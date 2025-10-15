Кремль повторяет сценарий перед потенциальным вторжением: какая страна под угрозой

Москва применяла один и тот же нарратив во время агрессии против Молдовы, Грузии и Украины.

https://glavred.info/world/kreml-povtoryaet-scenariy-pered-potencialnym-vtorzheniem-kakaya-strana-pod-ugrozoy-10706561.html Ссылка скопирована

Москва готовит информационную почву для возможного удара по странам НАТО / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Главные тезисы:

Москва усилила пропаганду против стран Балтии

Идея "русского мира" снова используется для оправдания потенциальных военных действий

Информационные атаки — это часть долгосрочной стратегии Кремля

Москва создает информационную почву для возможной агрессии против НАТО. Кремлевские чиновники активизировали использование идеологических нарративов, направленных против стран Балтии. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), такую же риторику применяли в РФ перед началом войны против Украины.

Как отмечают американские аналитики, последние заявления российских высокопоставленных чиновников имеют целью сформировать ложное представление о "притеснениях" русскоязычного населения в странах Балтии. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил латвийские власти в "преследовании" русскоязычных граждан и заявил, что Россия якобы должна "защищать своих соотечественников" за рубежом.

видео дня

Руководитель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий поддержал эту риторику, назвав русских в Латвии частью "русского мира".

В аналитическом отчете ISW отмечается, что концепция "русского мира" — это намеренно размытая идеологическая конструкция, которую президент России Владимир Путин определяет как совокупность территорий бывшей Киевской Руси, Российской империи, СССР и современной Российской Федерации, а также всех, кто "чувствует духовное родство" с Москвой.

Исследователи считают, что Кремль продолжает использовать тезис о "защите земляков" как главный инструмент для легитимизации своих вторжений. Именно этот нарратив Москва применяла во время агрессии против Молдовы, Грузии и Украины.

"Кремлевские нарративы о российских "соотечественниках" в странах Балтии и более широком "русском мире" являются частью многолетних усилий Кремля по созданию условий для оправдания возможной российской агрессии против НАТО в будущем", — считают эксперты ISW.

Война России против НАТО - последние новости

Как писал Главред, Россия усиливает диверсионные и разведывательные миссии в Европе. Кремль может создать серьезную угрозу для НАТО значительно раньше, чем прогнозируют европейские лидеры. В Институте изучения войны заявили, что Москва перешла к так называемой "фазе ноль" - этапу информационной и психологической подготовки к вероятной будущей войне России и НАТО.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес прокомментировал вероятный сценарий нападения страны-агрессора РФ на одного из членов НАТО. По его словам, в случае нападения на Альянс, военные объекты РФ в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы.

"Если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее бы уничтожили силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным: Калининград был бы уничтожен в первые же часы. В первые часы - Калининграда нет, все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе также", - убежден военный специалист.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европе следует быть готовой к ударам страны-оккупанта России вглубь региона. Отказ от создания оборонительных систем, таких как "стена дронов" на востоке, является безответственным шагом. Европейцам нужно готовиться к поддержке Украины в отражении российской агрессии еще как минимум три года.

РФ готовится к большой войне: мнение разведчика

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия реализует крупнейшую за последние 45 лет программу перевооружения на сумму более 1,1 триллиона долларов. Таким образом РФ готовится к большой войне, но не против Украины, а против НАТО.

По его словам, выделение средств предусмотрено в рамках документа, который и определяет подготовку РФ к полномасштабному вооруженному конфликту со странами НАТО в ближайшие 5 лет.

"Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030-го года. Дальше уже пойдет все на спад", - отметил глава ГУР в интервью на YouTube-канале "Мосейчук +".

Среди всех членов Альянса в фокусе России будут несколько главных - это Финляндия, Норвегия, страны Балтии и северного фланга НАТО.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред