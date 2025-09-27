'Октябрь будет опасным': банкир предупредил о скачке курса валют

Банкир сказал, что может создать сильное давление на гривну.

https://glavred.info/economics/oktyabr-budet-opasnym-bankir-predupredil-o-skachke-kursa-valyut-10701563.html Ссылка скопирована

Курс валют на октябрь / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в следующем месяце

Какие факторы на это будут влиять

Валютный рынок в октябре окажется под влиянием многих факторов, в том числе экономико-политических. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, октябрь особенно опасен тем, что вместе с холодами растут риски атак на энергетическую инфраструктуру, а это мгновенно повлияет на бизнес, который начнет скупать валюту. Также главным вопросом является международная помощь для Украины.

видео дня

"В октябре-ноябре станет понятнее, сколько именно средств международные партнеры готовы выделить Украине на следующий год. Без этих денег стабилизировать бюджет практически невозможно", - говорится в сообщении.

Он отметил, что достаточный объем внешней поддержки будет означать спокойный валютный рынок. И наоборот: дефицит финансирования создаст сильное давление на гривну и может заставить регулятора принимать жесткие меры.

Курс валют в октябре

Банкир считает, что Национальный банк в октябре, скорее всего, оставит режим "управляемой гибкости", который позволяет избегать резких скачков курса.

По прогнозу Лесового, доллар в следующем месяце будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни при мировом соотношении доллара к евро на уровне 1,13-1,25.

"Если международные договоренности будут достигнуты быстро и в достаточном объеме, гривна может остаться ближе к нижней границе диапазона. В случае задержек с финансированием или обострения военной ситуации курс может приблизиться к верхним значениям", - подытожил он.

Каким будет курс доллара до конца года

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала считает, что до конца 2025 года курс гривни к доллару может удерживаться в пределах 43-43,5 грн/долл.

В частности, он отметил, что с сентября по декабрь гривна может ослабнуть примерно на 5%. Однако, ожидать резких колебаний не стоит - изменения будут постепенными.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, банкир Тарас Лесовой говорил, что на валютный рынок в течение недели будет влиять целый ряд ключевых факторов. Среди них - объем ожидаемой и уже подтвержденной макрофинансовой помощи Украине на 2026 год.

В то же время, финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что сейчас у Национального банка Украины есть все возможности для удержания стабильного курса гривни.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред