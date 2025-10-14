Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

Анна Ярославская
14 октября 2025, 08:48
316
Газ жизненно необходим Украине зимой, поскольку домохозяйства практически полностью зависят от топлива для отопления.
Отопление
Украина готовится к тяжелой зиме - / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Удары РФ уничтожили до 60% добычи газа
  • Потери вынудят Киев потратить до €1,9 млрд на импорт топлива для прохождения зимы
  • Запасы газа в ЕС ниже исторических норм, а холодная зима может усугубить ситуацию

Газовая инфраструктура Украины с начала 2025 года подвергается все более интенсивным ракетным и беспилотным ударам страны-агрессора РФ. Российские атаки по Украине за последние дни уничтожили более половины добычи природного газа в Украине, что, вероятно, вынудит Киев потратить 1,9 млрд евро (2,2 млрд долларов США) на импорт топлива, чтобы пережить зиму.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, массированный российский обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября привёл к потере примерно 60% добычи газа в стране.

видео дня

По данным собеседников издания, знакомых с ситуацией, если удары РФ продолжатся, до конца марта Украин потребуется закупить около 4,4 млрд кубометров газа на сумму около 2 млрд евро. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.

Газ жизненно необходим Украине зимой, поскольку домохозяйства практически полностью зависят от топлива для отопления. Россия каждую зиму с момента своего вторжения в феврале 2022 года наносит удары по энергетической инфраструктуре страны, чтобы подорвать моральный дух гражданского населения и ослабить его поддержку в сопротивлении.

С начала года Украина закупила у иностранных поставщиков 4,58 млрд кубометров газа, в том числе 3,67 млрд с конца прошлого отопительного сезона. Согласно оценкам, к концу года потребности страны в импорте достигнут 5,8 млрд кубометров, однако эта цифра может увеличиться из-за российских атак.

В то же время увеличение поставок газа в Украину из Европейского Союза может привести к напряжению на региональном рынке, и эти опасения уже способствовали росту европейских цен на газ в начале этой недели.

"Запасы газа в ЕС по-прежнему ниже исторических норм, что делает регион уязвимым к потенциальным перебоям поставок. Холодная зима может быстро исчерпать запасы и привести к новым скачкам цен, усилив давление на потребителей", - пишет издание.

Украина будет стремиться увеличить собственную добычу, заявил президент Зеленский, Но если "вся газовая инфраструктура подвергнется серьёзной атаке", она прибегнет к импорту и знает, "где найти необходимые деньги".

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Почему начало отопительного сезона могут отложить

Точное количество газа, которое будет необходимо Украине для прохождения отопительного сезона, будет зависеть от скорости ремонта поврежденных объектов и масштаба разрушений от будущих атак, заявила изданию министр энергетики Светлана Гринчук.

Недавно мэры отдельных городов выразили обеспокоенность состоянием энергетики и не исключили возможности отсрочки начала отопительного сезона.

"Что касается отопления – действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло было. Мы со стороны городского совета делаем все необходимое, но прошу львовян: позаботьтесь о себе. Организуйте для себя альтернативные источники тепла и помогите тем, кто сам не справится", - написал в Telegam мэр Львова Андрей Садовый 10 октября.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что отопительный сезон по всей Украине должен начаться "как можно позже".

"Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране. Постоянно тянуть одеяло на себя не получится. Показательная "забота" о заранее теплых батареях жителей ваших городов в конце концов сделает только хуже (...) Каждый и каждая должны позаботиться о том, как они переживут эту зиму. Так как простой она точно не будет", - написал Филатов в Telegam.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что украинская газодобыча существенно пострадала из-за российских атак и сейчас требует времени и ресурсов для восстановления. Целесообразно максимально отложить начало отопительного сезона, ведь это позволит уменьшить потребление газа, пишет РБК-Украина.

Когда начнется отопительный сезон

8 октября Кабинет министров Украины якобы перенес старт отопительного сезона на 1 ноября 2025 года. Впрочем, это оказалось ошибкой.

Министерство энергетики Украины сообщило, что отопительный сезон в Украине начнется планово, никаких изменений не предвидится. Решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления самостоятельно.

"Отопительный сезон в Украине начнется планируемо. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого", - отметили в министерстве.

Призывы отложить начало отопительного сезона являются необоснованными: мнение эксперта

Директор аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что никаких серьезных технических препятствий для начала отопительного сезона нет, но государству придется потратить больше на импорт газа.

"Если будет холодно, местные власти не будут слушать призывов к отсрочке, а просто будут подключать отопление", - сказал он.

По словам Сергиенко, призывы отложить подачу тепла в дома являются популистскими. Когда температура снижается, люди все равно начинают отапливать помещения.

"Вы сэкономите на газе, но энергосистема будет потреблять электричество в повышенном объеме", - пояснил он РБК-Украина.

Ситуация в украинской энергетике

Как писал Главред, октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости.

"Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию", - предположил он.

Напомним, 13 октября в ряде регионов Украины вводились аварийные отключения света. Графики отключений не действовали. Причина отключения света - последствия российских атак на объекты энергетики.

Другие новости:

Кто такой Александр Сергиенко

Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.

Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.

Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине газ отопительный сезон новости Украины война России и Украины Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ продвинулись в двух областях, в РФ успех в трех направлениях – ISW

ВСУ продвинулись в двух областях, в РФ успех в трех направлениях – ISW

10:53Украина
Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смысл

Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смысл

10:18Украина
РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

08:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Последние новости

10:53

ВСУ продвинулись в двух областях, в РФ успех в трех направлениях – ISW

10:30

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

10:18

Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смыслФото

10:07

Правильные варианты знают единицы: как на украинском называется "леска"Видео

09:59

Неузнаваемая Лилия Ребрик сменила имидж: "Оставляем так"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:57

Калининград и Севастополь уничтожат: генерал из США об ответе НАТО на агрессию РФ

09:52

"Его уважает Путин": Трамп назвал политика, который может помочь закончить войну

09:45

"Это очень трудно": Джанабаева призналась, что происходит у ее браке с Меладзе

09:18

Россия может начать войну против НАТО раньше: в ISW раскрыли план Кремля

Реклама
09:14

"Стало стыдно": Мохаммад Захур публично признался в изменах в браке

09:00

Лучше дружить: четыре знака зодиака, которые могут стать вашими худшими врагами

08:48

РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 октября (обновляется)

08:31

Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую областьФото

08:29

Карта Deep State онлайн за 14 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Украинский импичмент Трампа: как Киеву не попасть под горячую рукумнение

07:18

Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме: о чем будут говорить

06:38

Армия РФ сбросила КАБ на больницу в Харькове: что известноФото

06:10

Трамп открыто выразил разочарование Путиныммнение

06:00

"Подали иск": путинист Филипп Киркоров лишился наследства

Реклама
05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 22 секунды найти букву M

05:03

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

04:30

Прорыв в диагностике деменции: ученые раскрыли революционный метод

03:52

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

02:30

Головоломка вызывает иррациональную ярость: сколько кубиков в трейлере ​

01:53

"Она надо мной издевается": Павел Зибров пожаловался на жену

01:48

Враг наращивает силы для прорыва: эксперт предупредил об угрозе для одного из городов

01:30

"Ненавидела слышать это": жена Брюса Уиллиса раскрыла детали о жизни актера с деменцией

00:15

Свитолина номинирована на престижную премию: известна сумма для победителя

13 октября, понедельник
23:44

"Зависим от Камалии": Захур сделал громкое признание о (не)расставании с певицей

23:20

"Трамп заставляет их прогибаться": раскрыто, почему США помогают Украине

23:03

Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны "покрошили" кучу оккупантов с техникой

22:21

Харьков под ударами КАБ: повреждена больница, есть пострадавшие

22:13

Штраф за превышение скорости можно не платить - юристы рассказали, когда это реально

21:48

Потеряете защиту и придут болезни: строгие приметы 14 октября

21:36

ChatGPT и большие языковые модели: как изменилось представление об интеллекте

21:25

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

21:14

"Не доехал один километр": Ольга Сумская сообщила о страшной трагедии

20:55

Когда ABS не спасает: эксперт раскрыл метод, который поможет избежать заноса зимойВидео

Реклама
20:42

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газуВидео

20:27

Как алкоголь перепрограммирует мозг: научное объяснение бессмысленных поступков

20:24

Простой секрет идеальной пасты: главную ошибку допускают почти всеВидео

20:13

"И на русском": Потап попал в новый скандал в США

20:00

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

19:53

Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа

19:41

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:30

Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известноВидео

19:11

Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

19:10

Миссия Томагавков: что ждет РФмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять