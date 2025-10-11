Угроза потери страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

Гражданам советуют самостоятельно убедиться в наличии электронной копии своей трудовой книжки.

Украинцам рассказали о важности страхового стажа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Гражданам советуют самостоятельно убедиться в наличии электронной копии своей трудовой книжки

Оцифровка позволяет быстрее и проще получить доступ к информации о стаже

Если не перенести данные из трудовой книжки в электронный реестр, это не повлияет на учёт страхового стажа, сообщает Пенсионный фонд Украины.

В ПФУ уточнили: цифровая версия трудовой книжки необходима прежде всего для сохранности сведений о периодах работы до 1 января 2004 года.

После этой даты информация о стаже автоматически поступает в реестр застрахованных лиц, и никаких дополнительных действий со стороны работника не требуется.

Хотя формально обязанность по оцифровке возложена на работодателей, в Пенсионном фонде подчеркивают: речь идет скорее о рекомендации, чем об обязательном требовании.

Гражданам советуют самостоятельно убедиться в наличии электронной копии своей трудовой книжки, а при необходимости загрузить её через портал электронных услуг ПФУ.

Также отмечается, что даже при отсутствии цифрового варианта страховой стаж не аннулируется. Данные до 2004 года подтверждаются бумажными документами, а всё, что позже — уже зарегистрировано в системе.

Иными словами, оцифровка — необязательна, но желательна: она позволяет быстрее и проще получить доступ к информации о стаже и избежать возможных сложностей в будущем.

Оцифровка трудовой: что важно знать

С 10 июня 2021 года в Украине стартовал процесс перехода на электронные трудовые книжки. Гражданам предоставили пятилетний срок, чтобы перенести информацию из бумажных версий в цифровой формат и тем самым обеспечить сохранность данных для расчёта пенсии.

Крайний срок подачи данных — 10 июня 2026 года. Несвоевременное выполнение этой процедуры может повлечь за собой проблемы: возможную потерю части страхового стажа, снижение размера пенсионных выплат или задержки при назначении пенсии.

