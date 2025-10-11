Угроза потери страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

Важное:
Если не перенести данные из трудовой книжки в электронный реестр, это не повлияет на учёт страхового стажа, сообщает Пенсионный фонд Украины.
В ПФУ уточнили: цифровая версия трудовой книжки необходима прежде всего для сохранности сведений о периодах работы до 1 января 2004 года.
После этой даты информация о стаже автоматически поступает в реестр застрахованных лиц, и никаких дополнительных действий со стороны работника не требуется.
Хотя формально обязанность по оцифровке возложена на работодателей, в Пенсионном фонде подчеркивают: речь идет скорее о рекомендации, чем об обязательном требовании.
Гражданам советуют самостоятельно убедиться в наличии электронной копии своей трудовой книжки, а при необходимости загрузить её через портал электронных услуг ПФУ.
Также отмечается, что даже при отсутствии цифрового варианта страховой стаж не аннулируется. Данные до 2004 года подтверждаются бумажными документами, а всё, что позже — уже зарегистрировано в системе.
Иными словами, оцифровка — необязательна, но желательна: она позволяет быстрее и проще получить доступ к информации о стаже и избежать возможных сложностей в будущем.
Оцифровка трудовой: что важно знать
С 10 июня 2021 года в Украине стартовал процесс перехода на электронные трудовые книжки. Гражданам предоставили пятилетний срок, чтобы перенести информацию из бумажных версий в цифровой формат и тем самым обеспечить сохранность данных для расчёта пенсии.
Крайний срок подачи данных — 10 июня 2026 года. Несвоевременное выполнение этой процедуры может повлечь за собой проблемы: возможную потерю части страхового стажа, снижение размера пенсионных выплат или задержки при назначении пенсии.
Ранее сообщалось о том, что украинцам грозит "замораживание" пенсий. Чтобы восстановить выплаты, пенсионеру нужно подтвердить свою личность — либо лично в отделении банка, либо через видеосвязь.
Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.
Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.
Об источнике: Пенсионный фонд
Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.
