РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

Газ жизненно необходим Украине зимой, поскольку домохозяйства практически полностью зависят от топлива для отопления.

https://glavred.info/ukraine/rf-unichtozhila-60-gazodobychi-ukrainy-kak-eto-povliyaet-na-nachalo-otopitelnogo-sezona-10706246.html Ссылка скопирована

Украина готовится к тяжелой зиме - / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Удары РФ уничтожили до 60% добычи газа

Потери вынудят Киев потратить до €1,9 млрд на импорт топлива для прохождения зимы

Запасы газа в ЕС ниже исторических норм, а холодная зима может усугубить ситуацию

Газовая инфраструктура Украины с начала 2025 года подвергается все более интенсивным ракетным и беспилотным ударам страны-агрессора РФ. Российские атаки по Украине за последние дни уничтожили более половины добычи природного газа в Украине, что, вероятно, вынудит Киев потратить 1,9 млрд евро (2,2 млрд долларов США) на импорт топлива, чтобы пережить зиму.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, массированный российский обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября привёл к потере примерно 60% добычи газа в стране.

видео дня

По данным собеседников издания, знакомых с ситуацией, если удары РФ продолжатся, до конца марта Украин потребуется закупить около 4,4 млрд кубометров газа на сумму около 2 млрд евро. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.

Газ жизненно необходим Украине зимой, поскольку домохозяйства практически полностью зависят от топлива для отопления. Россия каждую зиму с момента своего вторжения в феврале 2022 года наносит удары по энергетической инфраструктуре страны, чтобы подорвать моральный дух гражданского населения и ослабить его поддержку в сопротивлении.

С начала года Украина закупила у иностранных поставщиков 4,58 млрд кубометров газа, в том числе 3,67 млрд с конца прошлого отопительного сезона. Согласно оценкам, к концу года потребности страны в импорте достигнут 5,8 млрд кубометров, однако эта цифра может увеличиться из-за российских атак.

В то же время увеличение поставок газа в Украину из Европейского Союза может привести к напряжению на региональном рынке, и эти опасения уже способствовали росту европейских цен на газ в начале этой недели.

"Запасы газа в ЕС по-прежнему ниже исторических норм, что делает регион уязвимым к потенциальным перебоям поставок. Холодная зима может быстро исчерпать запасы и привести к новым скачкам цен, усилив давление на потребителей", - пишет издание.

Украина будет стремиться увеличить собственную добычу, заявил президент Зеленский, Но если "вся газовая инфраструктура подвергнется серьёзной атаке", она прибегнет к импорту и знает, "где найти необходимые деньги".

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Почему начало отопительного сезона могут отложить

Точное количество газа, которое будет необходимо Украине для прохождения отопительного сезона, будет зависеть от скорости ремонта поврежденных объектов и масштаба разрушений от будущих атак, заявила изданию министр энергетики Светлана Гринчук.

Недавно мэры отдельных городов выразили обеспокоенность состоянием энергетики и не исключили возможности отсрочки начала отопительного сезона.

"Что касается отопления – действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло было. Мы со стороны городского совета делаем все необходимое, но прошу львовян: позаботьтесь о себе. Организуйте для себя альтернативные источники тепла и помогите тем, кто сам не справится", - написал в Telegam мэр Львова Андрей Садовый 10 октября.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что отопительный сезон по всей Украине должен начаться "как можно позже".

"Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране. Постоянно тянуть одеяло на себя не получится. Показательная "забота" о заранее теплых батареях жителей ваших городов в конце концов сделает только хуже (...) Каждый и каждая должны позаботиться о том, как они переживут эту зиму. Так как простой она точно не будет", - написал Филатов в Telegam.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что украинская газодобыча существенно пострадала из-за российских атак и сейчас требует времени и ресурсов для восстановления. Целесообразно максимально отложить начало отопительного сезона, ведь это позволит уменьшить потребление газа, пишет РБК-Украина.

Когда начнется отопительный сезон

8 октября Кабинет министров Украины якобы перенес старт отопительного сезона на 1 ноября 2025 года. Впрочем, это оказалось ошибкой.

Министерство энергетики Украины сообщило, что отопительный сезон в Украине начнется планово, никаких изменений не предвидится. Решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления самостоятельно.

"Отопительный сезон в Украине начнется планируемо. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого", - отметили в министерстве.

Призывы отложить начало отопительного сезона являются необоснованными: мнение эксперта

Директор аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что никаких серьезных технических препятствий для начала отопительного сезона нет, но государству придется потратить больше на импорт газа.

"Если будет холодно, местные власти не будут слушать призывов к отсрочке, а просто будут подключать отопление", - сказал он.

По словам Сергиенко, призывы отложить подачу тепла в дома являются популистскими. Когда температура снижается, люди все равно начинают отапливать помещения.

"Вы сэкономите на газе, но энергосистема будет потреблять электричество в повышенном объеме", - пояснил он РБК-Украина.

Ситуация в украинской энергетике

Как писал Главред, октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости.

"Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию", - предположил он.

Напомним, 13 октября в ряде регионов Украины вводились аварийные отключения света. Графики отключений не действовали. Причина отключения света - последствия российских атак на объекты энергетики.

Другие новости:

Кто такой Александр Сергиенко Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия. Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права. Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред