Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Когда в Украине стартует отопительный сезон: Минэнерго поставило точку в вопросе

Руслана Заклинская
13 октября 2025, 16:44
188
В Минэнерго подчеркнули, что правительство приняло все необходимые решения для стабильного старта отопительного сезона.
Когда в Украине стартует отопительный сезон: Минэнерго поставило точку в вопросе
Отопительный сезон / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Слухи об отоплении с 1 ноября - неправда
  • Местные власти самостоятельно принимают решение о его начале и завершении
  • Правительство приняло все необходимые решения для старта отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине начнется планово, никаких изменений не предвидится. Решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления самостоятельно. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В сети распространилась ложная информация о сроках начала отопительного сезона. Речь идет о якобы дате 1 ноября, указанной в постановлении правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа. Как пояснили в Минэнерго, эта дата не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах украинцев.

видео дня

"Условия ПСО предусматривают продолжение фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года до 31 марта 2026 года (они условно названы "отопительный период"). Это чисто техническая терминология для верного определения условий в период поставки природного газа", - говорится в сообщении.

Кабинет Министров Украины недавно продлил действие механизма ПСО до 31 марта 2026 года. В Минэнерго отметили, что это обеспечит сохранение фиксированных цен на газ для населения и производителей электроэнергии, что позволит избежать резких колебаний тарифов.

"Отопительный сезон в Украине начнется планируемо. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого", - отметили в министерстве.

В то же время в Минэнерго напомнили, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления. Тепло включают, когда среднесуточная температура воздуха в регионе держится ниже +8°C в течение трех суток подряд.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Повлияет ли дефицит газа в Украине на отопительный сезон - мнение эксперта

Эксперт Владимир Омельченко предупреждал, что одной из главных проблем подготовки к отопительному сезону станет нехватка природного газа. По его словам, ситуация сложилась из-за двух ключевых причин: массированные обстрелы россиян по газовой инфраструктуре Украины, которые снизили объемы добычи; недостаточная закачка газа в подземные хранилища.

"То, что проблема вышла на уровень президента, который озвучил ее публично, свидетельствует о ее серьезности и важности. Я убежден, что эти средства можно найти. Возможно, нам помогут международные партнеры. Если нет - придется привлекать резервы Национального банка", - считает он.

Эксперт советует украинцам заранее утеплять жилье и уменьшать энергопотребление, ведь в случае массового перехода на электроотопление возрастет нагрузка на энергосистему, которая также работает под давлением. Несмотря на сложности, Омельченко уверяет: правительство имеет все возможности, чтобы закачать необходимые объемы газа до начала зимы.

Атаки по газовой инфраструктуре Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев войны из-за массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Российские войска целенаправленно атаковали объекты газовой и тепловой генерации, вызвав отключение света в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Также директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в некоторых регионах Украины зимой может не быть отопления из-за постоянных российских обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры. По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Одесской областях и Кривом Роге.

Кроме этого, в ночь на 5 октября Россия осуществила массированную атаку на объекты газовой инфраструктуры Украины. По данным НАК "Нафтогаз", зафиксировано попадание и разрушение гражданских объектов, которые обеспечивают украинцев газом во время отопительного сезона.

Читайте также:

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Минэнерго отопление отопительный сезон новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

18:25Экономика
Зеленский назвал "последний ход Путина" и рассказал, как завершить войну в Украине

Зеленский назвал "последний ход Путина" и рассказал, как завершить войну в Украине

18:00Война
Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

17:54Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Последние новости

18:25

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

18:00

Зеленский назвал "последний ход Путина" и рассказал, как завершить войну в Украине

17:59

Секрет идеальной яичницы: два простых ингредиента творят настоящие чудесаВидео

17:54

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

17:11

Питается за счет других: в Украине есть "растение-вампир" - как оно выглядит

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:05

Не Киев: неизвестная история города, который дважды был столицей и дал миру трех гениев

16:58

Обман века: собака придумала гениальный трюк и стащила вкусное лакомство

16:50

Когда выйдет 4 сезон "Бриджертонов": Netflix объявил дату премьеры

16:44

Когда в Украине стартует отопительный сезон: Минэнерго поставило точку в вопросе

Реклама
16:27

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

16:22

223 подъема с переворотом: 6-летняя украинская гимнастка установила мировой рекорд

16:13

"Мотанка" Софии Нерсесян: что значит песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении-2025Видео

16:03

Изменился до неузнаваемости: как сложилась судьба парня из клипа Freestyler

15:58

Грибы возле дома – удача или угроза: правда, которую мало кто знаетВидео

15:53

"Готов к пополнению": MELOVIN сообщил о неожиданных изменениях в жизни

15:44

"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:04

Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

14:56

Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"Видео

14:38

Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

14:34

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

Реклама
14:17

"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

14:01

С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

13:58

Секретное оружие против плесени: "ядерная" смесь творит настоящие чудесаВидео

13:38

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:36

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:12

Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

13:03

Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответВидео

12:42

Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкойВидео

12:18

Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

12:03

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

11:54

"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

11:51

Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

11:38

"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

11:26

Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

10:58

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

10:56

ISW о провокациях РФ в Эстонии: Кремль запустил "Фазу ноль" подготовки к войне с НАТО

10:37

Китайский гороскоп на завтра 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

10:20

Тарас Цимбалюк решил кардинально измениться - как сейчас выглядит "Холостяк"

10:18

С маслом могут быть проблемы: Украину ждет худший урожай подсолнечника за 10 лет

09:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 октября (обновляется)

Реклама
09:54

Германия при Меркель хотела обучать армию РФ в центрах с лазерным оружием - СМИ

09:45

В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

09:43

Удары Украины по энергетике РФ: Жданов раскрыл позицию Трампа

09:43

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

09:31

В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло

09:29

Почему Путин вдруг вспомнил встречу на Аляске?мнение

09:24

Самые преданные и незабываемы: лучшие спутницы среди знаков зодиака

09:10

"Она сказала "да": известный украинский шоумен удивил свадьбой

08:45

ВСУ отбросили россиян на Донбассе: есть успехи возле четырех населенных пунктов

08:36

В РФ начались проблемы с набором в войска, у Путина осталось два варианта – ISW

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять