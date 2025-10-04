Заметное изменение на валютном рынке: что скоро произойдет с курсом доллара

Что сказал Лесовой:
- Курс доллара на следующей неделе не превысит 42 гривны
- Резких скачков курса доллара в ближайшее время не будет
В неделю с 6 по 12 октября в обменниках Украины ожидается заметное изменение курса доллара. Прогнозируется, что стоимость валюты будет находиться в пределах 41-41,5 гривен.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.
При этом следующая неделя "не принесет сюрпризов для валютного рынка Украины". Причиной этого является то, что гривна продолжит торговаться в стабильном диапазоне.
"Рынок будет работать в прогнозируемых условиях без резких скачков. Собственно, будет продолжаться августовско-сентябрьский тренд курсовой стабильности", - добавил Лесовой.
Чем будет опасна ситуация на валютном рынке в октябре
Главред писал, что по словам Тараса Лесового, в этом месяце валютный рынок окажется под влиянием многих факторов, в том числе экономически-политических.
Октябрь особенно опасен тем, что вместе с холодами растут риски атак на энергетическую инфраструктуру, а это мгновенно повлияет на бизнес, который начнет скупать валюту.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в октябре курс евро будет зависеть от глобальной динамики пары доллар/евро. По оценке Лесового, соотношение будет оставаться в пределах 1,15-1,18.
Ранее сообщалось, что 6 октября НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,22 грн/долл., что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Накануне стало известно, что если евро будет усиливать позиции против доллара, то украинский рынок в ближайшую неделю отреагирует ростом курса евро быстрее, чем изменением стоимости доллара.
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
