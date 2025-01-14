Сколько света мотает стиралка: как уменьшить расход

Вы узнаете:
- Сколько киловатт берет стиральная машина в час
- Как сэкономить на стирке
Стиральная машина — незаменимый помощник в быту, но для многих владельцев актуален вопрос: сколько электроэнергии она расходует?
Главред разбирался, от чего зависит энергопотребление стиральной машины и как его можно уменьшить.
Сколько электроэнергии расходует стиральная машина за одну стирку?
Количество потребляемой электроэнергии за одну стирку зависит от класса энергопотребления устройства, объема загрузки, выбранной температуры воды и продолжительности программы. Например, для машин с классом энергопотребления А+++ расход электроэнергии составляет меньше 0,13 кВт·ч на килограмм белья. При средней загрузке в 5 кг это будет около 0,65 кВт·ч за один цикл стирки.
Машины с более низкими классами, например C или D, расходуют больше энергии — до 0,27–0,31 кВт·ч на килограмм. Это означает, что такие устройства менее экономичны.
Сколько киловатт берет стиральная машина в час?
Средняя мощность стиральной машины варьируется от 1 до 2,5 кВт в зависимости от модели и режима стирки. Наиболее энергоемкий процесс — нагрев воды. При стирке на 90 °C потребление может достигать 2,5 кВт·ч, тогда как при температуре 30–40 °C — около 1 кВт·ч.
Сколько электроэнергии расходует стиральная машина в месяц?
Среднемесячный расход электроэнергии зависит от частоты использования техники. Если стиральная машина используется 20 раз в месяц и потребляет в среднем 0,7 кВт·ч за стирку, то за месяц расход составит около 14 кВт·ч. При более интенсивном использовании расход, соответственно, увеличится.
Классы энергопотребления стиральных машин
С 1992 года Директива 92/75/ЕЕС ввела единые обозначения классов энергопотребления, пишет портал МастерПлюс. Они указывают на экономичность устройства:
|Класс энергопотребления
|Потребление энергии, кВт·ч/кг
А+++
|меньше 0,13
А+
|0,15–0,17
А
|0,17–0,19
|B
|0,19–0,23
|C
|0,23–0,27
|D
|0 ,27–0,31
|E
|0,31–0,35
|F
|0,35–0,39
|G
|больше 0,39
Важно отметить, что стиральные машины классов E, F и G больше не производятся из-за их высокой энергоемкости.
От чего зависит мощность стиральной машины?
На энергопотребление стиральной машины влияют следующие факторы:
- Температура воды: чем выше температура, тем больше энергии требуется для нагрева.
- Вид ткани: программы для плотных тканей могут потреблять больше энергии.
- Загруженность барабана: перегруженный барабан увеличивает энергопотребление.
- Количество оборотов при отжиме: высокие обороты требуют больше энергии.
- Срок эксплуатации: накипь на нагревательных элементах увеличивает расход электроэнергии.
Как уменьшить расход электроэнергии?
Выбирайте энергоэффективные модели: техника класса А+++ поможет сократить потребление.
Используйте правильный режим стирки: для слабозагрязненного белья достаточно программы с температурой 30–40 °C.
Не перегружайте барабан: следуйте рекомендациям производителя.
Регулярно ухаживайте за машиной: удаление накипи с ТЭНа поможет снизить энергозатраты.
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