Как удалить известковый налет с крана за считанные минуты: нужно всего 1 средство

Вы узнаете:
- Почему образуется известковый налет
- Как очистить кран от налета
Известковая накипь на кране - довольно распространенная бытовая проблема. Однако есть простой лайфхак, который позволит справиться с этой ситуацией за считанные минуты. Главред разбирался, какое средство лучше всего удаляет известковый налет.
Что такое известковый налет и почему он появляется?
Это налет белого цвета, который появляется на сантехнике, особенно на кранах. Причиной возникновения известкового налета является "жесткая" вода, содержащая в себе много солей магния и кальция. Если не чистить известковый налет, соли не только будут оседать на поверхности, но и проникать внутрь материала и будут разрушать структуру крана.
Как удалить известковый налет с крана?
Если вы "боретесь" с пятнами известкового налета на кранах, может показаться, что единственный способ - это просто его соскоблить. Однако это может привести к повреждению поверхности крана и ухудшить внешний вид сантехники.
Для удаления известкового налета без вреда можно применить натуральное и эффективное средство - уксус, передает Express.co.uk.
Этот распространенный кухонный ингредиент является кислотным, а это значит, что он может расщеплять и растворять известковый налет.
Просто распылить уксус на кран недостаточно, поскольку жидкость быстро смоется водой.
Пользовательница TikTok @carolina.maccauley опубликовала видео о том, как она использовала уксус, чтобы эффективно удалить известковый налет.
Женщина рекомендует наполнить миску уксусом и окунуть в жидкость тряпку из микрофибры.
Затем все, что вам нужно сделать, это обернуть ткань вокруг крана и оставить на 30 минут.
После проведения таких процедур ваш кран будет сиять.
Смотрите видео, как удалить известковый налет с крана
@carolina.mccauley How to remove impossible tap stains ✨ #cleaninghacks#cleaningtips#hometips#homehacks#homehackswithcarolina♬ EminemRemix. Bilston.Web - Francesco
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