробку

21:18

РФ выбрала новую тактику ударов по энергообъектам Украины: в чем опасность

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
20:47

Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храмуФото

20:30

Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

20:23

Меган Маркл поделилась секретными фото дочери Лилибет

20:07

Все решает "таинственный" фактор: ученые объяснили, как человек влюбляется.

Реклама
19:50

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчасВидео

19:45

Погода резко начинает меняться: какие регионы будет заливать дождем, а где будет потепление

19:33

Никакой химии: люди массово чистят духовку одним способом и остаются в восторгеВидео

19:30

Куда делся певец Дельфин и что говорит о войне

19:08

Испытания для души: какие ТОП-4 знака зодиака столкнутся с важными уроками

18:53

Битва за спички: как кредиты и долги уничтожили государственную спичечную фабрику

18:50

"Белая полоса" продлится весь год: что нужно съесть 12 октября

18:29

Tomahawk для Украины: в Axios узнали детали переговоров Зеленского с Трампом

17:56

Почему коты сидят, как люди: раскрыта смешная причина позы "пузом сверху"

17:52

Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросеВидео

17:23

Отказ Трампа от активных переговоров по Украине: в США дали тревожный прогноз

Реклама
17:07

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

17:03

Как в детском саду: рецепт вкуснейших оладей с яблокамиВидео

16:36

В Украине стал дефицитом ключевой фрукт: цены резко "поперли" вверх на 40%

16:35

"Худшие годы моей жизни": Анастасия Короткая рассказала сьемках в "Орле и Решке"

16:29

ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

16:27

Эффективность ЗРК Patriot ВСУ резко упала: генерал-лейтенант раскрыл причину

16:17

Только одна страна разорвала отношения с РФ после начала войны - где она находится

15:59

Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

15:54

Завтра заработают новые правила пересечения границы: что изменится для украинцев

15:38

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в историиВидео

15:28

"Была зависимость": истинная причина развода Андрея Беднякова

15:24

"Покрошили" элитные бригады РФ: генерал о мощном ударе Сил обороны на востоке

15:12

Казацкие тайны: какие знаки считали святыми и что означала потеря хоругви

15:07

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборыВидео

15:03

Веселит всех водителей: в авто нашли загадочную кнопку "пуск медузы"

14:57

В магазине такого не купить: "бабушкина" подкормка для пышного цветения любых растений

14:54

Дроны влупили за 1400 км от Украины: атакован ценный для Путина объект в тылу

14:45

Россияне бьются в истерике: в РФ рассекретили финансовое положение Пугачевой

14:22

После слухов о болезни: врач Трампа сделал срочное заявление о его здоровье

14:21

Тайна языковой Вавилонии: ученые объяснили, почему мы говорим по-разному

Реклама
14:15

Исчез: Подкопаева рассказала про бывшего мужа

14:07

Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали

13:54

"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

13:49

Будет ли евро по 49 гривен: банкир предупредил об изменениях курса с понедельника

13:44

Дачники хранят этот способ в секрете: что делать с опавшими яблоками

13:25

Некоторым украинцам выплатят 50 тыс. грн в месяц: Зеленский подписал закон

12:51

"Намек на возвращение тепла": известно, когда осенняя стужа может отступить

12:45

"На столе": что невестка Наташи Королевой вытворяла на людях

12:37

Экономика Путина может загнуться за год: как Украине ее добить

12:37

Когда Украина перейдет на зимнее время 2025 и будет ли это в последний разВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять