Будет ли евро по 49 гривен: банкир предупредил об изменениях курса с понедельника

Мария Николишин
11 октября 2025, 13:49
Банкир сказал, стоит ли готовиться к стремительным и непредсказуемым изменениям.
Сейчас на валютном рынке продолжается период относительного затишья, и следующая неделя не станет исключением. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Что будет с курсом доллара

По его словам, в течение 13-19 октября основные колебания доллара будут происходить в диапазоне 41,2-41,6 гривни, что в среднем на 1-1,5% ниже "стартового" курса 2025 года.

Он отметил, что курс этой валюты будет зависеть от нескольких основных факторов:

  • стратегия Нацбанка на предотвращение стремительных и непредсказуемых изменений;
  • монетарная политика НБУ, а именно "консервативная" учетная ставка, которая длительное время остается на уровне 15,5%;
  • общие экономические показатели: развитие основных отраслей, уровень экспортной выручки, состояние международных резервов.

Что будет с курсом евро

Банкир подчеркнул, что на следующей неделе курс евро не выйдет за границу в 49 гривен, а основные изменения будут происходить в промежутке 48-49 гривен.

В частности, курс евро, как и в предыдущие месяцы, главным образом будет базироваться на мировых торгах пары доллар/евро и соответствующих показателях пары гривна/доллар.

"Несмотря на то, что в мире царит состояние геополитической и экономической неопределенности, что прямо влияет на курсовые показатели основных валют, все же мы склонны считать, что посреди октября соотношение доллара к евро не изменится, а это 1,15-1,18. Конечно же, курс евро может меняться более активно, чем доллара, однако в очерченных пределах, не провоцируя граждан к скупке евровалюты", - подчеркнул он.

Каким будет курс валют с 13 по 19 октября

Лесовой также добавил, что основные показатели валютного рынка с 13 по 19 октября будут следующими:

  • коридоры валютных изменений: 41,2-41,6 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,25-41,65 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
  • средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;
  • недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.
Может ли вырасти курс евро в октябре

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский ранее говорил, что в октябре курс евро может преодолеть отметку 49 гривен за евро.

По его мнению, в случае роста курса евро на мировых рынках, евро на украинском межбанке будет стоить больше 50 гривен.

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и злотого, а курс доллара резко поднял на 13 октября 2025 года.

Тарас Лесовой ранее заявлял, что в неделю с 6 по 12 октября в обменниках Украины ожидается заметное изменение курса доллара. Прогнозировалось, что стоимость валюты будет находиться в пределах 41-41,5 гривен.

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

