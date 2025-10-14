"Мы были бы слабые": Рютте удивил причиной, почему НАТО не сбивает самолеты РФ

Генсек НАТО говорит, что Альянс значительно сильнее россиян, поэтому не нужно сбивать самолеты РФ просто так.

Марк Рютте высказался о провокациях РФ против НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Главное из заявлений Рютте:

НАТО не нужно сбивать российские самолеты-нарушители

Нужно "мягко выводить" самолеты РФ за пределы воздушного пространства НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что не нужно сбивать российские самолеты-нарушители над территорией Альянса, потому что североатлантический блок сильнее РФ.

"Они говорят, что если самолет представляет угрозу, у нас есть полномочия в случае необходимости совершить самое радикальное. Но если самолет не представляет угрозы, мы не будем его сбивать. Тогда мы мягко выведем его за пределы воздушного пространства. Именно так и нужно делать", - подчеркнул он.

Генсек НАТО говорит о том, что полностью согласен с этим подходом, потому что "мы очень сильны".

"Именно так, это пропорционален ответ. И мы значительно сильнее россиян. Нам не нужно сбивать российские самолеты просто за то, что они входят в наше воздушное пространство. Мы это делаем, если они заходят и одновременно представляют угрозу. Если бы мы были слабы, возможно, пришлось бы сразу показывать, что когда они заходят в наше пространство, мы их взбиваем. Но если они не представляют угрозы, и мы гораздо сильнее россиян, я считаю, что гораздо сильнее наша пропорциональная реакция и, конечно, четкое донесение до россиян, что мы не очень рады таким нарушениям", - добавил Рютте.

Подготовка РФ к войне с НАТО - мнение аналитиков

Россия, как страна-агрессор, наращивает масштабы диверсионной и разведывательной деятельности на территории Европы. По данным отчета Института изучения войны (ISW), Кремль может начать представлять серьёзную угрозу для НАТО гораздо раньше, чем предполагают лидеры европейских государств.

В документе подчёркивается, что Москва уже приступила к активной информационно-психологической подготовке населения и армии к возможному будущему военному противостоянию с Североатлантическим альянсом.

Ранее сообщалось о том, что Россия может начать войну против НАТО раньше, чем предполагалось. Аналитики считают, что Россия может представлять значительную угрозу для НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль запустил фазу подготовки к войне с НАТО. Это этап формирования информационно-психологических условий перед открытыми боевыми действиями.

Как писал ранее Главред, РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине. Россия, вероятно, после войны в Украине будет иметь в наличии значительную боевую мощь, которую может быстро перебросить на восточный фланг НАТО.

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, заступил на должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

