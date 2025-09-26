Укр
Украинцы не платят за ЖКУ: долги за коммуналку бьют рекорды

Виталий Кирсанов
26 сентября 2025, 13:53
Основное бремя коммунальных долгов приходится на людей в возрасте 46-60 лет - 302,8 тысячи производств (38%).
Украинцы не платят коммуналку
Украинцы не платят коммуналку / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

  • Больше всего должников сейчас на Днепропетровщине
  • Львиная доля задолженностей касается теплоснабжения
  • Больше всего задолжали женщины

По состоянию на середину сентября в Украине открыто 788 507 исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года, а по сравнению с январем 2021 года - это больше, чем вдвое. Об этом сообщает Опендатабот.

Больше всего должников сейчас на Днепропетровщине - 150 506 или 19% от всех производств. На втором месте Харьковщина - 128 217 (16%), далее следуют Донецкая область - 81 536 (10%), Полтавщина - 57 605 (7%) и Запорожская область - 53 797 (7%), говорится в исследовании.

Согласно аналитике, львиная доля задолженностей касается теплоснабжения - 330 236 случаев (42%). Далее следуют долги за воду - 162 455 (21%) и жилищное обслуживание - 96 265 (12%). Также значительные долги есть за энергоснабжение (87 708) и газ (75 522).

Говорится, что больше всего задолжали женщины: против них открыто 438,3 тысячи производств (56%), тогда как против мужчин - 350,1 тысячи (44%).

Основное бремя коммунальных долгов приходится на людей в возрасте 46-60 лет - 302,8 тысячи производств (38%). На втором месте группа 36-45 лет с 194,7 тыс. производств (25%). Почти столько же долгов у людей старше 60 лет - 194,1 тысячи (25%).

Как платить меньше за коммуналку: советы экспертов

Специалисты из Фонда энергосбережения (Energy Saving Trust) дали практические рекомендации по сокращению расходов на электроэнергию.

Они советуют при покупке бытовой техники обязательно учитывать её класс энергоэффективности — устройства с рейтингом A потребляют значительно меньше энергии и помогают экономить.

Кроме того, снизить потребление электроэнергии можно, если стирать бельё при более низкой температуре и использовать технику только при полной загрузке, избегая работы "впустую".

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Как писал Главред, в Украине бизнес будет платить больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступят в силу в последний день июля 2025 года. Такое решение приняла НКРЭКУ.

Ранеет Андрей Новак предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк сказал, что цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.

