Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Коммуналка под контроль: простые приёмы — и платёжки заметно уменьшатся

Алексей Тесля
19 сентября 2025, 19:29
28
В холодное время года многие ошибочно выставляют термостат на максимум, но это может быть ошибкой.
НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку
Людям дали рекомендации экономии на коммуналке / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Люди совершают типичные ошибки при использовании системы центрального отопления
  • Оставлять отопление включённым на весь день — нерационально

По мнению специалистов, многие люди совершают типичные ошибки при использовании системы центрального отопления.

Из-за этого ежегодно многие домохозяйства переплачивают тысячи за коммуналку, говорится в материале Express.

видео дня

Неправильное использование термостата

В холодное время года многие ошибочно выставляют термостат на максимум, полагая, что это ускорит обогрев дома. Однако такая практика не ускоряет нагрев, а лишь приводит к неэффективному расходу энергии и росту затрат.

Эксперты отмечают, что каждый лишний градус выше 19–20 °C значительно увеличивает годовые счета за отопление.

Постоянно включенное отопление

Оставлять отопление включённым на весь день — нерационально, особенно если дома никого нет. Более разумный подход — включать обогрев только тогда, когда это действительно нужно, и закрывать неиспользуемые комнаты, чтобы не терять тепло.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Загромождение радиаторов

Часто люди ставят перед радиаторами мебель или вешают длинные шторы, что препятствует свободному распространению тепла.

"Радиаторы должны быть полностью открыты — никакой мебели, занавесок или декоративных экранов перед ними", — подчёркивает эксперт.

Игнорирование технического обслуживания котла

Пропуск ежегодного техобслуживания может привести к накоплению мелких неисправностей, которые снижают эффективность работы котла.

Лучшее время для профилактики — сентябрь, чтобы подготовиться к зимнему сезону и избежать серьёзных поломок в самый неподходящий момент.

Плохая теплоизоляция

Недостаточная теплоизоляция — одна из ключевых причин высоких счетов. Даже простые меры, такие как установка уплотнителей на окна и двери или использование отражателей за радиаторами, могут значительно сократить потери тепла и снизить расходы в долгосрочной перспективе.

Как платить меньше за коммуналку: советы экспертов

Специалисты из Фонда энергосбережения (Energy Saving Trust) дали практические рекомендации по сокращению расходов на электроэнергию.

Они советуют при покупке бытовой техники обязательно учитывать её класс энергоэффективности — устройства с рейтингом A потребляют значительно меньше энергии и помогают экономить.

Кроме того, снизить потребление электроэнергии можно, если стирать бельё при более низкой температуре и использовать технику только при полной загрузке, избегая работы "впустую".

Смотрите видео - как экономят на отоплении в Германии:

Ранее сообщалось о том, какие приборы надо выключать перед выходом из дома. Отключение лишних приборов может быть необходимым, чтобы сохранить ваш дом в безопасности и поможет избежать лишних расходов.

Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали 3 "прибора-вампира". "Устройства-вампиры" могут увеличить ваш годовой счет за электроэнергию, если их не выключать из розетки.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коммуналка коммунальные платежки тарифы на отопление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

20:31Украина
Украина будет экспортировать оружие, идут наступательные действия ВСУ - Зеленский

Украина будет экспортировать оружие, идут наступательные действия ВСУ - Зеленский

19:54Война
"Мы достигли прогресса": Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны

"Мы достигли прогресса": Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны

19:40Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответил

Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответил

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Последние новости

20:54

Без лишнего: Кучеренко покаала шикарную фигуру и показала, что ее делает такой

20:31

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФВидео

20:10

Нужно быть сильной: Джиджи Хадид поделилась душераздирающими фото из больницы

19:54

Украина будет экспортировать оружие, идут наступательные действия ВСУ - Зеленский

19:53

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химииВидео

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
19:40

"Мы достигли прогресса": Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны

19:29

Коммуналка под контроль: простые приёмы — и платёжки заметно уменьшатсяВидео

19:11

Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали

19:10

Как удары по нефтехимическим объектам РФ отражаются на Кремлемнение

Реклама
18:48

"Потом невозможно забрать средства!": клиенты ПриватБанка бьют тревогу

18:33

Зависть: муж-путинист Королевой заговорил про брак сына

18:30

Завершение войны в Украине: в США назвали вероятные условия мирного соглашения

18:17

Сохранится цвет и вид: какую одежду можно не стирать неделямиВидео

18:17

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

18:10

Осеннее блюдо, которое станет изюминкой на столе: невероятный рецепт тыквенного супаВидео

17:50

"Путин откусил больше, чем может проглотить": глава MI6 сделал громкое заявление

17:27

РФ может начать новую войну: раскрыт вероятный сценарий и главное условиеВидео

17:21

Ради жизни дочери: беременная жительница Покровска выехала из города на велосипеде

17:02

Макияж в стиле 90-х захватил тренды: как сделать модный осенний мейкапВидео

16:49

Даты, которые влияют на судьбу: сколько будет браков по дате рожденияВидео

Реклама
16:41

Курс доллара растет третий день подряд: сколько будет стоить валюта 22 сентября

16:40

Выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет: названо условие

16:34

Помогают достичь успеха: какое ваше "число ангела" по месяцу рождения

16:26

Для Украины придумали альтернативу вступлению в НАТО: СМИ обнародовали детали

16:14

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

16:07

Как сделать отношения крепче: два ключа к вечному браку от психолога

15:36

"Речь идет уже не о годах": Новак назвал сроки окончания войны в УкраинеВидео

15:33

Можно купить за копейки: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

15:31

Плесень в ванной исчезнет после одного простого средства: даже тереть не придется

15:31

"Ко мне разное отношение": Иван Дорн объяснил решение петь на русском языке

15:30

Почему коты сталкивают вещи со стола: ученые наконец-то объяснили "хулиганство"

15:06

В ОП назвали два фактора, которые надо убрать для прекращения войны в Украине

14:55

ВСУ отбросили россиян на востоке: в DeepState раскрыли направление

14:52

Освободили 7 сел и готовят 3 "котла" для РФ: ВСУ пошли в крутое контрнаступление

14:49

Протирать больше не придется: загадочная кнопка может облегчить рутину водителейВидео

14:48

Участник группы "Аква Вита" сообщил о смерти дочери - что случилось

14:32

Мадяр отчитался об успехах СБС за 100 дней в должности командующего: количество уничтоженных врагов выросло в 4 раза

14:32

Против криптовалют и банков: согласован 19-ый пакет антироссийских санкций

14:17

США могут добить экономику РФ: раскрыт сценарий "медленного удушения"Видео

14:03

"Путин ведет РФ к пропасти": известно, кто может организовать дворцовый переворотВидео

Реклама
14:01

Невероятно вкусная рыба в кляре: рецепт проще простого

13:51

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

13:44

До 1000 атак в день: оккупанты увеличат удары по Украине - Умеров

13:33

Sporty & Rich: грань между роскошью и уличной модой новости компании

13:29

Какое животное спрятано на рисунке: только единицы угадают за 5 секунд

13:27

Моника Беллуччи и Тим Бертон внезапно расстались — детали

13:13

Шикарный вафельный торт по-новому: готовится фантастически быстроВидео

12:58

В Украине пересмотрят прожиточный минимум: что пообещали в правительстве

12:56

"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

12:54

"Неудобные" числа: какие даты рождения "притягивают" критику и зависть

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять