До использования или после: когда лучше мыть душ рассказали эксперты

Стоит делать выбор в зависимости от личных предпочтений, привычек уборки и, честно говоря, от того, что вы запланировали на день.

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Эксперты рассказали, как мыть душевую кабинку правильно / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Дискуссия о том, стоит ли чистить душ до или после его использования, не нова, и касается таких важных аспектов, как удобство, гигиена и безопасность. Эксперты издания BHD поделились методом, который является объективно лучшим вариантом, но в этом случае есть весомые аргументы с обеих сторон.

Что будет, если мыть душ после использования?

Преимущества мытья душа после использования:

Пар и тепло во время душа помогают размягчить грязь, мыльный налет и жир, что облегчает очистку поверхностей без чрезмерного усилия. После использования душа вы можете воспользоваться благоприятной средой для уборки. Удаление лишней влаги и мыльного налета сразу после душа поможет предотвратить появление плесени и грибка.

Недостатки мытья душа после использования:

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Химические испарения, в зависимости от продуктов, которые вы используете, являются не очень приятными. Если вы активно чистите кабинку, то можете начать потеть, что не совсем удобно сразу после душа. Создается впечатление, что вы принимали душ зря.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Что будет, если мыть душ перед использованием?

Преимущества мытья душа перед использованием:

После уборки сам процесс принятия душа приятнее и свежее, ведь, если ваш душ накопил много грязи или налета, вам может не хотеться в него заходить. Если во время уборки вы вспотели или испачкались, вы можете сразу принять душ, не беспокоясь о том, что испортите чистые волосы. После уборки вы можете сразу смыть с кожи остатки чистящих средств.

Недостатки мытья душа перед использованием:

Существует риск оставить после себя химические остатки от чистки. Остатки могут смешаться с паром и теплом во время приема душа, и вы вдохнете эти испарения.

"В конце концов, здесь нет однозначного ответа. Стоит делать выбор в зависимости от личных предпочтений, привычек уборки и, честно говоря, от того, что вы запланировали на день. Также, скорее всего, вам придется включить воду, чтобы создать пар и влагу для смывания грязи и налета, поэтому вам придется немного прогонять воду, независимо от того, когда вы чистите - до или после душа", - заключают эксперты.

Как предотвратить налет на душевой кабине? Чтобы избежать появления известкового налета, который образуется на внутренней стороне стекла, после каждого приема душа стекло нужно вытирать сверху вниз резиновым скребком или тканью. Категорически не рекомендуется применять щетинные щетки, поскольку они царапают стеклянную поверхность.

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