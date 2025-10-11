Дроны влупили за 1400 км от Украины: атакован ценный для Путина объект в тылу

Главное:
- Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане
- СБУ ударила по российской цели за 1400 км от Украины
Утром Служба безопасности Украины нанесла дальнобойный удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу "Башнафта-УНПЗ", расположенному в городе Уфа, Республика Башкортостан, примерно в 1400 километрах от украинской границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Уфа считается одним из ключевых промышленных центров России в сфере переработки нефти и поставок горюче-смазочных материалов для армии РФ.
После мощных взрывов на предприятии к месту происшествия отправились пожарные подразделения, а над территорией завода поднялся густой черный дым.
Предварительно известно, что возгорание произошло вблизи установки переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6 после удара дронов спецподразделения "А" СБУ.
"Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане - в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины" - сообщил информированный источник.
Удары РФ и какой будет ответ Киева - мнение эксперта
Директор Центра исследований энергетики и эксперт по вопросам энергетики Александр Харченко считает, что наша стратегия сейчас должна заключаться в том, чтобы продолжать удары по инфраструктуре, которые уже начали.
"Надо бить по нефтеперекачивающим станциям, объектам транспортировки нефти, портам отгрузки и нефтеперерабатывающим заводам. Это самый эффективный путь загнать российскую экономику в кризис. Часть этой работы мы уже сделали - осталось довыполнить ее", - говорит эксперт.
В то же время, сейчас, по словам Харченко, большинство ударов России - это удары по распределительным сетям.
"Это самое простое, что поддается замене. При наличии оборудования (а оно доступно, его можно купить) и достаточного количества людей, которые над этим будут работать, я не вижу больших проблем. для нас действительно серьезная угроза - это массированные удары по генерации. Но даже рассеянные удары вызывают неудобства и временные отключения. Поверьте, заменить трансформатор 110 кВ или 35 кВ гораздо проще, чем восстанавливать генерирующие мощности или высоковольтные объекты: это проще, быстрее и дешевле", - резюмировал Харченко.
Удары по целям в России в октябре - последние новости
Как сообщал Главред, в России в течение октября прогремел ряд мощных взрывов на стратегических объектах. В частности:
- 6 октября взрывы прогремели в Тюмени (в 2000 км от украинской границы), где был поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
- 3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в городе Орск Оренбургской области.
- 2 октября мощные взрывы также фиксировались в Пермском крае. Тогда, вероятно, мишенью стал химический завод "Азот" - один из крупнейших производителей азотных удобрений, мощности которого используются также для производства взрывчатки.
