В "спящем" режиме мотают свет: 5 приборов, которые стоит выключать из розетки

Этот совет поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию около 2 тысяч гривен.

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Какую технику нужно выключать из розеток / Коллаж: Главред, фото pexels, УНИАН

Вы узнаете:

Какие приборы потребляют больше всего электричества

Как уменьшить счет за свет

Многие забывают вынимать зарядные устройства из розеток или после просмотра фильма выключают телевизор только с помощью кнопки на пульте. Однако некоторая техника даже в "спящем" режиме может мотать электроэнергию. Главред узнал, какие приборы следует выключать из розеток, если хотите сэкономить на счетах за свет.

По словам эксперта, отключение бытовых приборов из электросети может существенно повлиять на ваши счета за электроэнергию. Рекомендуется выключать определенные приборы, когда вы не пользуетесь ими, а не оставлять их в режиме ожидания, сообщает портал Express.co.uk.

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К таким приборам относятся зарядные устройства для телефонов, телевизоры, роутеры, кофеварки и микроволновые печи.

Отключение этой техники поможет сэкономить около 2 тысяч в год.

Это может показаться небольшой суммой, но если использовать этот совет в тандеме с другими лайфхаками по энергосбережению, то можно сэкономить немало денег.

Эксперт передает, что даже замена всех лампочек в вашем доме может существенно повлиять на счета за электроэнергию.

"Светодиодные и CFL лампы - это прекрасная энергоэффективная альтернатива традиционным лампам", - рекомендуют специалисты.

Эксперт объясняет, что светодиодные и CFL лампы служат "значительно дольше, чем обычные лампы накаливания" и потребляют меньше энергии для освещения помещения.

Сотрудник компании также предполагает, если снизить температуру в помещении всего на один градус, то таким образом вы сможете сократить счета за отопление примерно на 4 тысячи гривен.

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