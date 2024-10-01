Окна удивят обновленным видом: как почистить москитные сетки от насекомых

Грязные и жирные москитные сетки на окнах рано или поздно нужно будет очистить, чтобы снова любоваться панорамными видами.

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Инструкция, как почистить москитные сетки для окон / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Лето осталось позади, пришла холодная осень и настало время перемен и уборки дома перед зимой. Даже самый прекрасный дом с волшебным видом из окна может быть испорчен грязной москитной сеткой на окнах. Грязные и жирные москитные сетки на окнах рано или поздно нужно будет очистить, чтобы снова любоваться панорамными видами. Или для тех, кто снимает их на зиму, стоит будет все равно постараться, чтобы они снова радовали чистотой.

Однако все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Москитные сетки для окон довольно легко чистить и это не требует значительных усилий. Простыми идеями для самостоятельной очистки москитных сеток поделились эксперты aparnavenster.

1. Чистка скотчем и тканью

Это, пожалуй, самый распространенный способ поддерживать чистоту сеток на окнах.

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Необходимые материалы:

Сухой и мягкий кусок ткани

Двусторонний скотч или малярный скотч

Используйте сухую ткань, чтобы осторожно протереть москитную сетку и удалить пыль. Некоторые части сетки могут быть трудными для очистки, поэтому используйте двусторонний или малярный скотч, чтобы убрать грязь.

Что такое конденсат на окнах? Когда мы видим влагу, осевшую на стеклах окон, это явление называется конденсатом. Появление конденсата связано с физическим явлением "точки росы". Так обозначают температуру, до которой должен остыть воздух, чтобы пар, содержащийся в нем, начал конденсироваться в росу. Можно сказать, что конденсат образуется тогда, когда воздух больше не в состоянии поглощать влагу. Он возникает в результате разницы температур воздуха внутри помещения и более холодной среды. Теплый и влажный воздух в комнате контактирует с более холодным стеклом, при этом происходит конденсация влаги, которая каплями стекает с поверхности стекла и рам окон. Конденсат на окнах может даже привести к образованию льда, когда на улице стоит морозная погода и металлопластиковые рамы являются мостиками для проникновения холода.

2. Как отчистить сетку пылесосом

Еще один способ поддерживать чистоту москитных сеток на окнах из ПВХ - это удалить пыль с помощью пылесоса.

Необходимые материалы:

Пылесос

Насадка с мягкой щеткой

Используйте пылесос с насадкой с мягкой щеткой, чтобы удалить всю пыль и паутину. Все грязное будет собрано в мешок пылесоса без лишних хлопот. Теперь вы сможете наслаждаться чистым воздухом и великолепным видом.

3. Удаление жира с помощью аммиака

Порой на москитных сетках могут появляться жирные пятна или влажная пыль. Уборка может показаться сложной, но не волнуйтесь - этот метод поможет избежать любых трудностей.

Необходимые материалы:

Вода

Бытовой аммиак

Бутылка с распылителем

Мягкая ткань

Смешайте одну часть аммиака с тремя частями воды, чтобы создать чистящий раствор. Налейте раствор в бутылку с распылителем. Обильно распылите его на москитные сетки и вытрите мягкой тканью. После этого ваши москитные сетки будут выглядеть как новые.

4. Как отмыть москитную сетку самым простым способом

Если москитные сетки снимаются, этот способ станет еще проще, поскольку сетки можно очистить без лишней грязи в доме, и они быстрее высохнут.

Необходимые материалы необходимы:

Моющее средство

Ведро

Вода

Мягкая ткань

Наполните ведро водой, добавьте моющее средство и создайте раствор. Используйте мягкую ткань и активно протрите москитную сетку, чтобы удалить пыль. Не используйте проволочные щетки или абразивные чистящие средства, ведь это может повредить сетку.

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