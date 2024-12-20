Известковый налет и плесень исчезнут за 5 минут: понадобится всего одно средство

В вашем доме всегда есть продукт, который поможет очистить ванную комнату от налета и плесени.

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Как очистить известковый налет в ванной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как с помощью уксуса исчезнет известковый налет

Для чего унитаз мыть уксусом

Известковыйналет и плесень в ванной - это наиболее распространенные проблемы во время уборки ванных комнат. Часто даже опытные хозяйки не могут найти идеальный продукт, чтобы отмыть поверхности в ванной комнате.

В Сети раскрыли действенный метод против плесени и налета в ванной. Поэтому не стоит спешить покупать агрессивные химикаты, ведь вам понадобится только один простой продукт - белый уксус, говорится в материале Ехргеѕѕ.co.uk.

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"Белый уксус - обычный предмет домашнего обихода, который является секретом исчезновения грязи в ванной комнате всего за пять минут. Его естественная кислотность растворяет известковый налет, мыльный налет и плесень - основные причины загрязнения поверхностей ванной комнаты. Белый уксус является безопасной, естественной альтернативой химическим очистителям, которые часто содержат агрессивные ингредиенты и сильные пары. Он не только эффективно удаляет грязь, но и дезинфицирует, оставляя вашу ванную комнату чистой и свежей", - рассказали специалисты.

Как сделать универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Как с помощью уксуса почистить ванную комнату с помощью уксуса

Известно, что он содержит уксусную кислоту, которая придает ему мощные очищающие свойства. Его кислотность расщепляет минеральные отложения в жесткой воде, растворяет мыльную пену и борется с плесенью.

В отличие от некоторых магазинных чистящих средств, уксус не оставляет следов и безопасен для большинства поверхностей.

Как очистить душевые сетки и плитку уксусом

Стоит смешать одинаковые части белого уксуса и теплой воды в пульверизаторе. Обильно распылите раствор на душевую сетку и стекло, плитку и другие поверхности, пораженные грязью или известковым налетом.

Затем нужно оставить это на пять минут, чтобы расщепить накопления, прежде чем вытереть грязь мягкой тканью или губкой. Для вязких пятен слегка потрите неабразивной салфеткой. После того промойте водой и высушите чистой тканью из микрофибры, чтобы не оставалось разводов и пятен.

Как почистить унитаз уксусом

Чтобы очистить уксусом унитаз нужно залить 2 чашки белого уксуса в унитаз. Дайте ему постоять по крайней мере пять-семь минут. После того протрите туалетной щеткой, убедившись, что уксус покрывает все участки, а затем смойте - результат заметен сразу.

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