Дроны влупили за 1400 км от Украины: атакован ценный для Путина объект в тылу

После взрывов начался масштабный пожар, поднимается столб черного дыма.

https://glavred.info/war/drony-vlupili-za-1400-km-ot-ukrainy-atakovan-cennyy-dlya-putina-obekt-v-tylu-10705604.html Ссылка скопирована

Дроны попали в цель в РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главное:

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане

СБУ ударила по российской цели за 1400 км от Украины

Утром Служба безопасности Украины нанесла дальнобойный удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу "Башнафта-УНПЗ", расположенному в городе Уфа, Республика Башкортостан, примерно в 1400 километрах от украинской границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Уфа считается одним из ключевых промышленных центров России в сфере переработки нефти и поставок горюче-смазочных материалов для армии РФ.

видео дня

После мощных взрывов на предприятии к месту происшествия отправились пожарные подразделения, а над территорией завода поднялся густой черный дым.

Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

Предварительно известно, что возгорание произошло вблизи установки переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6 после удара дронов спецподразделения "А" СБУ.

"Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане - в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины" - сообщил информированный источник.

Удары РФ и какой будет ответ Киева - мнение эксперта

Директор Центра исследований энергетики и эксперт по вопросам энергетики Александр Харченко считает, что наша стратегия сейчас должна заключаться в том, чтобы продолжать удары по инфраструктуре, которые уже начали.

"Надо бить по нефтеперекачивающим станциям, объектам транспортировки нефти, портам отгрузки и нефтеперерабатывающим заводам. Это самый эффективный путь загнать российскую экономику в кризис. Часть этой работы мы уже сделали - осталось довыполнить ее", - говорит эксперт.

В то же время, сейчас, по словам Харченко, большинство ударов России - это удары по распределительным сетям.

"Это самое простое, что поддается замене. При наличии оборудования (а оно доступно, его можно купить) и достаточного количества людей, которые над этим будут работать, я не вижу больших проблем. для нас действительно серьезная угроза - это массированные удары по генерации. Но даже рассеянные удары вызывают неудобства и временные отключения. Поверьте, заменить трансформатор 110 кВ или 35 кВ гораздо проще, чем восстанавливать генерирующие мощности или высоковольтные объекты: это проще, быстрее и дешевле", - резюмировал Харченко.

Удары по целям в России в октябре - последние новости

Как сообщал Главред, в России в течение октября прогремел ряд мощных взрывов на стратегических объектах. В частности:

6 октября взрывы прогремели в Тюмени (в 2000 км от украинской границы), где был поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в городе Орск Оренбургской области.

2 октября мощные взрывы также фиксировались в Пермском крае. Тогда, вероятно, мишенью стал химический завод "Азот" - один из крупнейших производителей азотных удобрений, мощности которого используются также для производства взрывчатки.

Больше интересных новостей:

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред