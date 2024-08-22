Мужчина наткнулся на опасное животное в "горлышке" унитаза, но было поздно

Житель Таиланда Танат Танггтеванон (Tanat Tangtewanon) был обескуражен внезапной острой болью в яичках после того, как он сел на унитаз. О странной истории пишет Bangkok Post.
Необычный случай заставил мужчину обсудить весьма деликатную тему посещения туалета со своими друзьями в соцсетях.
Оказывается, за гениталии мужчину, когда тот разместился на сиденьи, укусил питон. Животное застряло в унитазе.
После того как Танат почувствовал резкую боль, он сразу же поднялся - и увидел, что его половые органы сжала змея.
Сперва мужчина пытался как-нибудь вытащить питона, но тот был слишком большой. Пострадавший не придумал ничего получше - просто взял чистящую щетку и забил змею до смерти.
Танат сразу же позвал охранника - тот помог разжать змею. Мужчину отправили в больницу - рана была несерьезной, поскольку питоны - неядовитые змеи.
Интересные факты про питонов
Один из самых распространенных мифов о питонах, как о змеях, заключается в том, что они якобы могут задушить и съесть взрослого человека. Этот миф подогревается множеством фильмов и историй, где питоны изображаются как огромные, агрессивные хищники, нападающие на людей.
На самом деле, хотя питоны могут достигать больших размеров и действительно способны задушить добычу, случаи нападения на человека крайне редки и обычно связаны с неправильным обращением с этими змеями или попыткой их поймать. Питоны, в основном, питаются мелкими и средними животными, и для них люди не являются естественной добычей. Более того, в дикой природе питоны предпочитают избегать контакта с людьми.
Важно понимать, что змеи, в том числе и питоны, играют важную роль в экосистемах, помогая контролировать популяции грызунов и других мелких животных. Поэтому они нуждаются в уважительном и осторожном обращении.
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