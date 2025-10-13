Когда в Украине стартует отопительный сезон: Минэнерго поставило точку в вопросе

В Минэнерго подчеркнули, что правительство приняло все необходимые решения для стабильного старта отопительного сезона.

Отопительный сезон / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Слухи об отоплении с 1 ноября - неправда

Местные власти самостоятельно принимают решение о его начале и завершении

Правительство приняло все необходимые решения для старта отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине начнется планово, никаких изменений не предвидится. Решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления самостоятельно. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В сети распространилась ложная информация о сроках начала отопительного сезона. Речь идет о якобы дате 1 ноября, указанной в постановлении правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа. Как пояснили в Минэнерго, эта дата не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах украинцев.

"Условия ПСО предусматривают продолжение фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года до 31 марта 2026 года (они условно названы "отопительный период"). Это чисто техническая терминология для верного определения условий в период поставки природного газа", - говорится в сообщении.

Кабинет Министров Украины недавно продлил действие механизма ПСО до 31 марта 2026 года. В Минэнерго отметили, что это обеспечит сохранение фиксированных цен на газ для населения и производителей электроэнергии, что позволит избежать резких колебаний тарифов.

"Отопительный сезон в Украине начнется планируемо. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого", - отметили в министерстве.

В то же время в Минэнерго напомнили, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления. Тепло включают, когда среднесуточная температура воздуха в регионе держится ниже +8°C в течение трех суток подряд.

Эксперт Владимир Омельченко предупреждал, что одной из главных проблем подготовки к отопительному сезону станет нехватка природного газа. По его словам, ситуация сложилась из-за двух ключевых причин: массированные обстрелы россиян по газовой инфраструктуре Украины, которые снизили объемы добычи; недостаточная закачка газа в подземные хранилища.

"То, что проблема вышла на уровень президента, который озвучил ее публично, свидетельствует о ее серьезности и важности. Я убежден, что эти средства можно найти. Возможно, нам помогут международные партнеры. Если нет - придется привлекать резервы Национального банка", - считает он.

Эксперт советует украинцам заранее утеплять жилье и уменьшать энергопотребление, ведь в случае массового перехода на электроотопление возрастет нагрузка на энергосистему, которая также работает под давлением. Несмотря на сложности, Омельченко уверяет: правительство имеет все возможности, чтобы закачать необходимые объемы газа до начала зимы.

Как ранее сообщал Главред, октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев войны из-за массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Российские войска целенаправленно атаковали объекты газовой и тепловой генерации, вызвав отключение света в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Также директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в некоторых регионах Украины зимой может не быть отопления из-за постоянных российских обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры. По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Одесской областях и Кривом Роге.

Кроме этого, в ночь на 5 октября Россия осуществила массированную атаку на объекты газовой инфраструктуры Украины. По данным НАК "Нафтогаз", зафиксировано попадание и разрушение гражданских объектов, которые обеспечивают украинцев газом во время отопительного сезона.

Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения. Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

