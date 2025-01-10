Лайфхак проще простого: как восстановить блеск столовых приборов

Тусклость и налет на ножах и вилках можно с легкостью убрать за считанные минуты.

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Налет исчезнет с ложек и вилок за считанные минуты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

В чем замачивать столовые приборы

Что поможет восстановить блеск вилок и ложек

Столовые приборы со временем теряют свой вид, а налет и застарелые пятна отмыть становится уже не так просто, однако с помощью лайфхака, о котором рассказала украинский блогер Диана Головец, вилкам, ножам и ложкам можно вернуть красивый блеск.

Главред узнал, что согласно ее инструкции в TikTok, для этого нужно поместить столовые приборы в глубокую емкость и залить сверху горячей водой. После этого нужно взять доступные ингредиенты, которые обычно есть на кухне у каждого.

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Необходимо несколькими ложками соды и соли засыпать приборы в емкости, после чего туда надо вылить обычный уксус и бросить несколько кусочков порванной фольги.

Смотрите видео, что сделать, чтобы приборы снова блестели:

"Подержите в этой смеси (приборы - Главред) примерно 15 минут, затем выньте, сполосните и протрите насухо. После такой ванны ваши приборы будут снова блестеть и сиять, будто из магазина", - подытожила блогерша.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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