Тайно потребляют электроэнергию: эксперты назвали 3 'прибора-вампира'

"Устройства-вампиры" могут увеличить ваш годовой счет за элеткроэнергию, если их не выключать из розетки.

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Три "прибора-вампира" увеличивают ваши счета за свет / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какие бытовые устройства незаметно потребляют свет

Как уменьшить счета за электроэнергию

Часто отключение телевизора или других устройств вызывает впечатление, что вы экономите электроэнергию. Однако если вы не выключаете устройства из розетки, они все равно потребляют энергию, что может увеличить ваш счет.

Многие устройства продолжают потреблять электричество даже после того, как они выключены. Главред узнал об "устройствах-вампирах", которые могут потреблять энергию даже в выключенном состоянии.

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По словам энергетического эксперта Your NRG Гордона Уоллиса, эти незаметные "энергетические вампиры" могут увеличить ваш годовой счет, если их не выключать из розетки.

Настольные компьютеры и аксессуары

Выключая самого большого виновника - настольные компьютеры и сопутствующие приспособления - вы можете значительно сэкономить, пишет Daily Express. Если мониторы и принтеры остаются в режиме ожидания, когда они не используются, то это приводит к ненужному потреблению энергии и, вероятно, стоит вам дорого. Поэтому убедитесь, что вы выключаете компьютер и монитор из розетки, а не просто выключаете их.

Какие приборы больше всего потребляют электроэнергии / Инфографика: Главред

Телевизоры

Современные телевизоры и аксессуары к ним также могут добавить около 1000 грн к вашему годовому счету, если остаются включенными. Рекомендуется использовать удлинитель для телевизоров, игровых консолей и приставок, что облегчает их выключение, когда они не используются.

Зарядные устройства

Поддержание наших гаджетов на полном заряде всегда является приоритетом, но зарядные устройства для телефонов и ноутбуков также являются "устройствами-вампирами". Они продолжают потреблять энергию, даже если гаджет уже заряжен.

Также микроволновые печи, кофеварки и тостеры могут расходовать энергию, если остаются подключенными к розетке. Рекомендуется использовать удлинитель для кухонных приборов, что может сэкономить до 700 грн в год.

Кроме этого, эксперты советуют выключать Wi-Fi-роутеры, когда они не используются, ведь даже минимальное потребление энергии может повысить счета. Привычка выключать устройства из розетки может показаться сложной в начале, но это поможет сэкономить немалую сумму на счетах за электроэнергию.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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