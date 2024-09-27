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Как удалить черный налет в унитазе: простой, но очень хороший способ

Андрей Ганчук
27 сентября 2024, 16:29
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Как избавиться от черных колец в унитазе, какие для этого понадобятся средства, и что нужно знать перед тем, как приступать к работе по очищению налета
Унитаз
Как убрать черноту с унитаза, и что для этого нужно сделать / Скриншот YouTube

Унитаз очень быстро загрязняется, его нужно чистить регулярно. Если правила гигиены нарушаются хотя бы незначительно, придется приложить определенные усилия, чтобы его почистить. Многие интересуются вопросом, какое средство убирает налет в унитазе. Мы расскажем об одном из способов, который нашли на просторах Сети.

Автор YouTube-канала Та самая отделка показал, как отмыть очень грязный и запущенный унитаз, и какие для этого понадобятся средства.

Чем отмыть унитаз от черного налета

Вычерпываем воду с колена унитаза

Автор не показывает, каким способом он это делал. Но чаще всего советуют вычерпать ее бутылкой из-под воды.

Понадобятся уксус и уксусная кислота

Берем уксусную кислоту и выливаем ее в слив унитаза. Следом выливаем 9% раствор уксуса.

Чистим унитаз ершиком

Берем ершик и хорошенько трем унитаз. Закрываем крышку и уходим на 10 минут. Возвращаемся и снова трем ершиком унитаз.

Промываем унитаз водой

Промываем водой унитаз и смотрим результат. Подавляющая часть налета должна очиститься. Остальные следы можно отмыть щеткой и чистящим средством.

Смотрите видео, как отмыть очень грязный унитаз от черного налета:

Что такое Та самая отделка?

Та самая отделка – канал на YouTube, который посвящен ремонту и внутренней отделке. Авторы канала показывают, как делаются ремонтные работы. У канала более 6,7 млн просмотров, указано в описании.

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