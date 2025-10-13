В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

Вы узнаете:
- В каких областях введены экстренные отключения света
- В чем причина аварийной ситуации в энергетике
В понедельник, 13 октября, в ряде регионов Украины ведены аварийные отключения света. Графики отключений не действуют.
Причина отключения света - последствия российских атак на объекты энергетики.
Отметим, что графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда нужно очень быстро снизить величину потребляемой мощности.
В таких ситуациях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, поскольку это - аварийная ситуация.
Донецкая и Днепропетровская область
В ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения света.
"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.
Полтавская область
В Полтавском облэнерго сообщили, что с 9:07 в понедельник, 13 октября 2025, в регионе области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии.
Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет возобновлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд НЭК Укрэнерго.
Харьковская область
В Укрэнерго сообщили, что аварийные отключения света ввели и на Харьковщине.
В ближайшее время их введут и в Сумской области.
"Ранее введенные графики отключений сейчас не действуют. Если у вас есть свет, не включайте мощные электроприборы", - говорится в сообщении.
Кировоградска область
В Кировоградской области также ввели аварийные отключения света, сообщили в облэнерго.
Удары РФ по украинской энергетике - последние новости
Как писал Главред, октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.
В ночь на 7 октября произошли массированные удары по Полтавской и Сумской областям. Оккупанты били по Полтаве и Сумам, пытаясь сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци.
В ночь на 10 октября российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.
В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Президент Владимир Зеленский сообщил, что известно о более чем 20 пострадавших.
В ночь на 11 октября российские оккупационные войска вновь совершили массированную атаку на украинские города. Под удар попали Одесса и область, Черниговщина и Чугуев Харьковской области. Враг бил по энергетической инфраструктуре. Гремело множество взрывов. Фиксировались проблемы с электроснабжением.
Каким регионам грозят постоянные отключения света: мнение эксперта
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что отключения электроэнергии для жителей городов, которые находятся на расстоянии 100-120 километров от линии фронта могут стать привычным явлением.
"Я искренне надеюсь, что сейчас и правительство, и местные власти - как на областном, так и на местном уровнях - делают все возможное, чтобы такие ситуации предотвратить", - сказал Харченко в интервью Главреду.
По его словам, главное сейчас - это обеспечить резервное питание для систем водо- и теплоснабжения, а также позаботиться о физической защите котельных и насосных станций.
О персоне: Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
