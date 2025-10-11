Будет ли евро по 49 гривен: банкир предупредил об изменениях курса с понедельника

Вы узнаете:
- Что будет влиять на курс доллара
- Каким будет курс валют на следующей неделе
Сейчас на валютном рынке продолжается период относительного затишья, и следующая неделя не станет исключением. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
Что будет с курсом доллара
По его словам, в течение 13-19 октября основные колебания доллара будут происходить в диапазоне 41,2-41,6 гривни, что в среднем на 1-1,5% ниже "стартового" курса 2025 года.
Он отметил, что курс этой валюты будет зависеть от нескольких основных факторов:
- стратегия Нацбанка на предотвращение стремительных и непредсказуемых изменений;
- монетарная политика НБУ, а именно "консервативная" учетная ставка, которая длительное время остается на уровне 15,5%;
- общие экономические показатели: развитие основных отраслей, уровень экспортной выручки, состояние международных резервов.
Что будет с курсом евро
Банкир подчеркнул, что на следующей неделе курс евро не выйдет за границу в 49 гривен, а основные изменения будут происходить в промежутке 48-49 гривен.
В частности, курс евро, как и в предыдущие месяцы, главным образом будет базироваться на мировых торгах пары доллар/евро и соответствующих показателях пары гривна/доллар.
"Несмотря на то, что в мире царит состояние геополитической и экономической неопределенности, что прямо влияет на курсовые показатели основных валют, все же мы склонны считать, что посреди октября соотношение доллара к евро не изменится, а это 1,15-1,18. Конечно же, курс евро может меняться более активно, чем доллара, однако в очерченных пределах, не провоцируя граждан к скупке евровалюты", - подчеркнул он.
Каким будет курс валют с 13 по 19 октября
Лесовой также добавил, что основные показатели валютного рынка с 13 по 19 октября будут следующими:
- коридоры валютных изменений: 41,2-41,6 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,25-41,65 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);
- ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
- средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;
- недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.
Может ли вырасти курс евро в октябре
Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский ранее говорил, что в октябре курс евро может преодолеть отметку 49 гривен за евро.
По его мнению, в случае роста курса евро на мировых рынках, евро на украинском межбанке будет стоить больше 50 гривен.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и злотого, а курс доллара резко поднял на 13 октября 2025 года.
Тарас Лесовой ранее заявлял, что в неделю с 6 по 12 октября в обменниках Украины ожидается заметное изменение курса доллара. Прогнозировалось, что стоимость валюты будет находиться в пределах 41-41,5 гривен.
Читайте также:
- От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю
- Пенсионерам готовят надбавку: кого ждет повышение и что известно о сроках
- Почти все деньги: клиент ПриватБанка потерял 20000 грн за раз
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред