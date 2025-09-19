Коммуналка под контроль: простые приёмы — и платёжки заметно уменьшатся

Вы узнаете:
По мнению специалистов, многие люди совершают типичные ошибки при использовании системы центрального отопления.
Из-за этого ежегодно многие домохозяйства переплачивают тысячи за коммуналку, говорится в материале Express.
Неправильное использование термостата
В холодное время года многие ошибочно выставляют термостат на максимум, полагая, что это ускорит обогрев дома. Однако такая практика не ускоряет нагрев, а лишь приводит к неэффективному расходу энергии и росту затрат.
Эксперты отмечают, что каждый лишний градус выше 19–20 °C значительно увеличивает годовые счета за отопление.
Постоянно включенное отопление
Оставлять отопление включённым на весь день — нерационально, особенно если дома никого нет. Более разумный подход — включать обогрев только тогда, когда это действительно нужно, и закрывать неиспользуемые комнаты, чтобы не терять тепло.
Загромождение радиаторов
Часто люди ставят перед радиаторами мебель или вешают длинные шторы, что препятствует свободному распространению тепла.
"Радиаторы должны быть полностью открыты — никакой мебели, занавесок или декоративных экранов перед ними", — подчёркивает эксперт.
Игнорирование технического обслуживания котла
Пропуск ежегодного техобслуживания может привести к накоплению мелких неисправностей, которые снижают эффективность работы котла.
Лучшее время для профилактики — сентябрь, чтобы подготовиться к зимнему сезону и избежать серьёзных поломок в самый неподходящий момент.
Плохая теплоизоляция
Недостаточная теплоизоляция — одна из ключевых причин высоких счетов. Даже простые меры, такие как установка уплотнителей на окна и двери или использование отражателей за радиаторами, могут значительно сократить потери тепла и снизить расходы в долгосрочной перспективе.
Как платить меньше за коммуналку: советы экспертов
Специалисты из Фонда энергосбережения (Energy Saving Trust) дали практические рекомендации по сокращению расходов на электроэнергию.
Они советуют при покупке бытовой техники обязательно учитывать её класс энергоэффективности — устройства с рейтингом A потребляют значительно меньше энергии и помогают экономить.
Кроме того, снизить потребление электроэнергии можно, если стирать бельё при более низкой температуре и использовать технику только при полной загрузке, избегая работы "впустую".
