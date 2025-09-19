Коммуналка под контроль: простые приёмы — и платёжки заметно уменьшатся

В холодное время года многие ошибочно выставляют термостат на максимум, но это может быть ошибкой.

Людям дали рекомендации экономии на коммуналке / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

Люди совершают типичные ошибки при использовании системы центрального отопления

Оставлять отопление включённым на весь день — нерационально

По мнению специалистов, многие люди совершают типичные ошибки при использовании системы центрального отопления.

Из-за этого ежегодно многие домохозяйства переплачивают тысячи за коммуналку, говорится в материале Express.

Неправильное использование термостата

В холодное время года многие ошибочно выставляют термостат на максимум, полагая, что это ускорит обогрев дома. Однако такая практика не ускоряет нагрев, а лишь приводит к неэффективному расходу энергии и росту затрат.

Эксперты отмечают, что каждый лишний градус выше 19–20 °C значительно увеличивает годовые счета за отопление.

Постоянно включенное отопление

Оставлять отопление включённым на весь день — нерационально, особенно если дома никого нет. Более разумный подход — включать обогрев только тогда, когда это действительно нужно, и закрывать неиспользуемые комнаты, чтобы не терять тепло.

/ Инфографика: Главред

Загромождение радиаторов

Часто люди ставят перед радиаторами мебель или вешают длинные шторы, что препятствует свободному распространению тепла.

"Радиаторы должны быть полностью открыты — никакой мебели, занавесок или декоративных экранов перед ними", — подчёркивает эксперт.

Игнорирование технического обслуживания котла

Пропуск ежегодного техобслуживания может привести к накоплению мелких неисправностей, которые снижают эффективность работы котла.

Лучшее время для профилактики — сентябрь, чтобы подготовиться к зимнему сезону и избежать серьёзных поломок в самый неподходящий момент.

Плохая теплоизоляция

Недостаточная теплоизоляция — одна из ключевых причин высоких счетов. Даже простые меры, такие как установка уплотнителей на окна и двери или использование отражателей за радиаторами, могут значительно сократить потери тепла и снизить расходы в долгосрочной перспективе.

Как платить меньше за коммуналку: советы экспертов

Специалисты из Фонда энергосбережения (Energy Saving Trust) дали практические рекомендации по сокращению расходов на электроэнергию.

Они советуют при покупке бытовой техники обязательно учитывать её класс энергоэффективности — устройства с рейтингом A потребляют значительно меньше энергии и помогают экономить.

Кроме того, снизить потребление электроэнергии можно, если стирать бельё при более низкой температуре и использовать технику только при полной загрузке, избегая работы "впустую".

Ранее сообщалось о том, какие приборы надо выключать перед выходом из дома. Отключение лишних приборов может быть необходимым, чтобы сохранить ваш дом в безопасности и поможет избежать лишних расходов.

Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали 3 "прибора-вампира". "Устройства-вампиры" могут увеличить ваш годовой счет за электроэнергию, если их не выключать из розетки.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

