Лайфхак проще простого: как восстановить блеск столовых приборов

Вы узнаете:
- В чем замачивать столовые приборы
- Что поможет восстановить блеск вилок и ложек
Столовые приборы со временем теряют свой вид, а налет и застарелые пятна отмыть становится уже не так просто, однако с помощью лайфхака, о котором рассказала украинский блогер Диана Головец, вилкам, ножам и ложкам можно вернуть красивый блеск.
Главред узнал, что согласно ее инструкции в TikTok, для этого нужно поместить столовые приборы в глубокую емкость и залить сверху горячей водой. После этого нужно взять доступные ингредиенты, которые обычно есть на кухне у каждого.
Необходимо несколькими ложками соды и соли засыпать приборы в емкости, после чего туда надо вылить обычный уксус и бросить несколько кусочков порванной фольги.
Смотрите видео, что сделать, чтобы приборы снова блестели:
@dianagologovets Замечательная идея, чтобы восстановить ваши столовые приборы ?? #лайфхак#ідеїдлядому#ідеїдлякухні#лайфхакдлядому#корисніпоради#порадидлядому#gologovets_відео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
"Подержите в этой смеси (приборы - Главред) примерно 15 минут, затем выньте, сполосните и протрите насухо. После такой ванны ваши приборы будут снова блестеть и сиять, будто из магазина", - подытожила блогерша.
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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