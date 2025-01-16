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5 бытовых приборов, которые мотают больше всего света

Сергей Кущ
16 января 2025, 14:34
138
По словам профессионала, счета за свет можно уменьшить.
Какие приборы потребляют больше всего электричества
Какие приборы потребляют больше всего электричества / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие приборы потребляют больше всего электричества
  • Как сэкономить

Гордон Уоллис, эксперт по энергосбережению из компании Your NRG, рассказал, какие бытовые приборы в доме потребляют больше всего электроэнергии.

По словам профессионала, сушильные машины и посудомоечные машины - два самых энергоемких устройства в доме, пишет express.

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Сушильная машина

Эксперт сказал: "Сушильные машины - одни из самых энергоемких приборов в доме. Один цикл работы может потреблять столько же энергии, сколько несколько других приборов вместе взятых. Чтобы сэкономить, по возможности сушите одежду на воздухе или используйте энергосберегающие настройки сушилки".

В среднем сушильные машины потребляют около 4,5 кВт/ч, поэтому они являются роскошью, которая может быстро стать дорогостоящей. Сократив их использование и применяя их только в случае крайней необходимости, вы сможете сэкономить деньги.

Посудомоечная машина

Посудомоечные машины - это очень удобно, но при неэффективном использовании они могут стать причиной больших счетов за электричество.

"Посудомоечные машины могут быстро увеличить ваши расходы на электроэнергию, если использовать их неэффективно. Запуск посудомоечной машины только при полной загрузке и выбор энергосберегающих режимов могут заметно повлиять на ваши ежемесячные счета", - объяснил эксперт.

Каждый цикл потребляет около 3,6 кВт/ч, поэтому запуск только при полной загрузке и выбор энергосберегающих режимов являются ключевыми факторами.

Морозильные камеры

Холодильники незаменимы, но они также являются одним из самых больших постоянных потребителей энергии в доме.

"Хотя холодильники незаменимы, они постоянно включены, что делает их постоянным потребителем энергии. Простые привычки, такие как регулярное размораживание и закрытая дверца, могут уменьшить их влияние на ваши счета", - советует эксперт.

Стиральные машины

Стиральные машины - еще один прибор, который может влиять на энергопотребление, особенно если вы часто запускаете небольшие загрузки или используете цикл горячей воды.

"Переключение на эко-настройки и стирка при более низких температурах могут значительно снизить потребление энергии без ущерба для чистоты. Большинство моющих средств работают при более низких температурах, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя", - рекомендует эксперт.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Духовые шкафы

Духовые шкафы могут быть "скрытым виновником энергопотребления", особенно если их разогревают без необходимости или оставляют включенными дольше, чем нужно.

По возможности используйте альтернативные варианты, такие как аэрофритюрницы и микроволновки для приготовления небольших блюд, или готовьте порционно, когда используете духовку, чтобы добиться существенной экономии.

По словам эксперта, электрические духовки потребляют около 0,87 кВт/ч в час, а газовые - около 1,5 кВт/ч.

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Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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