Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

Американская валюта подешевела после недельного роста.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-rezko-poleteli-vniz-poyavilsya-novyy-kurs-valyut-na-17-oktyabrya-10706999.html Ссылка скопирована

Курс валют на 17 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 17 октября

На сколько подорожал евро

Каким будет курс злотого 17 октября

На пятницу, 17 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы иностранных валют. Американский доллар и евро продемонстрировали незначительное снижение, тогда как польский злотый немного подорожал. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара США на 17 октября установлен на уровне 41,63 грн, тогда как днем ранее он составлял 41,76 грн. Таким образом, американская валюта подешевела почти на 13 копеек.

видео дня

Евро также незначительно снизился - с 48,53 грн до 48,52 грн. Изменение является минимальным, что свидетельствует о стабильности европейской валюты на украинском рынке.

На межбанковском валютном рынке до 16:00 котировки оставались стабильными:

доллар торговался в диапазоне 41,62-41,65 грн/долл,

евро - 48,52-48,53 грн/евро.

Курс польского злотого

Польский злотый, наоборот, показал незначительный рост. Его курс на пятницу, 17 октября, поднялся с 11,40 грн до 11,41 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Будет ли доллар в Украине по 46 - мнение нардепа

Как ранее писал Главред, руководители компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) закладывают в свои бюджеты на 2026 год средний курс доллара на уровне 46 грн. В то же время глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что предпосылок для резкого роста доллара на данный момент нет.

По его словам, большие резервы НБУ и ритмичная международная помощь поддерживают стабильность гривны. В бюджетной декларации заложен среднегодовой курс 44,7 грн/долл.

"У нас достаточно большие резервы НБУ, что положительно влияет на курс. Да, есть существенные проблемы с торговым балансом, но они компенсируются международной помощью. Если она будет ритмичная, то никакого давления на курс не будет. Если будут проблемы с международной помощью, то будут и проблемы с курсом", - пояснил Гетманцев.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс основных валют на 16 октября. Курс доллара США вырос на 1 копейку - до 41,76 грн, тогда как евро подорожало сразу на 20 копеек, до 48,53 грн.

Также директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что доллар будет колебаться в пределах 41,2-41,6 грн, а евро - 48-49 грн. Основное влияние на курс будут иметь стратегия НБУ по стабильности рынка, консервативная учетная ставка 15,5% и общее состояние экономики и международных резервов.

Кроме этого, согласно прогнозу инвесткомпании Dragon Capital, к концу 2025 года курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 грн/доллар.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред