Украинцы не платят за ЖКУ: долги за коммуналку бьют рекорды

По состоянию на середину сентября в Украине открыто 788 507 исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года, а по сравнению с январем 2021 года - это больше, чем вдвое. Об этом сообщает Опендатабот.
Больше всего должников сейчас на Днепропетровщине - 150 506 или 19% от всех производств. На втором месте Харьковщина - 128 217 (16%), далее следуют Донецкая область - 81 536 (10%), Полтавщина - 57 605 (7%) и Запорожская область - 53 797 (7%), говорится в исследовании.
Согласно аналитике, львиная доля задолженностей касается теплоснабжения - 330 236 случаев (42%). Далее следуют долги за воду - 162 455 (21%) и жилищное обслуживание - 96 265 (12%). Также значительные долги есть за энергоснабжение (87 708) и газ (75 522).
Говорится, что больше всего задолжали женщины: против них открыто 438,3 тысячи производств (56%), тогда как против мужчин - 350,1 тысячи (44%).
Основное бремя коммунальных долгов приходится на людей в возрасте 46-60 лет - 302,8 тысячи производств (38%). На втором месте группа 36-45 лет с 194,7 тыс. производств (25%). Почти столько же долгов у людей старше 60 лет - 194,1 тысячи (25%).
Как платить меньше за коммуналку: советы экспертов
Специалисты из Фонда энергосбережения (Energy Saving Trust) дали практические рекомендации по сокращению расходов на электроэнергию.
Они советуют при покупке бытовой техники обязательно учитывать её класс энергоэффективности — устройства с рейтингом A потребляют значительно меньше энергии и помогают экономить.
Кроме того, снизить потребление электроэнергии можно, если стирать бельё при более низкой температуре и использовать технику только при полной загрузке, избегая работы "впустую".
Коммунальные тарифы - новости по теме
Как писал Главред, в Украине бизнес будет платить больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступят в силу в последний день июля 2025 года. Такое решение приняла НКРЭКУ.
Ранеет Андрей Новак предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.
Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк сказал, что цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.
