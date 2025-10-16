Укр
Россияне остались без света: неизвестные дроны посетили Саратов и Волгоград

Мария Николишин
16 октября 2025, 09:33
935
Известно, что произошел пожар на подстанции ЛЭП "Балашовская".
Налет дронов на РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Неизвестные дроны атаковали Саратов и Волгоградскую область
  • Россияне сообщали о неизвестных летательных аппаратах в небе
  • Несколько населенных пунктов в РФ остались без света

В ночь на 16 октября в Саратове раздавались взрывы, а в Волгоградской области горела подстанция. Об этом пишет Telegram-канал Крымский ветер.

Известно, что в течение всей ночи в российском Саратове гудели сирены воздушной тревоги и были слышны взрывы. В городе работала ПВО.

Местные жители сообщали о неизвестных летательных аппаратах в небе, похожих на БПЛА. Также отмечалось, что некоторые дроны летели в сторону Самарской области.

Что интересно, о "массированной атаке" на энергетические объекты Волгоградской области сообщил губернатор.

Он рассказал, что вследствие падения обломков неизвестного беспилотника произошел пожар на подстанции ЛЭП "Балашовская". Несколько близлежащих населенных пунктов остались без электроснабжения.

Стоит заметить, что подстанция обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в Центральный регион России, а также электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.

Взрывы в Саратове - видео:

Возможен ли блэкаут в Москве

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар говорил, что при должном подходе блэкаута в Москве можно достичь.

Он подчеркнул, что основные объекты атомной энергетики России находятся в ее европейской части, и они дают серьезный поток в общую энергосистему - около 20%.

"Поэтому нужно работать комплексно. При должном подходе все это можно сделать", - считает эксперт.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, ночь на 11 октября была неспокойной для страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, в частности, в Волгограде. Местные жители насчитали от 5 до 7 взрывов в регионе.

Также 11 октября Служба безопасности Украины нанесла дальнобойный удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу "Башнафта-УНПЗ", расположенному в городе Уфа, Республика Башкортостан, примерно в 1400 километрах от украинской границы.

Кроме того, в ночь на 9 октября беспилотники атаковали город Котово Волгоградской области РФ. На территории предприятия "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" возникли пожары.

