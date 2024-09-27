Чем отмыть плитку от въевшейся грязи: хороший и очень эффективный способ

Средство для мытья тротуарной плитки приготовить будет достаточно просто – далее можно приступать к очистке, а потом проверять итоговый результат.

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Каким средством очистить тротуарную плитку, чтобы она стала чистая и свежая / Скриншот YouTube

Каждый дачник знает, что тротуарная плитка быстро загрязняется, и ее очень тяжело отмыть. Не всегда удается подобрать подходящее средство для мытья или найти другой способ удаления пятен. Поэтому возникает вопрос, чем лучше всего отмыть тротуарную плитку. На просторах Сети мы нашли для вас один интересный способ.

На своем YouTube-канале блогер Сергей Годун рассказал, как отмыть тротуарную плитку от различные пятен, и что для этого нужно сделать.

Как отмыть тротуарную плитку от грязи

Понадобится очиститель камня

Чтобы отмыть плитку во дворе, нужен очиститель камня. Автор использует средство HMK R169 Moeller. Вы можете приобрести и другое средство, предварительно проконсультировавшись со специалистами.

Щетки, скребки и пульверизаторы

Также в обязательном порядке нужно, чтобы дома были обычная щетка (щетка на палка, однодисковый ротор с щеткой), шкребки для удаления жвачек или ляпов цемента и пульверизитор. Автор видео показывает картинки, какие понадобятся.

Наносим средство на плитку и чистим щеткой

Далее надо нанести средство на плитку так, как показано на видео, и чистить щеткой. После этого следует слить средство с плитки водой.

Плитка обновится и станет чистой, что можно заметить на видео.

Смотрите видео, как отмыть тротуарную плитку на даче:

Кто такой Сергей Годун? Сергей Годун – блогер на YouTube. Тематика канала – очистка и защитная обработка натурального и искусственного камня. Блогер объясняет, как можно очистить камень самостоятельно. У канала более 500 тысяч просмотров, указано в описании.

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