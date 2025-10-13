В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

Причина отключений электроэнергии - российские атаки на объекты энергетики.

Вы узнаете:

В каких областях введены экстренные отключения света

В чем причина аварийной ситуации в энергетике

В понедельник, 13 октября, в ряде регионов Украины ведены аварийные отключения света. Графики отключений не действуют.

Причина отключения света - последствия российских атак на объекты энергетики.

Отметим, что графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда нужно очень быстро снизить величину потребляемой мощности.

В таких ситуациях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, поскольку это - аварийная ситуация.

Очереди отключения света - что это значит / Инфографика: Главред

Донецкая и Днепропетровская область

В ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения света.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Полтавская область

В Полтавском облэнерго сообщили, что с 9:07 в понедельник, 13 октября 2025, в регионе области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии.

Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет возобновлена ​​после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд НЭК Укрэнерго.

Харьковская область

В Укрэнерго сообщили, что аварийные отключения света ввели и на Харьковщине.

В ближайшее время их введут и в Сумской области.

"Ранее введенные графики отключений сейчас не действуют. Если у вас есть свет, не включайте мощные электроприборы", - говорится в сообщении.

Кировоградска область

В Кировоградской области также ввели аварийные отключения света, сообщили в облэнерго.

Удары РФ по украинской энергетике - последние новости

Как писал Главред, октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.

В ночь на 7 октября произошли массированные удары по Полтавской и Сумской областям. Оккупанты били по Полтаве и Сумам, пытаясь сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

В ночь на 10 октября российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Президент Владимир Зеленский сообщил, что известно о более чем 20 пострадавших.

В ночь на 11 октября российские оккупационные войска вновь совершили массированную атаку на украинские города. Под удар попали Одесса и область, Черниговщина и Чугуев Харьковской области. Враг бил по энергетической инфраструктуре. Гремело множество взрывов. Фиксировались проблемы с электроснабжением.

Каким регионам грозят постоянные отключения света: мнение эксперта

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что отключения электроэнергии для жителей городов, которые находятся на расстоянии 100-120 километров от линии фронта могут стать привычным явлением.

"Я искренне надеюсь, что сейчас и правительство, и местные власти - как на областном, так и на местном уровнях - делают все возможное, чтобы такие ситуации предотвратить", - сказал Харченко в интервью Главреду.

По его словам, главное сейчас - это обеспечить резервное питание для систем водо- и теплоснабжения, а также позаботиться о физической защите котельных и насосных станций.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

