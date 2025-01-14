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Сколько света мотает стиралка: как уменьшить расход

Сергей Кущ
14 января 2025, 12:15
71
Главред разбирался, от чего зависит энергопотребление стиральной машины и как его можно уменьшить.
Сколько света мотает стиралка: как уменьшить расход
Сколько света мотает стиралка: как уменьшить расход / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Сколько киловатт берет стиральная машина в час
  • Как сэкономить на стирке

Стиральная машина — незаменимый помощник в быту, но для многих владельцев актуален вопрос: сколько электроэнергии она расходует?

Главред разбирался, от чего зависит энергопотребление стиральной машины и как его можно уменьшить.

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Сколько электроэнергии расходует стиральная машина за одну стирку?

Количество потребляемой электроэнергии за одну стирку зависит от класса энергопотребления устройства, объема загрузки, выбранной температуры воды и продолжительности программы. Например, для машин с классом энергопотребления А+++ расход электроэнергии составляет меньше 0,13 кВт·ч на килограмм белья. При средней загрузке в 5 кг это будет около 0,65 кВт·ч за один цикл стирки.

Машины с более низкими классами, например C или D, расходуют больше энергии — до 0,27–0,31 кВт·ч на килограмм. Это означает, что такие устройства менее экономичны.

Сколько киловатт берет стиральная машина в час?

Средняя мощность стиральной машины варьируется от 1 до 2,5 кВт в зависимости от модели и режима стирки. Наиболее энергоемкий процесс — нагрев воды. При стирке на 90 °C потребление может достигать 2,5 кВт·ч, тогда как при температуре 30–40 °C — около 1 кВт·ч.

Сколько электроэнергии расходует стиральная машина в месяц?

Среднемесячный расход электроэнергии зависит от частоты использования техники. Если стиральная машина используется 20 раз в месяц и потребляет в среднем 0,7 кВт·ч за стирку, то за месяц расход составит около 14 кВт·ч. При более интенсивном использовании расход, соответственно, увеличится.

Классы энергопотребления стиральных машин

С 1992 года Директива 92/75/ЕЕС ввела единые обозначения классов энергопотребления, пишет портал МастерПлюс. Они указывают на экономичность устройства:

Класс энергопотребленияПотребление энергии, кВт·ч/кг

А+++

меньше 0,13

А+

 0,15–0,17

А

 0,17–0,19
B 0,19–0,23
C 0,23–0,27
D0 ,27–0,31
E0,31–0,35
F0,35–0,39
Gбольше 0,39

Важно отметить, что стиральные машины классов E, F и G больше не производятся из-за их высокой энергоемкости.

От чего зависит мощность стиральной машины?

На энергопотребление стиральной машины влияют следующие факторы:

  1. Температура воды: чем выше температура, тем больше энергии требуется для нагрева.
  2. Вид ткани: программы для плотных тканей могут потреблять больше энергии.
  3. Загруженность барабана: перегруженный барабан увеличивает энергопотребление.
  4. Количество оборотов при отжиме: высокие обороты требуют больше энергии.
  5. Срок эксплуатации: накипь на нагревательных элементах увеличивает расход электроэнергии.

Как уменьшить расход электроэнергии?

Выбирайте энергоэффективные модели: техника класса А+++ поможет сократить потребление.

Используйте правильный режим стирки: для слабозагрязненного белья достаточно программы с температурой 30–40 °C.

Не перегружайте барабан: следуйте рекомендациям производителя.

Регулярно ухаживайте за машиной: удаление накипи с ТЭНа поможет снизить энергозатраты.

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