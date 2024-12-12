Как удалить известковый налет с крана за считанные минуты: нужно всего 1 средство

Чтобы удалить известковый налет с крана, будет достаточно одного средства, которое найдется в вашем шкафу.

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Чем убрать известковый налет на кране / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему образуется известковый налет

Как очистить кран от налета

Известковая накипь на кране - довольно распространенная бытовая проблема. Однако есть простой лайфхак, который позволит справиться с этой ситуацией за считанные минуты. Главред разбирался, какое средство лучше всего удаляет известковый налет.

Что такое известковый налет и почему он появляется?

Это налет белого цвета, который появляется на сантехнике, особенно на кранах. Причиной возникновения известкового налета является "жесткая" вода, содержащая в себе много солей магния и кальция. Если не чистить известковый налет, соли не только будут оседать на поверхности, но и проникать внутрь материала и будут разрушать структуру крана.

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Как удалить известковый налет с крана?

Если вы "боретесь" с пятнами известкового налета на кранах, может показаться, что единственный способ - это просто его соскоблить. Однако это может привести к повреждению поверхности крана и ухудшить внешний вид сантехники.

Для удаления известкового налета без вреда можно применить натуральное и эффективное средство - уксус, передает Express.co.uk.

Этот распространенный кухонный ингредиент является кислотным, а это значит, что он может расщеплять и растворять известковый налет.

Просто распылить уксус на кран недостаточно, поскольку жидкость быстро смоется водой.

Пользовательница TikTok @carolina.maccauley опубликовала видео о том, как она использовала уксус, чтобы эффективно удалить известковый налет.

Женщина рекомендует наполнить миску уксусом и окунуть в жидкость тряпку из микрофибры.

Затем все, что вам нужно сделать, это обернуть ткань вокруг крана и оставить на 30 минут.

После проведения таких процедур ваш кран будет сиять.

Смотрите видео, как удалить известковый налет с крана

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