Заметное изменение на валютном рынке: что скоро произойдет с курсом доллара

Банкир рассказал, чего ожидать от курса доллара в ближайшее время.

Прогноз курса доллара на 6-12 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что сказал Лесовой:

Курс доллара на следующей неделе не превысит 42 гривны

Резких скачков курса доллара в ближайшее время не будет

В неделю с 6 по 12 октября в обменниках Украины ожидается заметное изменение курса доллара. Прогнозируется, что стоимость валюты будет находиться в пределах 41-41,5 гривен.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом следующая неделя "не принесет сюрпризов для валютного рынка Украины". Причиной этого является то, что гривна продолжит торговаться в стабильном диапазоне.

"Рынок будет работать в прогнозируемых условиях без резких скачков. Собственно, будет продолжаться августовско-сентябрьский тренд курсовой стабильности", - добавил Лесовой.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Чем будет опасна ситуация на валютном рынке в октябре

Главред писал, что по словам Тараса Лесового, в этом месяце валютный рынок окажется под влиянием многих факторов, в том числе экономически-политических.

Октябрь особенно опасен тем, что вместе с холодами растут риски атак на энергетическую инфраструктуру, а это мгновенно повлияет на бизнес, который начнет скупать валюту.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в октябре курс евро будет зависеть от глобальной динамики пары доллар/евро. По оценке Лесового, соотношение будет оставаться в пределах 1,15-1,18.

Ранее сообщалось, что 6 октября НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,22 грн/долл., что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Накануне стало известно, что если евро будет усиливать позиции против доллара, то украинский рынок в ближайшую неделю отреагирует ростом курса евро быстрее, чем изменением стоимости доллара.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

