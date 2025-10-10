Почти все деньги: клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз

Украинец рассказал, что не смог снять крупную сумму.

Банкомат ПриватБанка в очередной раз "съел" деньги клиента

Клиенты ПриватБанка остаются без денег при снятии наличных средств в банкоматах.

На портале Минфин украинец рассказал, что не смог снять крупную сумму, так как банкомат попросту завис.

"Пытался снять деньги в банкомате 20000 грн, чтобы срочно оплатить услугу. Банкомат долго рычал внутри и деньги не выдал, но списал с карты. Причем почти все деньги. Позвонил, пообщался с роботом и все", - рассказал недовольный клиент.

В комментариях пользователи в таком случае предложили сделать заявку на возврат.

"Если карта приватбанка то вернут после инкассации. Это до двух недель. Главное быстро подать заявку, что банкомат не выдал деньги чтобы она была в работе.

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

