'Октябрь будет опасным': банкир предупредил о скачке курса валют

Валютный рынок в октябре окажется под влиянием многих факторов, в том числе экономико-политических. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
По его словам, октябрь особенно опасен тем, что вместе с холодами растут риски атак на энергетическую инфраструктуру, а это мгновенно повлияет на бизнес, который начнет скупать валюту. Также главным вопросом является международная помощь для Украины.
"В октябре-ноябре станет понятнее, сколько именно средств международные партнеры готовы выделить Украине на следующий год. Без этих денег стабилизировать бюджет практически невозможно", - говорится в сообщении.
Он отметил, что достаточный объем внешней поддержки будет означать спокойный валютный рынок. И наоборот: дефицит финансирования создаст сильное давление на гривну и может заставить регулятора принимать жесткие меры.
Курс валют в октябре
Банкир считает, что Национальный банк в октябре, скорее всего, оставит режим "управляемой гибкости", который позволяет избегать резких скачков курса.
По прогнозу Лесового, доллар в следующем месяце будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни при мировом соотношении доллара к евро на уровне 1,13-1,25.
"Если международные договоренности будут достигнуты быстро и в достаточном объеме, гривна может остаться ближе к нижней границе диапазона. В случае задержек с финансированием или обострения военной ситуации курс может приблизиться к верхним значениям", - подытожил он.
Каким будет курс доллара до конца года
Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала считает, что до конца 2025 года курс гривни к доллару может удерживаться в пределах 43-43,5 грн/долл.
В частности, он отметил, что с сентября по декабрь гривна может ослабнуть примерно на 5%. Однако, ожидать резких колебаний не стоит - изменения будут постепенными.
