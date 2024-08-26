Как удалить мочевой камень в унитазе: домашнее средство из двух ингредиентов

В процессе эксплуатации на поверхности унитаза можно наблюдать образование известкового налета и мочевого камня, но есть способ, который поможет это убрать.

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Как быстро удалить мочевой камень в унитазе / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Налет в унитазе - распространенная проблема, но есть эффективные домашние средства, которые помогут его убрать.

Как удалить застарелый мочевой камень в унитазе

Автор YouTube канала "ЛайфхакКлуб" рассказал, как убрать корку из мочи в унитазе. По его словам, для этого понадобится только вода и лимонная кислота.

Чтобы убрать весь налет, сначала необходимо подготовить колено унитаза - с него нужно убрать большую часть воды. Для этого можно использовать бутылку или другие подручные средства.

Далее необходимо подготовить чистящее средство для чистки. Для этого нужно смешать две пачки лимонной кислоты с горячей водой. Позже этот раствор нужно залить в унитаз, чтобы он полностью покрывал загрязнения. Важно: чтобы заливать раствор в унитаз, он должен быть не слишком горячим, а скорее теплым.

Оставьте средство в унитазе на несколько часов, а лучше на ночь. Когда время выйдет, загрязнения нужно протереть щеткой.

Как избавиться от налета в унитазе

Самая простая чистка унитаза от известковых отложений предполагает использование ершика, но существуют еще несколько домашних средств, которые справятся с этой задачей.

Уксус. Перед тем, как убрать налет в унитазе под водой, с помощью вантуза прочищают канализацию, затем откачивают воду из унитаза. Загрязненные места тщательно протирают сухой тряпкой. Смачивают уксусной кислотой небольшой кусок чистой ткани или салфетку, накрывают ею желтое пятно и оставляют на 5-6 часов. По истечении указанного времени внутреннюю поверхность унитаза тщательно промывают, удаляя остатки налета пластиковой или деревянной лопаткой.

Перед тем, как убрать налет в унитазе под водой, с помощью вантуза прочищают канализацию, затем откачивают воду из унитаза. Загрязненные места тщательно протирают сухой тряпкой. Смачивают уксусной кислотой небольшой кусок чистой ткани или салфетку, накрывают ею желтое пятно и оставляют на 5-6 часов. По истечении указанного времени внутреннюю поверхность унитаза тщательно промывают, удаляя остатки налета пластиковой или деревянной лопаткой. Щавелевая кислота. Кислотой обрабатывают поверхность и оставляют на 5-6 часов, после чего хорошо промывают. Если нужно удалить старые отложения, то кристаллы щавелевой кислоты растворяют в спирте и выполняют аналогичную обработку.

Кислотой обрабатывают поверхность и оставляют на 5-6 часов, после чего хорошо промывают. Если нужно удалить старые отложения, то кристаллы щавелевой кислоты растворяют в спирте и выполняют аналогичную обработку. "Белизна". В составе "Белизны" содержится хлор, что позволяет растворить стойкие пятна. Для такого метода выкачивают или выталкивают воду из унитаза, стараясь достичь максимального эффекта. Наливают жидкость на пятно или смачивают в ней ершик. Тщательно протирают загрязненные места и оставляют на 2-3 часа. По истечении этого времени поверхность протирают тряпкой, чистят ершиком, остатки известковых отложений удаляют с помощью пластикового или деревянного скребка.

Что лучше всего растворяет мочевой камень - видео:

Что такое ЛайфхакКлуб? ЛайфхакКлуб - канал на YouTube, где автор рассказывает о том, как применяет на практике простые советы, помогающие решать проблемы по дому. У канала более 11 миллионов просмотров, указано в описании.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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